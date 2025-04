Les French Days, c’est la grande braderie des TV 4K et des vidéoprojecteurs ! Voici les 7 meilleures offres

C’est le moment de capturer votre futur Ă©cran. Pendant les French Days, les e-commerçants bradent petits, grands et moyens Ă©crans, ainsi que les vidĂ©oprojecteurs, ceux compacts et ceux beaucoup plus stylĂ©s. Voici les meilleurs bons plans sur ces articles.

Du 30 avril au 6 mai, ce sont les French Days sur la Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount et un peu Amazon. Cette grande e-braderie est l’occasion de faire des Ă©conomies sur les achats tech prĂ©vus depuis un moment, comme un TV 4K flambant neuf pour regarder les exploits du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Cette sĂ©lection rĂ©gulièrement mise Ă jour vous propose les meilleurs bons plans sur ces dalles.

Les meilleures offres des French Days sur les TV 4K et les vidéoprojecteurs

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sĂ©lection, vous pouvez toujours jeter un Ĺ“il Ă nos diffĂ©rents guides d’achat dans le domaine. Pour commencer, le guide des meilleurs TV (QLED et OLED) du moment, nous avons Ă©galement une sĂ©lection des meilleurs vidĂ©oprojecteurs compacts et pas chers. Enfin, pour les moins fortunĂ©s, nous avons ce guide des meilleurs TV Ă moins de 600 euros.

Samsung The Frame TQ65LS03D

Samsung, acteur historique des TV-tableaux et précurseur dans le domaine, n’est plus seul sur ce segment, avec désormais TCL et Hisense comme nouveaux concurrents. Mais rien qui ne puisse réfréner les ardeurs du colosse coréen puisque la série The Frame continue de briller avec les modèles de 2024 offrant une expérience variée et immersive, notamment sur sa version 65 pouces.

Les points forts du Samsung The Frame TQ65LS03D

Autant un TV qu’un objet dĂ©co avec son Mode Art

Une dalle QLED en 4K avec un revĂŞtement mat

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 290 euros, le Samsung The Frame TQ65LS03D est aujourd’hui disponible en promotion Ă 999 euros sur Boulanger.

TCL 75Q6C

Avec sa dalle LCD QD-Mini LED rafraĂ®chie Ă 144 Hz et sa grande diagonale, le TV 75Q6C de chez TCL marque beaucoup de points. En effet, le constructeur chinois s’appuie beaucoup sur des technologies dĂ©jĂ Ă©prouvĂ©es par ses concurrents, pour les proposer ensuite Ă un rapport qualitĂ©-prix imbattable. Et vous a-t-on parlĂ© des haut-parleurs Onkyo et des ports HDMI 2.1 ?

Les points forts du TCL 75Q6C

Une dalle de 75 pouces en QD-Mini LED

144 Hz, HDR10+, HDMI 2.1, système audio Onkyo 2.1

Google TV et son catalogue d’applications

Au lieu de 1 499 euros, le TCL 75Q6C est aujourd’hui disponible en promotion Ă 899 euros sur Amazon.

Pack Samsung The Freestyle (2nd gen.)

Facilement transportable, orientable Ă 180° pour projeter son film sur le plafond, pratique pour jouer… Le Samsung The Freestyle 2nd gen. est un petit vidĂ©oprojecteur qui pourrait bien nous faire passer l’envie de possĂ©der un tĂ©lĂ©viseur. Si ce modèle vous intĂ©resse, sachez que pendant ces French Days, le pack dans lequel il se trouve avec une batterie d’accessoires est en promotion.

Les points forts du Samsung The Freestyle (2nd gen.)

Un vidéoprojecteur compact et orientable à 180°

Une projection en Full HD jusqu’Ă 100 pouces

Le Gaming Hub intégré

Au lieu de 799 euros, le Samsung The Freestyle (2nd gen.) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 699 euros sur Darty ainsi que sur la Fnac.

