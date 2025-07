Amazon se débarrasse des smartphones pendant le Prime Day ! Voici le top 11 des offres, allant de l’iPhone 16e au S25 Ultra

Au beau milieu des soldes d’été, Amazon organise son Prime Day de juillet. Une édition qui a la particularité de durer non pas un ou deux jours, mais quatre jours ! Ce qui signifie plus de promotions sur la tech et il y en a déjà un paquet sur les smartphones. Voici notre sélection des meilleures offres.

Deux fois par an, Amazon lance son Prime Day, un événement promotionnel réservant moult réductions et certains privilèges exclusifs aux membres Amazon Prime. Ces promotions concernent évidemment le monde de la high-tech, et notamment les smartphones. Sachez que dans cette sélection régulièrement mise à jour, même les modèles les plus récents sont en promotion.

Les meilleurs bons plans smartphone du Prime Day d’Amazon

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung, à l’image d’Apple sort régulièrement un nouveau smartphone et le décline en plusieurs versions. Au sommet de la hiérarchie de la dernière gamme, on a le Samsung Galaxy S25 Ultra qui est amélioré à tous les niveaux, même sur le prix. Pendant le Prime Day, le dernier roi des smartphones profite d’une réduction à regarder de plus près.

Les points forts du Samsung Galaxy S25 Ultra

One UI 7 et l’intégration de l’IA avec Gemini impressionne

Le processeur Snapdragon 8 Elite « for Galaxy » casse tout

Le bloc photo fait partie des meilleurs du marché

Au lieu de 1 492 euros, le Samsung Galaxy S25 Ultra (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 319 euros sur Amazon.

Par ailleurs, le modèle en dessous, le Samsung Galaxy S25 Plus (512 Go), est lui aussi en promotion lors du Prime Day d’Amazon. Au lieu de 1 289 euros, ce smartphone est disponible à 1 019 euros.

Apple iPhone 16e

L’iPhone 16e est le smartphone de l’entre-deux, celui qui est proposé au public entre deux grandes itérations. Il s’agit de l’équivalent de la gamme SE d’Apple qui est là pour proposer un produit plus accessible financièrement que le flagship de la marque. Tout ça ne se fait pas sans quelques concessions techniques. Un faible prix à payer pour bénéficier d’un excellent iPhone qui est en plus en promotion pendant le Prime Day sur Amazon.

Les points forts de l’Apple iPhone 16e

Pour son écran OLED HDR Dolby Vision de qualité

Parce qu’il a une autonomie au-dessus de la moyenne

Sa puce Apple A18 joue très bien son rôle

Au lieu de 719 euros, l’Apple iPhone 16e (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 592 euros sur Amazon.

Xiaomi Poco F7 Ultra

Le Xiaomi Poco F7 en version Ultra est la version la mieux équipée, avec une promesse de performances élevées, de l’IA pour retoucher les photos et un bloc photo boosté grâce à son téléobjectif de 2,5x. Un téléphone qui vaut son prix, particulièrement lors du Prime Day.

Les points forts du Xiaomi Poco F7 Ultra

La puce Snapdragon 8 Elite avec 16+512 Go de mémoire

Il est certifié IP68 et est donc extrêmement résistant

L’IA bien intégrée pour la retouche d’images et la productivité

Au lieu de 799,90 euros, le Xiaomi Poco F7 Ultra (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Amazon.

Par ailleurs, le Xiaomi Poco F7 Pro (256 Go) est lui aussi en promotion pendant le Prime Day. Au lieu de 599,90 euros, on le retrouve à 469 euros sur Amazon.

Enfin, un modèle plus accessible, le Xiaomi Poco M7 Pro (256 Go), est également en promotion sur Amazon. Au lieu de 243 euros, on le retrouve à seulement 189 euros.

CMF Phone 2 Pro

Nothing et sa sous-marque CMF sont connus et reconnus pour proposer des smartphones de qualité au design original. Les premiers smartphones Nothing se démarquaient par leur interface Glyph, des LED à l’arrière du smartphone qui s’allument différentes façons en fonction des notifications reçues. Ici, il s’agit du CMF Phone 2 Pro en promo pendant le Prime Day, avec un corps personnalisable et modulaire où vous pouvez ajouter des accessoires.

Les points forts du CMF Phone 2 Pro

La qualité de son écran et sa luminosité

Il fait de très belles photos, pour le prix, ça vaut le détour

Son autonomie conséquente qui dépasse la journée d’utilisation

Au lieu de 259 euros, le CMF Phone 2 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 219 euros sur Amazon.

Idem pour son prédécesseur, le CMF Phone 1. Pendant le Prime Day d’Amazon, la version de 256 Go est disponible en promotion à 175 euros au lieu de 269 euros à son lancement.

Xiaomi 14T

Le Xiaomi 14T est au Xiaomi 14 ce que le S24 FE est au Samsung Galaxy S24 ou encore ce qu’est le Google Pixel 9a au Google Pixel 9, pour ne citer qu’eux. Comprenez par là une version financièrement plus abordable du fer de lance de la marque avec quelques compromis techniques qui justifient le prix en baisse, tout en gardant ce qui a fait le succès du flagship.

Les points forts du Xiaomi 14T

De vrais progrès sur la photo, qui se montre convaincante

Des performances haut de gamme, top pour le gaming

Une autonomie en hausse et la charge rapide 67 W

Au lieu de 651 euros, le Xiaomi 14T (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 403 euros sur Amazon.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus

La série Redmi Note 14 de Xiaomi est arrivée sur le marché français avec cinq nouveaux modèles dont le Redmi Note 14 Pro Plus 5G qui, comme son nom le laisse penser, est le plus solide de la gamme. Il faut dire qu’avec son écran 1,5K AMOLED rafraîchi à 120 Hz, son SoC Snapdragon 7s Gen 3 et ses fonctionnalités dopées à l’IA, ce smartphone est plus que prometteur.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus

Une dalle Amoled 1,5K de 6,67 pouces + 120 Hz

Un Snapdragon 7s Gen 3

Des fonctions IA

Un capteur principal de 200 Mpx

Au lieu de 503 euros, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 382 euros sur Amazon.

L’un des modèles de la même gamme, le Xiaomi Redmi Note 14 (256 Go) est également disponible en promotion. Au lieu de 252 euros, on le retrouve à 182 euros.

