La bamboche, c’est bientôt finie ! Voici les 17 offres à saisir avant la fin des ventes flash des 25 ans d’Amazon

En pleine semaine des French Days, Amazon lance son propre événement puisque le géant du e-commerce fête cette année ses 25 ans ! Pour cette occasion particulière, de nombreuses promotions sont disponibles sur les produits de la tech.

Nous ne parlons pas ici des French Days mais il y a là aussi de bonnes affaires à tirer pendant toute une semaine. Chaque jour, Amazon propose un code promotionnel différent pour profiter de 25 euros de réduction sur une sélection d’articles. Dans ce guide régulièrement mise à jour, voici les meilleures offres proposées sur Amazon.

Les meilleures offres des 25 ans d’Amazon (après code promo de 25 euros)

Pendant toute la durée de l’événement, Amazon propose un code promotionnel différent chaque jour pour profiter d’une remise de 25 euros sur tous ses produits. Celui d’aujourd’hui est LUN25.

Sony DualSense

Si vous avez profité des 25 ans d’Amazon pour vous offrir une PlayStation 5, autant faire d’une pierre deux coups en s’offrant une deuxième manette pour le multijoueur local ou juste pour en avoir une de rechange. Cette manette est aussi de plus en plus prisée par les joueurs PC, en grande partie grâce à la plateforme Steam qui assure la compatibilité et qui étoffe son catalogue avec de plus en plus de titres PS5.

Les points forts de la Sony DualSense

Une manette bien finie et pensée pour l’ergonomie

L’immersion au rendez-vous avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives

Elle s’ouvre encore plus aux joueurs PC/Mac/Android/iOS

Au lieu de 79,99 euros, la Sony DualSense (coloris Sterling Silver) est aujourd’hui disponible en promotion à 49,99 euros sur Amazon.

Manette Xbox Series sans fil

Faut-il encore présenter la manette Xbox, ici pensée pour les Xbox Series X et Series S ? Ce périphérique de jeu universel, reconnaissable avec ses sticks asymétriques, ici dans un noir on ne peut plus sobre, permet de jouer sur la console de Microsoft, mais aussi sur PC et bien d’autres appareils. Quant aux 3 mois de Game Pass Ultimate, ça vous ouvre les portes d’un vaste catalogue de jeux à tester le temps de votre abonnement.

Les points forts de la manette sans fil Xbox Series

Un bijou d’ergonomie !

La compatibilité multiplateforme

Une excellente autonomie !

Au lieu de près de 99 euros, l’ensemble réunissant la manette sans fil Xbox Series avec trois mois d’abonnement au Game Pass Ultimate est aujourd’hui disponible en promotion à 59,99 euros sur Amazon.

Asus Vivobook 14

Asus est connu sur le marché des PC portables pour sa gamme Zenbook qui réunit des configurations premium, mais on retrouve aussi les Vivobook avec ses laptops plus accessibles. Quoique ce modèle en promotion n’a pas à rougir de sa configuration avec son processeur Snapdragon X1 qui promet de sacrées performances, du moins pour un usage bureautique.

Les points forts de l’Asus Vivobook 14

Un écran de 14 pouces avec une définition confortable

Un processeur Snapdragon X1 pour un traitement optimal

Une connectique généreuse

Au lieu de 699,99 euros, l’Asus Vivobook 14 est aujourd’hui disponible en promotion à 624,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Watch 7

Les Samsung Galaxy Watch 8 approchent mais c’est justement le bon moment d’investir dans une Galaxy Watch 7. Ce concentré de technologie au poignet est doté de capteurs à tout va. Il s’agit d’une véritable extension du smartphone, où vous retrouvez vos messages, vos notifications et vos appels, et pouvez même y répondre. Sans oublier toutes les fonctions de suivi de santé et d’activités sportives à votre disposition.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch 7

Le nouveau capteur BioActive est efficace

Elle utilise un score d’énergie simple à comprendre

L’écran, le design et le bracelet sont de belle facture

Au lieu de 349,99 euros, la Samsung Galaxy Watch 7 (44 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à 224,99 euros sur Amazon.

Xgimi Horizon Ultra

On touche là à l’excellence du vidéoprojecteur compact. Dans ce cube de même pas 30 cm à chaque côté qu’est le Xgimi Horizon Ultra, on retrouve un concentré de performances et d’innovations technologiques. Définition 4K jusqu’à une projection de 200 pouces grâce à la technique de la wobulation, Android TV, support du Dolby Vision et du protocole eARC… Il vaut son prix !

