Xiaomi liquide ses stocks durant la 2e démarque des soldes : les 12 offres à retenir

Xiaomi propose déjà des prix attractifs tout au long de l’année, mais avec le début de la 2e démarque des soldes d’été, les offres deviennent encore plus intéressantes. Voici les meilleures offres à saisir sans attendre.

Le mercredi 25 juin a sonné le début des soldes d’été 2025. Durant cette période, de nombreuses enseignes bradent des produits Tech pour vous faire économiser de l’argent, dont des marques bien connues, comme Xiaomi. Dans cette sélection, vous trouverez les meilleurs produits du constructeur chinois aux meilleurs prix.

Quelles sont les meilleures offres Xiaomi lors des soldes ?

Xiaomi Gaming Monitor G Pro 27i

Le Xiaomi Gaming Monitor G Pro 27i propose un écran Mini LED de 27 pouces, avec une très bonne définition et un taux de rafraîchissement élevé. De beaux arguments qui viennent s’ajouter à une belle baisse de prix très intéressant pendant les soldes.

Que propose le Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i ?

Une dalle Mini-LED de 27″ en définition QHD (2560 sur 1440 pixels)

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz + un temps de réponse de 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync

Initialement à 349,99 euros, le moniteur Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i est bradé à 259,99 euros sur le site Electro Depot.

Xiaomi Scooter Electric 5

La Xiaomi Scooter Electric 5 est le modèle intermédiaire de la nouvelle gamme de trottinettes de la marque, proposant un dessin toujours aussi sobre, mais avec une suspension à ressort à l’avant (aucune suspension à l’arrière, donc), de clignotants et feux auto, d’une certification IPX5 et d’une autonomie de 60 km. La bonne nouvelle, c’est qu’elle coûte 30 euros de moins pendant les soldes.

Les avantages de la Xiaomi Electric Scooter 5

Une autonomie qui monte jusqu’Ã 60 km

Les clignotants et les deux automatiques

Le tableau de bord bien lisible et très pratique

La Xiaomi Electric Scooter 5 a été lancée à 409,99 euros mais pendant les soldes, elle s’affiche en promotion à 379,99 euros chez Decathlon.

Xiaomi Smart Band 9 Active

Si vous recherchez un tracker d’activité très peu cher, mais bourré de fonctionnalités, alors le Xiaomi Smart Band 9 Active pourrait bien vous convenir. Grâce aux soldes, il coûte près de 40 % de moins.

Le Xiaomi Smart Band 9 Active, c’est quoi ?

Un bracelet léger et fin

Des capteurs pour suivre l’activité

Une autonomie de 18 jours en mode standard

Initialement à 29,99 euros, le Xiaomi Smart Band 9 Active est désormais vendu en promotion à 18,49 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active

La Xiaomi Redmi Watch 5 Active est une montre connectée légère, étanche, riche en fonctionnalités et surtout peu onéreuse grâce aux soldes : elle ne coûte pas plus de 35 euros.

La Xiaomi Redmi Watch 5 Active en résumé

Une étanchéité 5 ATM

Le suivi de 140 disciplines sportives

Une autonomie de 18 jours

Initialement à 39,99 euros, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 5 Active se trouve en promotion à 33,58 euros sur Amazon.

Xiaomi Mix Flip

Le Mix Flip est le tout premier smartphone à clapet de Xiaomi. Une première proposition convaincante surtout maintenant qu’il se négocie dans un pack à un prix plus doux pendant les soldes.

Ce qui plaît sur le Xiaomi Mix Flip

L’écran externe de 4 pouces est grand et très lumineux

La puce Snapdragon 8 Gen 3 permet de tout faire

Il bénéficie de la charge rapide 67 W

Le Xiaomi Mix Flip vendu seul coûte 1301 euros. Là sur Fnac, pour 1302 euros, vous avez le smartphone et une imprimante photo portable. Mais ça, c’était avant le début des soldes. Actuellement, ce pack est à 803 euros donc non seulement l’imprimante est offerte, mais le téléphone perd 499 euros.

Xiaomi Redmi Pad Pro

Pour une tablette équipée d’une dalle 2,5K à 120 Hz, d’un processeur efficace et d’une bonne autonomie, la Xiaomi Redmi Pad Pro est affichée à un prix attractif lors des soldes dans un pack remisé à 38 %.

