Pourquoi ce TV LG OLED 55″ et 120 Hz en solde à seulement 734 € est une excellente affaire ?

Pas besoin de dépenser plus de 1 000 euros pour profiter de la qualité Oled des TV LG. En ce moment pour les soldes, le modèle B4 en version 55 pouces est proposé à seulement 734 euros grâce à un code promo, au lieu de 1 290 euros au départ.

Parmi les téléviseurs Oled LG de 2024, la série B4 est l’option la plus économique pour profiter d’une bonne qualité d’image sans se ruiner. Autrefois, cette gamme était perçue comme un compromis entre qualité et prix, mais LG a donné à cette série B4 un air résolument haut de gamme : écran OLED qui pointe à 120 Hz, ports HDMI 2.1… Cela vous donne envie ? Eh bien sachez que pour les soldes la version de 55 pouces coûte 500 euros de moins.

Que propose le TV LG OLED55B4 ?

Une dalle 4K OLED de 55 pouces

Un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz

Compatible HDR10, HLG et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1

De base à 1 290 euros, le TV LG OLED55B4 est actuellement proposé en promotion à 734 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV LG OLED55B4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une dalle OLED qui coche toutes les cases

Sans surprise, ce TV LG OLED55B4 adopte un design particulièrement élégant, avec ses bordures quasi invisibles autour de l’écran, son cadre tout aussi fin et minimaliste et ses pieds en V discrets. Attardons-nous davantage sur cette dalle OLED de 55 pouces, qui propose naturellement des noirs profonds et des contrastes infinis, mais pas seulement. Cet écran est aussi doté d’un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz, qui peut même grimper jusqu’à 120 Hz pour encore plus de fluidité. Sur de l’entrée de gamme, c’est un vrai plaisir. On doit en revanche composer avec une dalle moins lumineuse que celle de ses homologues plus onéreux, mais c’est le prix à payer pour bénéficier d’un tarif plus bas.

Le LG OLED55B4 est par ailleurs équipé du récent chipset Alpha8 AI 4K, qui offre une bonne puissance au téléviseur afin d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images. L’upscaling des contenus jusqu’en 4K UHD est de son côté bien précis grâce au traitement d’image AI Picture Pro. La technologie Dynamic Tone Mapping Pro est aussi de la partie pour l’optimisation des contenus HDR. Justement, le téléviseur supporte les formats HDR Dolby Vision, HDR10 et HLG et peut donc offrir des images encore plus lumineuses et contrastées grâce à une extension de la plage dynamique. Côté audio, on a droit à une compatibilité avec le Dolby Atmos, pour profiter d’un maximum d’immersion. Et comme les modèles de la série C4, le TV bénéficie d’un son sur 9.1.2 canaux.

Les gamers y trouvent aussi leur compte

Les joueuses et joueurs pourront aussi choisir ce TV en raison de ses quatre ports HDMI 2.1, qui permettent non seulement l’affichage en 4K@120fps, mais qui supportent aussi toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, dont le VRR et l’ALLM. Autant dire qu’ils pourront faire tourner leurs titres gourmands sans avoir à supporter des déchirures d’écran et autres saccades. Pour couronner le tout, le téléviseur est également compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium.

Enfin, ce TV tourne sous webOS, mais bénéficie avant tout des nouveautés du programme webOS Re:New, lequel promet notamment des mises à jour vers la dernière version de webOS pour une durée prolongée. Ici, jusqu’à quatre versions de mise à jour de l’interface seront proposées pendant 5 ans. Pour ce qui est de l’interface en elle-même, les fameuses Quick Cards, introduites dans la version ayant précédé webOS 24, sont évidemment de la partie, de même que le mode d’image personnalisé et le Chromecast. Le TV intègre aussi l’assistant Alexa et offre une compatibilité avec Google Assistant, ainsi qu’avec AirPlay 2.

Découvrez notre guide regroupant les meilleurs TV du moment.