Les points forts du Xgimi Horizon Ultra

Qualité d’image maîtrisée en tous points

Design soigné avec zoom optique motorisé

La projection de l’audio

Au lieu de 1 899 euros, le Xgimi Horizon Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 1 439 euros sur Amazon.

Lenovo Legion Go S

Dans le domaine des consoles portables capables de faire tourner des jeux d’ordinateur, il y a une arène au centre de laquelle trône le Steam Deck de Valve. Une console avec SteamOS pour faire tourner vos jeux possédés sur la célèbre plateforme. La Lenovo Legion Go S proposée ici se veut une alternative convaincante avec un écran plus grand, des dimensions plus fines et une puissance théorique supérieure. Il y a même un comparatif Steam Deck versus Legion Go S pour mettre les deux en face à face et voir lequel s’en sort le mieux. Ou, vous pouvez directement aller sur Amazon et commander la Legion Go S en promo avec 100 euros de réduction pendant les French Days.

Les points forts de la Lenovo Legion Go S

La taille de son écran : 8 pouces pour jouer confortablement

Elle tient bien en main, sans être trop envahissante

Legion Space, qui permet d’avoir vos bibliothèques Steam, Epic Game et Xbox au même endroit

Au lieu de 629,99 euros, la Lenovo Legion Go S est aujourd’hui disponible en promotion à 529,99 euros sur Amazon.

Google Pixel 9 Pro

Le Google Pixel 9 Pro est un smartphone haut de gamme, dont le prix de base dépasse les 1 000 euros. Pendant les French Days, Amazon propose une réduction de 30 % et si vous avez un appareil à faire reprendre, vous avez un bonus de 100 euros (plus la valeur dudit produit). Ce qui permet d’obtenir ce smartphone à un très bon prix !

Les points forts du Google Pixel 9 Pro

La qualité de l’écran, à tous les niveaux

Il fait de très belles photos et vidéos

Le format compact du smartphone : 6,3 pouces

Au lieu de 1 099 euros, le Google Pixel 9 Pro (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 768 euros sur Amazon. De plus, un bonus reprise de 100 euros permet de faire baisser encore la facture, sans compter la valeur du produit repris.

DJI Osmo Mobile SE

Les smartphones sont pour la plupart équipés d’une stabilisation logicielle lorsque vous filmez. C’est une option très pratique qui permet d’avoir une image qui tremble dans tous les sens et rend le sujet illisible. Mais ce n’est pas toujours au point. Pour vous aider, il y a des stabilisateurs comme le DJI Osmo Mobile SE, un modèle manuel bourré d’options en promotion sur Amazon pour les 25 ans de ce dernier.

Les points forts du DJI Osmo Mobile SE

Le contrôle est possible via une monte connectée

La stabilisation sur 3 axes fonctionne du tonnerre

La fixation magnétique le rend utilisable immédiatement

Au lieu de 78,08 euros, le DJI Osmo Mobile SE est aujourd’hui disponible en promotion à 53,08 euros sur Amazon.

Samsung 990 Pro

Bien plus efficace qu’un modèle SATA classique, le SSD NVMe est un appareil qui vous permet non seulement d’augmenter l’espace de stockage limité d’une PS5 ou d’un PC, mais aussi et surtout de booster les performances d’une machine. L’un des meilleurs modèles sur le marché est sans conteste le Samsung 990 Pro, dont la version de 4 To est en ce moment affichée à un super prix à l’occasion des 25 ans d’Amazon.

Les points forts du Samsung 990 Pro

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 450 Mo/s

Un stockage de 4 To

Un dissipateur thermique inclus

Au lieu de 369 euros en temps normal, le Samsung 990 Pro (4 To – avec dissipateur) est aujourd’hui disponible en promotion à 253,99 euros sur Amazon.

Apple AirPods 4

Les AirPods 4 sont les derniers écouteurs ouverts de la marque à la Pomme. Propulsée par la fameuse puce Apple H2, cette paire offre, entre autres, un son toujours équilibré et même un audio spatial vraiment immersif. Bref, même sans réduction de bruit active, ces écouteurs sans fil valent clairement le détour et c’est la version sans ANC qui est justement proposée à prix réduit cette semaine.

Les points forts des Apple AirPods 4

Pour le confort de port, toujours aussi agréable

Pour la spatialisation avec les titres en Dolby Atmos

Pour leur intégration parfaite à l’écosystème de la marque

Au lieu de 149 euros, les Apple AirPods 4 (sans ANC) sont aujourd’hui disponibles en promotion à 114,96 euros sur Amazon, en partie grâce à une remise immédiate de 15 euros au panier.