Les forces de la Xiaomi Redmi Pad Pro

Un écran 2,5K à 120 Hz efficace

Des performances suffisantes

Une bonne autonomie et bonne charge

Habituellement à 409,99 euros, le pack Xiaomi Redmi Pad Pro, avec coque de protection et les Buds 6 Active revient à seulement 259,99 euros chez Darty pendant les soldes. L’offre est également disponible sur le site de la Fnac.

Xiaomi Smart Band 10

Le Xiaomi Smart Band 10 est un bracelet connecté idéal pour les personnes souhaitant s’initier à ce type d’appareil sans pour autant investir dans une montre bien plus chère. Il propose non seulement un design fin et soigné, mais aussi un écran de bonne facture et une très bonne autonomie. S’il vient de sortir, le voilà déjà avec 10 % de réduction.

Qu’est ce qu’on apprécie du Xiaomi Smart Band 10 ?

Son design fin et élégant

Son suivi cardio convaincant

Sa très bonne autonomie

Lancé à 49 euros, le nouveau bracelet connecté Xiaomi Smart Band 10 revient à 44 euros sur le site officiel, grâce à un coupon de réduction de 10 %.

Xiaomi Redmi Note 14 5G + Buds 6 Play

Ce pack Redmi Note 14 5G avec les Buds 6 Play coche toutes les cases du bon plan de saison, un smartphone moderne avec la 5G, une belle dalle fluide, et des écouteurs Bluetooth directement inclus, le tout pour moins de 240 euros.

Les atouts de ce pack Xiaomi Redmi Note 14 5G et Buds 6 Play

Un écran de 6,67 pouces AMOLED en 120 Hz,

La 5G et un SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra

Des écouteurs sans fil Buds 6 Play

Au lieu de 299,99 euros, le pack Xiaomi Redmi Note 14 5G et Buds 6 Playest aujourd’hui disponible en promotion à 239,99 euros sur Boulanger.

Xiaomi Smart Camera C400

Compacte, facile à installer et capable d’offrir des images en 2,5K, la petite caméra connectée Xiaomi Smart Camera C400 est proposée à un super prix pendant les soldes d’été.

Les atouts de la Xiaomi Smart Camera C400

Un format mini

Des images en 2,5K

La détection de personnes grâce à l’IA

Initialement affichée à 49,99 euros, la caméra connectée Xiaomi Smart Camera C400 est aujourd’hui disponible en promotion à 44,99 euros chez Cdiscount. Le modèle C200 est de son côté proposé à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Xiaomi Poco F7

Après les Poco F7 Pro et Poco F7 Ultra, c’est le Poco F7 de Xiaomi qui a fait, son arrivée sur le marché français. Un smartphone bien équipé, avec son écran 120 Hz et sa puce puissante. À peine sorti, le voilà déjà avec près de 80 euros de remise.

Les points essentiels du Xiaomi Poco F7

Une dalle Amoled 1,5K de 6,83 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 8s Gen 4

HyperOS 2

Une batterie de 6 500 mAh

Lancé à 453 euros, puis réduit à 399,90 euros, le Xiaomi Poco F7 est aujourd’hui disponible en promotion à 399,90 euros sur Amazon grâce au coupon à cocher avant de glisser le produit dans le panier. Il est valable jusqu’au 7 juillet 2025.

Xiaomi 14T Pro

Le Xiaomi 14T Pro est un téléphone de milieu-haut de gamme qui offre d’excellentes prestations. S’il vous intéresse, il est bénéficie de 200 euros de remise pendant les soldes, et devient encore plus recommandable.

3 bonnes raisons de craquer pour le Xiaomi 14T Pro

D’excellentes performances globales, même en gaming

512 Go de ROM, 12 Go de RAM, vous êtes tranquille

De très bonnes photos de jour

Affiché à 903 euros sur le site officiel, le Xiaomi 14T Pro dans sa version 512 Go est actuellement remisé à 699 euros sur le site Boulanger. Deux cadeaux sont offerts : un bracelet connecté, le Smart Band 9 Active, et des écouteurs sans fils, les Buds 6 Play.

⁠Xiaomi TV A Pro 75 2026

Le Xiaomi TV A Pro 75 2026 rend la technologie QLED accessible au plus grand nombre, sans sacrifier l’essentiel en termes de qualité d’image : lors des soldes il a un rapport équipement/prix particulièrement attractif.

Les points positifs du ⁠Xiaomi TV A Pro 75 2026

Dalle QLED 4K de 75 pouces

Compatibilité HDR10+ et mode Filmmaker

Interface Google TV fluide

Au lieu de 999 euros, le Xiaomi TV A Pro 75 2026 est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur le site officiel.

