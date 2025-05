Amazon retire 460 € sur ce vidéoprojecteur 4K Ultra HD Dolby Vision noté 9/10 pour la fin des French Days

Amazon se lâche pour la fin des French Days et propose tout simplement l’un des meilleurs vidéoprojecteurs 4K du marché à 1439 euros contre 1 899 euros à son lancement : le Xgimi Horizon Ultra.

Xgimi Horizon Ultra // Source : Frandroid

Autant vendre la mèche tout de suite : le Xgimi Horizon Ultra est un excellent vidéoprojecteur. Il a été noté 9/10 dans nos colonnes, avec très peu de choses à se reprocher. C’est un modèle annoncé lors de l’IFA 2023 qui bénéficie d’une double source de lumière : LED et Laser, avec deux haut-parleurs Harman Kardon de 12 W qui sont compatibles DTS-HD et Dolby Audio. Avec une image 4K, pour ne rien gâcher. Pour la fin des French Days, Amazon se permet de lui déduire 460 euros pendant les quelques heures restantes.

Les points forts du Xgimi Horizon Ultra

La définition 4K avec la compatibilité Dolby Vision

La source de lumière hybride

Les corrections automatiques sont très efficaces

Le Xgimi Horizon Ultra est un appareil très haut de gamme, qui coûte normalement 1 899 euros. Mais pour la fin des French Days, vous l’avez sur Amazon affiché à 1 439 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xgimi Horizon Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le cinéma s’invite à la maison avec le Xgimi Horizon Ultra

Le Xgimi Horizon Ultra est un vidéoprojecteur connecté 4K assez imposant, mais 265 × 224 × 170 mm pour 5,2 kg. Heureusement, la marque a fait en sorte de proposer un objet très bien pensé, esthétiquement parlant. Il y a un mélange entre aluminium et tissu, avec le revêtement. D’ailleurs, la plaque en tissu peut coulisser pour laisser apparaître la lentille, ce qui permet de la protéger et d’éviter que la poussière ne se dépose dessus quand vous ne l’utilisez pas.

L’appareil n’a pas de patins réglables en dessous, il faut le poser à plat face au mur ou l’écran de projection. Pas de panique toutefois : il est équipé de nombreuses technologies pour optimiser l’image, l’ISA 3.0 (Intelligent Screen Adaptation). Ça permet de corriger le trapèze, de détecter les obstacles sur le chemin, de couper le faisceau lorsque quelqu’un passe devant, pour ne pas s’abîmer les yeux.

Une image impressionnante pour un vidéoprojecteur

Le vidéoprojecteur Xgimi Horizon Ultra est capable d’afficher de la 4K avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Il fonctionne avec Android TV et permet d’accéder à toutes les plateformes de streaming, même s’il n’est pas officiellement certifié par Netflix. Vous voulez l’utiliser pour le gaming ? C’est possible même si la latence de 18 ms et la fréquence de rafraîchissement évoquée plus haut ne le rend pas des plus pratiques pour les jeux les plus nerveux.

L’avantage de ce modèle, c’est sa double source de lumière, laser et LED. Le premier permet d’avoir une bonne luminosité et une grande précision. Le second d’avoir un bon travail sur les couleurs. Ainsi, vous aurez vraiment une expérience haut de gamme lorsque vous allez lancer une vidéo. Sans compter que l’audio est aussi de qualité, avec deux haut-parleurs de 12 W chacun optimisés par Harman Kardon. La connectique est, elle aussi, généreuse, avec deux ports USB 2.0, deux ports HDMI dont un compatible eARC, un port optique numérique, un port LAN et une prise casque.

Le Xgimi Horizon Ultra regorge de nombreuses subtilités que vous pouvez découvrir via notre test complet.