LG 75QNED80

Les QNED80 constituent l’entrĂ©e de gamme de LG avec une dalle mĂŞlant LCD et Quantum Dots et rafraĂ®chie Ă 50 Hz. Le gaming Ă 120 FPS, ça ne sera pas ici, mais pour les passionnĂ©s du grand Ă©cran (et c’est le cas de le dire pour une dalle de 75 pouces), ce TV prend en charge le HDR10 et son processeur optimise couleurs, lumière et son pour des soirĂ©es cinĂ© plus que confortables.

Les points forts du LG 75QNED80

Une dalle QNED de 75 pouces en 4K

L’interface webOS 24 avec 5 ans de MAJ

La prise en charge d’ALLM et eARC malgrĂ© l’absence du HDMI 2.1

Au lieu de 999 euros, le LG 75QNED80 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 849 euros sur la Fnac.

Philips NeoPix 130 Smart

Avec le modèle NeoPix 130 Smart, Philips propose un petit vidĂ©oprojecteur au rapport qualitĂ©-prix intĂ©ressant, puisqu’il coĂ»te, de base, 179 euros. Pendant les French Days, son prix rĂ©duit peut vraiment donner envie de passer le pas. Surtout qu’il a tout pour plaire, puisqu’il est connectĂ© et donc nativement Ă©quipĂ© pour diffuser du contenu Netflix, Prime Video, YouTube ou toute autre plateforme de streaming.

Les points forts du Philips NeoPix 130 Smart

Un vidéoprojecteur compact avec affichage HD

Interface LuminOS avec apps de streaming pré-installées

Wi-Fi et Bluetooth pour un usage sans-fil

Au lieu de 179 euros, le Philips NeoPix 130 Smart est aujourd’hui disponible en promotion Ă 149 euros sur Boulanger.

TCL 55T8C

Taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz, et mĂŞme de 144 Hz avec le VRR, et encore de 240 Hz grâce au traitement DLG. MĂŞme si beaucoup d’entre nous n’y voyaient pas la diffĂ©rence, ça fait plaisir de voir que cet Ă©cran LED-QLED de 55 pouces Ă moins de 600 euros pendant les French Days soit aussi Ă©quipĂ©es en technologies. Les sessions gaming doivent ĂŞtre particulièrement agrĂ©ables, pour ne pas dire fluides, sur ce TV.

Les points forts du TCL 55T8C

Un Ă©cran LED-QLED de 55 pouces en 4K

Un taux de rafraĂ®chissement jusqu’Ă 240 Hz grâce au DLG

HDR10, Dolby Vision mais surtout Google TV

Au lieu de 649 euros, le TCL 55T8C est aujourd’hui disponible en promotion Ă 599 euros sur Amazon.

Xgimi MoGo 2

De nos jours, beaucoup de constructeurs se sont mis Ă vendre des vidĂ©oprojecteurs, mais rares sont ceux Ă se concentrer sur ce crĂ©neau. C’est notamment le cas de Xgimi qui propose des modèles ultra-compacts, fonctionnant sous Android TV, et de bonne qualitĂ©. Des caractĂ©ristiques que le XGIMI MoGo 2 respecte parfaitement.

Les points forts du Xgimi MoGo 2

Un design à la fois compact, léger et mobile

Une image nette et lumineuse

Un son immersif, équilibré et appareil silencieux

Au lieu de 399 euros, le Xgimi MoGo 2 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 224 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Thomson 55QG4S14

Longtemps cantonnée aux étagères de l’entrée de gamme, Thomson a su redresser la barre avec des téléviseurs au rapport qualité-prix redoutable. Sans chercher à faire dans le clinquant, la marque avance ses pions avec sérieux, en s’appuyant sur des technologies éprouvées, des interfaces modernes et une fabrication bien pensée. Le 55QG4S14 en est le parfait exemple : un grand écran QLED 4K, Google TV intégré, et une connectique complète, le tout à un prix qu’on croirait négocié, surtout pendant les French Days.

Les points forts du Thomson 55QG4S14

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Google TV comme système d’exploitation

HDMI ARC, ports USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet : tout y est

Au lieu de 449 euros, le Thomson 55QG4S14 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 354 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première Ă©dition. Celle-ci se dĂ©roule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©chargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’hiver

