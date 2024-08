Test du OnePlus Nord 4 : tout en équilibre

L'ajout de l'IA est une bonne idée, et les possibilités proposées sont intéressantes. Cependant, ils restent limités à l'anglais et au chinois, à l'exception de l'outil dédié à la photographie. Son principal point faible reste la photographie : les...

Le OnePlus Nord 4 est la nouvelle star du milieu de gamme chez le constructeur. Il est doté d’un Snapdragon 7+ Gen 3, qui promet des performances impressionnantes, sans oublier un design unibody de toute beauté, offrant un rendu différent au toucher en fonction de la couleur. Mais, cela suffit-il à se démarquer sur le segment très concurrentiel des smartphones lancés à 599 euros ?

OnePlus Nord 4 Fiche technique

Modèle OnePlus Nord 4 Dimensions 75 mm x 162,6 mm x 7,99 mm Interface constructeur OxygenOS Taille de l’écran 6,74 pouces Définition 1240 x 2772 pixels Densité de pixels 450 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 732 Stockage interne 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5500 mAh Poids 199,5 g Couleurs Noir, Argent, Vert Fiche produit

OnePlus Nord 4 Design : un corps d’une seule traite

OnePlus revient à une conception unibody, avec un corps en aluminium taillé d’une seule pièce, à laquelle sont ajoutés l’électronique et l’écran. Un design qui était passé de mode et que OnePlus remet au goût du jour. Le résultat est ici une réussite esthétique, avec une façade joliment épurée, dont l’écran de 6,74 pouces occupe 93,5 % de la surface totale. Le poinçon central en haut de l’écran est discret, tout comme les bords.

Passons au dos, qui se décline en trois coloris : noir, argent et vert, et chacun a droit à une finition différente. Le modèle testé, argent, affiche un effet de stries tout en restant plat au toucher. Le noir se distingue par un effet brossé très réussi, tandis que le vert présente une surface plus satinée.

Ces effets occupent les trois quarts du dos, le dernier quart en haut réunissant les blocs optiques, isolés par une plaque de verre de la même couleur, mais apportant un contraste réussi.

Les tranches sont plates avec une épaisseur de 7,99 mm, des extrémités délicatement arrondies, et l’ensemble offre une prise en main très agréable, que vous ayez de grandes ou de petites mains. Ses 199,5 g n’en font pas un poids plume, mais sa conception équilibrée permet de l’utiliser confortablement sur la durée.

Sur la tranche droite se trouvent le bouton de mise en marche et ceux dédiés au volume. Sur celle de gauche, nous avons l’Alert Slider typique de la marque. En position haute, vous êtes en mode silencieux, au milieu en mode vibreur, et en bas, vous passez en mode sonnerie classique.

Nous profitons ici d’un produit qui n’a rien à envier à des modèles plus haut de gamme en termes de conception et de finition. Cela inclut une certification IP65, ce qui le protégera des éclaboussures et de la pluie, mais pas de l’immersion.

OnePlus Nord 4 Écran : Une luminosité qui n’est pas au niveau du calibrage

Les 6,74 pouces de dalle AMOLED qui équipent le Nord 4 affichent une résolution de 2772 x 1240 pixels, avec une finesse d’affichage de très haut niveau avec une résolution de 450 pixels par pouce. Notez que son taux de rafraîchissement est adaptable de 1 Hz à 120 Hz.

Avec notre sonde et le logiciel Portrait Displays de Calman, nous avons mesuré chacun des quatre modes d’affichage proposés par le Nord 4 (Vif, Naturel, Pro Cinématique, Boost). Celui qui offre les meilleurs résultats est sans conteste le mode Pro Cinématique, qui affiche un Delta E de 2,02, contre trois pour la valeur de référence, et une température de couleur de 6240 K, contre 6500 K pour la valeur de référence. Nous avons donc un rendu colorimétrique de très bon niveau, et à cela s’ajoute un taux de couverture de l’espace colorimétrique de 143 % pour l’espace sRGB, 96 % pour le DCI-P3 et 65 % pour le BT.2020.