CMF Phone 2 Pro

Alors qu’on attendait, pour 2025 un CMF Phone 2, Nothing a préféré directement monter en gamme en présentant un CMF Phone 2 Pro. Et laissez-nous vous dire que ce modèle d’entrée de gamme a de quoi ridiculiser certains modèles bien plus onéreux et premium, avec son écran parfaitement calibré ou encore sa puissance hors de sa gamme de prix.

Les points forts du CMF Phone 2 Pro

Un smartphone avec une dalle Amoled de 6,7 pouces + 120 Hz…

… et une puce MediaTek Dimensity 7300 Pro bien véloce

Un rapport qualité-prix optimal !

Au lieu de 308,95 euros, le CMF Phone 2 Pro avec les CMF Buds sont aujourd’hui disponibles en promotion à 234 euros sur Amazon. Il est disponible en précommande et paraîtra le 12 mai.

TCL 55Q6C

Avec sa dalle LCD QD-Mini LED rafraîchie à 144 Hz, le TV 55Q6C de chez TCL marque beaucoup de points. En effet, le constructeur chinois s’appuie beaucoup sur des technologies déjà éprouvées par ses concurrents, pour les proposer ensuite à un rapport qualité-prix imbattable. Et vous a-t-on parlé des haut-parleurs Onkyo et des ports HDMI 2.1 ?

Les points forts du TCL 55Q6C

Une dalle de 55 pouces en QD-Mini LED

144 Hz, HDR10+, HDMI 2.1, système audio Onkyo 2.1

Google TV et son catalogue d’applications

Au lieu de 799 euros, le TCL 55Q6C est aujourd’hui disponible en promotion à 674 euros sur Amazon.

Amazfit Active 2

Pas besoin de la dernière montre connectée à la mode — et accessoirement hors de prix — pour suivre son activité sportive ou sa santé. La smartwatch Amazfit Active 2 vous propose les deux à petit prix, le tout dans un format élégant et soigné. Déjà très accessible à son lancement, elle profite d’une réduction à l’occasion des 25 ans d’Amazon.

Les points forts de l’Amazfit Active 2

Une interface claire et un écran lumineux et bien défini

Un assistant vocal pratique

Beaucoup de modes sportifs

Au lieu de 99,90 euros, l’Amazfit Active 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 71,99 euros sur Amazon.

Dans la même veine, l’Amazfit Bip 6 est elle aussi en réduction chez Amazon. On peut la retrouver à 54,90 euros au lieu de 79,90 euros.

Xiaomi L1 Pro

Présenté en mars dernier, à l’occasion du MWC 2025, aux côtés d’une version allégée, le vidéoprojecteur Smart Projector L1 Pro de Xiaomi place la barre plutôt haut. Particulièrement compact, Full HD et intégrant Google TV, cet appareil se positionne en effet comme un excellent compagnon pour des soirées cinéma ou foot.

Les points forts du Xiaomi L1 Pro

Corrections automatiques et bon contraste

Google TV embarqué et son lot d’applications

Facile à installer

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi L1 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 294 euros sur Amazon.

Garmin Forerunner 255

La Forerunner 255 de Garmin est un modèle parfait pour ceux qui désirent se faire un programme précis de sport. Noté 9/10 dans nos colonnes, c’est un modèle que l’on recommande chaudement, d’autant plus qu’à l’occasion des 25 ans d’Amazon, elle est à prix sacrifié !

Les points forts de la Garmin Forerunner 255

Son écran bien lisible au soleil

Ses nombreux entraînements sans abonnement

Son GPS et son cardiofréquencemètre précis

Au lieu de 349,99 euros, la Garmin Forerunner 255 est aujourd’hui disponible en promotion à 178,99 euros sur Amazon.

Dell Inspiron 15 (3530)

De nombreux étudiants ou travailleurs ayant un budget serré ont besoin d’un PC portable suffisamment équipé pour des tâches de bureautique, de la navigation web ou encore du divertissement à base de binge-watching de séries, mais qui ne coûte pas plus de 1 000 euros. Le Dell Inspiron 15 présente par exemple un excellent rapport qualité-prix, et c’est encore plus le cas pendant les 25 ans d’Amazon.

Les points forts du Dell Inspiron 15 (3530)

Une dalle de 15,6 pouces rafraîchie à 120 Hz

Un combo i5-1334U + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

La connectique fournie

Au lieu de 599 euros, le Dell Inspiron 15 (3530) est aujourd’hui disponible en promotion à 474 euros sur Amazon.

