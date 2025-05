Les French Days font faire des économies sur les outils de travail (et de jeu) ! Voici le top deals sur les PC portables et les tablettes

Les French Days se plient en deux pour vous permettre de jouer et tĂ©lĂ©travailler pour moins cher avec ces offres sur les PC portables et les tablettes tactiles. Voici les meilleurs bons plans qui crèvent l’Ă©cran !

Les French Days dĂ©marrent officiellement aujourd’hui et dureront une semaine. Cela vous laisse le temps de rĂ©flĂ©chir sur vos prochains achats et peut-ĂŞtre ces derniers comprendront-ils un laptop tout neuf ou une tablette dernier cri. Dans cette sĂ©lection rĂ©gulièrement mise Ă jour, voici ce que l’Ă©vĂ©nement commercial Made in France a de mieux Ă proposer en la matière.

Les meilleures offres des French Days sur les PC portables et les tablettes tactiles

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sĂ©lection ? Vous pouvez jeter un Ĺ“il Ă nos diffĂ©rents guides d’achat dans le domaine. Ă€ commencer par notre guide sur les meilleures tablettes tactiles du marchĂ©. Nous avons Ă©galement une sĂ©lection des meilleurs MacBook ainsi qu’un guide des meilleurs PC portables gaming du marchĂ©.

Apple MacBook Air 13 M4

Apple revient avec une version peaufinée de son ultra-portable iconique. Le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M4 pousse encore plus loin son ambition : combiner autonomie record, silence absolu et puissance maîtrisée, dans un format toujours aussi affûté. C’est le genre de machine qui ne fait pas de bruit au sens propre comme au figuré, mais qui coche méthodiquement toutes les cases, sans jamais transpirer.

Les points forts de l’Apple MacBook Air 13 M4

Un laptop toujours aussi design et solide

Performant et silencieux

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 199 euros, l’Apple MacBook Air 13 M4 (256 Go + 16 Go RAM) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 099 euros sur la Fnac.

Xiaomi Pad 7 Pro

Sans être une révolution par rapport au modèle précédent, la Pad 7 Pro de Xiaomi parvient malgré tout à marquer des points. On peut notamment citer du 144 Hz, de la 3.2K et un Snapdragon 8s Gen 3, soit des caractéristiques haut de gamme et pourtant un prix de lancement contenu.

Les points forts de la Xiaomi Pad 7 Pro

Un design et un écran de qualité

Un Snapdragon 8s Gen 2 pour les performances

Une batterie de 8 850 mAh

Au lieu de 530,99 euros, la Xiaomi Pad 7 Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 480,99 euros sur la Fnac.

Asus Vivobook S14

Les French Days, c’est l’occasion de faire de bonnes affaires sur différents produits de la high-tech chez les e-commerçants français. Si l’on souhaite s’offrir le smartphone ou le TV de ses rêves ou tout simplement remplacer un ordinateur portable vieillissant, c’est cette semaine qu’il faut se décider. Dans cette multitude de promotions et d’offres en tous genres, nous avons repéré ceci : un Asus Vivobook S14 Flip avec un écran OLED et un processeur Intel dernière génération.

Les points forts de l’Asus Vivobook S14

Un Ă©cran OLED de 14 pouces en 1 920 x 1 200 pixels

Un processeur Intel Core Ultra 5 226V avec 16 Go de RAM

Une autonomie d’une journĂ©e selon le constructeur

Au lieu de 1 099,99 euros, l’Asus Vivobook S14 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 899,99 euros sur Boulanger.

Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10

Les French Days sont l’occasion rĂŞvĂ©e pour s’Ă©quiper en produits tech sans trop se ruiner. Les PC portables sont, comme d’habitude, Ă l’honneur pendant cette opĂ©ration, et aujourd’hui, c’est le Lenovo IdeaPad Slim 3 qui nous intĂ©resse plus particulièrement. Ce modèle pratique Ă transporter qui embarque en plus un bel Ă©cran OLED a le net avantage d’ĂŞtre Ă prix cassĂ©, en partie grâce Ă un code promo.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10

Un châssis léger

Une dalle OLED de 14 pouces

Un combo i5-13420H + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Au lieu de 699 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 534,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129.

HP Laptop 15-fd1009nf

Ce ne sont pas les apparences qui comptent et cet ordinateur portable HP reprĂ©sente assez bien cet adage. MalgrĂ© un design que d’aucuns jugeraient trop sobres et un Ă©cran Ă la colorimĂ©trie assez terne, ce laptop cache sous son capot des atouts qui le rendent plus productifs qu’un autre. On pense notamment Ă son processeur Intel Core Ultra 5 avec 32 Go de RAM ainsi que son stockage de 1 To.

Les points forts du HP Laptop 15-fd1009nf

Un Ă©cran IPS-LCD de 15,6 pouces en Full HD

Un Intel Core Ultra 5 125H avec 32 Go de RAM !

Un stockage SSD de 1 To

Au lieu de 999,99 euros, le HP Laptop 15-fd1009nf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 799,99 euros sur Darty.

Samsung Galaxy Tab A9

Le catalogue de tablettes tactiles de Samsung est assez similaire Ă celui des smartphones : il y a une sĂ©rie S pour le haut de gamme et une sĂ©rie A beaucoup moins onĂ©reuse mais moins capĂ©e techniquement parlant. Il n’empĂŞche que pour un usage familial, la Samsung Galaxy Tab A9 est une bonne rĂ©fĂ©rence pas chère, notamment pendant ces French Days.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab A9

Un Ă©cran de 8,7 pouces pour la A9 (WXGA+), 11 pouces pour la A9+ (Full HD+)

Deux haut-parleurs ou quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos

Le Samsung DeX

Au lieu de 189,90 euros, la Samsung Galaxy Tab A9 (64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 109,90 euros sur Amazon.