La luminosité est honorable avec 840 nits en SDR et pas plus de 722 nits en HDR. Cela permet de l’utiliser en plein jour, tant que le soleil ou un spot lumineux ne tape pas directement sur l’écran. De plus, bien que compatible HDR, la luminosité est un peu juste pour en profiter pleinement.

OnePlus Nord 4 Logiciel : IA non francophone

OxygenOS 14.1 et Android 14 sont à la manœuvre avec une interface maintenant bien connue et maîtrisée. Elle est élégante, offre une belle lisibilité et de nombreuses fonctions de personnalisation, comme à l’habitude.

À la différence de Xiaomi, Poco ou même Realme, ici nous n’avons presque pas de pourriciels, seulement quelques jeux en plus d’applications incontournables comme Netflix ou Facebook, mais rien de plus. Pour certains, cela sera encore de trop, mais il faut saluer l’effort pour une marque chinoise.

OnePlus met beaucoup en avant ses fonctionnalités IA, comme AI Speaker pour lire des documents à haute voix, ou encore AI Writer qui doit vous aider à rédiger au quotidien des messages, des mails ou encore à résumer un document. Toutefois, ces fonctionnalités ne sont actuellement disponibles qu’en anglais et en chinois. OnePlus n’a pas été capable de nous donner une date de mise à jour.

En revanche, AI Erase fonctionne parfaitement : elle permet d’effacer des personnes et des objets d’une photo. En ce qui concerne le suivi logiciel du OnePlus Nord 4, le constructeur promet 4 ans de mises à jour majeures et six ans de mises à jour de sécurité.

OnePlus Nord 4 Performances : un équilibre appréciable

Avec son Snapdragon 7+ Gen 3, associé à 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go ou 512 Go d’espace de stockage UFS 4.0, la partie graphique 3D est prise en charge par un GPU Adreno 7332. Nous ne sommes pas face au smartphone le plus puissant dans cette gamme de prix, loin de là. Il suffit de consulter notre tableau des résultats de benchmark pour s’en rendre compte.

Toutefois, OnePlus s’en sort déjà très bien et son Nord 4 offre des performances très fluides avec Android, ainsi qu’avec les applications. De plus, le constructeur a décidé de privilégier la stabilité. Ainsi, nous avons un smartphone qui chauffe peu et dont les performances restent constantes même après des heures d’utilisation.

Cela sera particulièrement appréciable pour les joueurs, qui profitent de performances très honorables avec 60 fps en mode moyen sans baisse de framerate à cause d’un processeur en surchauffe. En effet, bien qu’il ne soit pas le plus puissant des mobiles à ce niveau de prix, sa chauffe est très contenue. Nous pouvons jouer des heures sans inconfort et sans perte de performances.

Ce Nord 4 ne va pas marquer les esprits par sa puissance, toutefois, la formule fonctionne très bien pour ceux en quête d’une puissance suffisante au quotidien. Mais pour des tarifs équivalents, il est possible de trouver bien plus puissant, comme le Pocophone F6 Pro ou le Realme GT6.

OnePlus Nord 4 Photo : Encore un petit effort…

OnePlus aligne seulement deux capteurs, alors que dans ce segment de prix, il est assez courant d’en avoir trois à disposition. Le bloc photo se compose donc comme ceci :

un capteur grand-angle de 50 Mpx ;

un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx.

Une configuration plutôt légère dans cette gamme de prix où les blocs photo à trois capteurs sont la norme. Malgré cela, le Nord 4 réserve quelques surprises.

En plein jour, le rendu des photos est de bonne facture. La colorimétrie est assez naturelle, bien qu’il faille noter un aspect légèrement plus pâle que l’original. De plus, lorsque la luminosité change en cours de prise de vue, on observe une colorimétrie plus erratique. Le niveau de détail est acceptable, mais il y a tout de même une légère perte de netteté sur les bords de l’image.

Autant sur des paysages ou des sujets de grande taille, l’autofocus est très efficace. Autant sur des objets plus petits ou complexes, il a un peu plus de mal. Les contrastes sont de bon niveau, mais nous avons remarqué que dès que la lumière baisse un peu, l’ensemble devient un peu tristounet, manquant d’éclat.

Le Nord 4 gère assez bien les contrastes, mais les zones très lumineuses peuvent facilement apparaître brûlées, étant un peu trop surexposées.

Passons au module ultra grand-angle, et il faut constater que ce n’est pas brillant. Nous avons des clichés qui semblent corrects à première vue, mais on peut observer une déformation non négligeable sur les bords de l’image, ainsi qu’un niveau de détail clairement insuffisant. De plus, la colorimétrie ne brille pas vraiment, apparaissant toujours un peu plus froide qu’elle ne devrait l’être. Nous retrouvons les mêmes phénomènes que sur le capteur principal dès que la luminosité baisse, avec des effets ici amplifiés.

Ultra grand-angle Grand-angle

Nous avons accès à plusieurs niveaux de zoom, dont un zoom optique x2, qui a le bon goût de ne pas provoquer de perte de qualité. Nous constatons même un léger, mais vraiment très léger, gain de détails supplémentaires.

Grand-angle Zoom x2

Le zoom numérique 4x est étonnamment bon, avec une colorimétrie certes toujours aussi juste, mais un niveau de précision très acceptable.

Zoom 2x Zoom 4x

Le zoom numérique 8x est le dernier niveau exploitable dans de bonnes conditions de luminosité. Moins précis que le zoom x4, il est à utiliser uniquement si vous n’avez pas d’autre option, et il vaut mieux ne pas avoir trop d’espoir quant à la qualité des photos. Cela reste pourtant assez correct, mais dès que la luminosité baisse, le niveau de détail chute.

Zoom x4 Zoom x8

Pour son mode nuit, OnePlus opte pour un surplus de lumière qui assure des clichés très corrects de nuit, mais au prix d’une colorimétrie peu naturelle.

Si le mode ultra grand-angle est vraiment peu efficient en mode nuit, avec trop de détails noyés dans le lissage excessif ou le bruit numérique, le mode grand-angle s’en sort beaucoup mieux. Nous obtenons un piqué plus précis, des clichés plus lisibles, mais cela reste en deçà du Realme GT 6, par exemple.

Mode nuit ultra grand-angle Mode nuit grand-angle

Le zoom x2 est honnête, mais sans plus ; nous constatons immédiatement une perte de détails.

Mode nuit grand-angle Mode nuit zoom x2

Le zoom x4 montre immédiatement ses limites, le bruit numérique devenant alors omniprésent.

Mode nuit zoom x2 Mode nuit zoom x4

Si ce smartphone se débrouille bien en journée, et en mode nuit surtout dans les zones avec un éclairage en renfort, il se positionne dans la bonne moyenne du secteur. Des concurrents comme le Pixel 7a, le Nothing Phone (2), ou encore le Realme GT 6 font beaucoup mieux dans le domaine de la photo.

Portraits et Selfies



Le mode portrait tient vraiment la route, avec un détourage sans faille. Seuls les cheveux en bataille de la fille du testeur l’ont un peu mis en difficulté. La colorimétrie est un peu pâlotte, y compris pour la carnation. Le niveau de détail est très moyen : suffisant, mais ne vous amusez pas à zoomer dans l’image.

Caméra selfie



La caméra frontale du Nord 4 est dotée d’un capteur de 16 MP avec une ouverture f/2,5. Le résultat est très proche de celui du capteur principal en mode portrait. Sans effet bokeh, nous constatons des arrière-plans qui manquent de précision.

OnePlus Nord 4 Batterie : une autonomie intéressante, sans être brillante

Le OnePlus Nord 4 est équipé d’une batterie de 5500 mAh. Nous l’avons soumise à notre protocole de test automatisé et personnalisé, ViSer, qui simule l’utilisation active d’un smartphone (navigation sur le web, SMS, appels, vidéo, écoute de musique, téléchargements, etc.). Avec un résultat de 14h 7m 1s, nous sommes face à un produit dans la bonne moyenne supérieure.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il pourra facilement tenir une journée complète si nécessaire, et sinon, le chargeur rapide de 65 W permet une recharge à 100 % en une petite heure.

Le OnePlus Nord 4 est lancé au prix de 599 euros en version 256 Go + 16 Go de RAM. Il est décliné en argent, gris et vert.