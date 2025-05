Dernière ligne droite pour s’offrir un TV 4K ou un vidéoprojecteur tout neuf pendant les French Days ! Le top 15 des bons plans TV

C’est le moment de capturer votre futur écran. Pendant les French Days, les e-commerçants bradent petits, grands et moyens écrans, ainsi que les vidéoprojecteurs, ceux compacts et ceux beaucoup plus stylés. Voici les meilleurs bons plans sur ces articles.

Du 30 avril au 6 mai, ce sont les French Days sur la Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount et un peu Amazon. Cette grande e-braderie est l’occasion de faire des économies sur les achats tech prévus depuis un moment, comme un TV 4K flambant neuf pour regarder les exploits du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Cette sélection régulièrement mise à jour vous propose les meilleurs bons plans sur ces dalles.

Les meilleures offres des French Days sur les TV 4K et les vidéoprojecteurs

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, vous pouvez toujours jeter un Å“il à nos différents guides d’achat dans le domaine. Pour commencer, le guide des meilleurs TV (QLED et OLED) du moment, nous avons également une sélection des meilleurs vidéoprojecteurs compacts et pas chers. Enfin, pour les moins fortunés, nous avons ce guide des meilleurs TV à moins de 600 euros.

Samsung The Frame TQ65LS03D

Samsung, acteur historique des TV-tableaux et précurseur dans le domaine, n’est plus seul sur ce segment, avec désormais TCL et Hisense comme nouveaux concurrents. Mais rien qui ne puisse réfréner les ardeurs du colosse coréen puisque la série The Frame continue de briller avec les modèles de 2024 offrant une expérience variée et immersive, notamment sur sa version 65 pouces.

Les points forts du Samsung The Frame TQ65LS03D

Autant un TV qu’un objet déco avec son Mode Art

Une dalle QLED en 4K avec un revêtement mat

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Au lieu de 1 290 euros, le Samsung The Frame TQ65LS03D est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Boulanger.

Si vous voulez voir les choses en plus grand encore, le Samsung The Frame TQ75LS03D est également en promotion chez Boulanger. Au lieu de 1 990 euros, il est disponible à 1 490 euros.

Xgimi Horizon Ultra

On touche là à l’excellence du vidéoprojecteur compact. Dans ce cube de même pas 30 cm à chaque côté qu’est le Xgimi Horizon Ultra, on retrouve un concentré de performances et d’innovations technologiques. Définition 4K jusqu’à une projection de 200 pouces grâce à la technique de la wobulation, Android TV, support du Dolby Vision et du protocole eARC… Il vaut son prix !

Les points forts du Xgimi Horizon Ultra

Qualité d’image maîtrisée en tous points

Design soigné avec zoom optique motorisé

La projection de l’audio

Au lieu de 1 899 euros, le Xgimi Horizon Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 1 439 euros sur Amazon.

TCL 55A300W

Samsung a proposé quelque chose d’assez intéressant avec ses téléviseurs The Frame. Des dalles ultraplates avec connectique déportée et un mode Art pour qu’une fois accroché au mur, on ne puisse pas le distinguer d’un tableau. Cet effet est renforcé par le cadre en bois qu’il est possible de poser autour de l’écran. TCL s’engouffre dans la faille et propose la même chose avec un prix plus abordable. Surtout pendant les French Days.

Les points forts du TCL 55A300W

TCL propose une superbe qualité d’image HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ

De bonnes performances en gaming

L’intégration de Google TV

Au lieu de 1 305 euros, le TCL 55A300W est aujourd’hui disponible en promotion à 806 euros sur Ubaldi avec le code promo 2DAYS1825.

Xiaomi L1 Pro

Présenté en mars dernier, à l’occasion du MWC 2025, aux côtés d’une version allégée, le vidéoprojecteur Smart Projector L1 Pro de Xiaomi place la barre plutôt haut. Particulièrement compact, Full HD et intégrant Google TV, cet appareil se positionne en effet comme un excellent compagnon pour des soirées cinéma ou foot.

Les points forts du Xiaomi L1 Pro

Corrections automatiques et bon contraste

Google TV embarqué et son lot d’applications

Facile à installer

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi L1 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 296,26 euros sur Amazon avec le code promo LUN25.

TCL 65C89B

L’an dernier, la série de téléviseurs QLED C89B de TCL a succédé à la très bonne gamme C845. Et il faut dire que cette nouvelle salve cumule les bons points : pic de luminosité très élevé, qualité d’image excellente, aptitudes certaines pour le gaming… Aujourd’hui, c’est plus particulièrement le modèle 65C89B, noté 9/10 lors de notre test, qui nous intéresse puisqu’il revient à moins de 800 euros avec une promotion, une remise immédiate au panier et une offre de remboursement.

Les points forts du TCL 65C89B

Une dalle QLED Mini-LED de 65 pouces

Le support des formats HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ

Un mode 144 Hz, des ports HDMI 2.1, VRR et ALLM

Au lieu de 1 399 euros, le TCL 65C89B est aujourd’hui disponible en promotion à 789,62 euros sur Darty grâce à une promotion de 400 euros, à une remise immédiate de 10 % au panier et à cette offre de remboursement de 150 euros.

Xgimi Halo+

Vous rêvez d’avoir un écran géant, mais faute de place et de budget, vous avez abandonné cette idée ? Nous avons la solution : il vous suffit d’opter pour un vidéoprojecteur, et ça tombe bien puisque le Xgimi Halo+ est en promotion pendant les French Days. Malgré son petit format, il est capable de projeter une belle diagonale de 200 pouces en Full HD.

Les points forts du Xgimi Halo+

Un petit vidéoprojecteur compact avec batterie intégrée

Capable de projeter des images en Full HD jusqu’à 200 pouces

Sans oublier Android TV

Lancé à 849 euros en boutique officielle et aujourd’hui proposé à 699 euros, le Xgimi Halo+ est en ce moment disponible en promotion à 524 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129.

TCL 55Q6C

Avec sa dalle LCD QD-Mini LED rafraîchie à 144 Hz et sa grande diagonale, le TV 55Q6C de chez TCL marque beaucoup de points. En effet, le constructeur chinois s’appuie beaucoup sur des technologies déjà éprouvées par ses concurrents, pour les proposer ensuite à un rapport qualité-prix imbattable. Et vous a-t-on parlé des haut-parleurs Onkyo et des ports HDMI 2.1 ?

Les points forts du TCL 55Q6C

Une dalle de 55 pouces en QD-Mini LED

144 Hz, HDR10+, HDMI 2.1, système audio Onkyo 2.1

Google TV et son catalogue d’applications

Au lieu de 799 euros, le TCL 55Q6C est aujourd’hui disponible en promotion à 674 euros sur Amazon avec le code promo LUN25.

Sachez qu’un modèle plus grand, et plus avancé, est également en promotion sur Ubaldi : le TCL 65Q7C. Au lieu de 1 059 euros, il est disponible en promotion à 806 euros avec le code promo 5DAYS1825 ainsi que cette offre de remboursement de 200 euros.

Pack Samsung The Freestyle (2nd gen.)

Facilement transportable, orientable à 180° pour projeter son film sur le plafond, pratique pour jouer… Le Samsung The Freestyle 2nd gen. est un petit vidéoprojecteur qui pourrait bien nous faire passer l’envie de posséder un téléviseur. Si ce modèle vous intéresse, sachez que pendant ces French Days, le pack dans lequel il se trouve avec une batterie d’accessoires est en promotion.

Les points forts du Samsung The Freestyle (2nd gen.)

Un vidéoprojecteur compact et orientable à 180°

Une projection en Full HD jusqu’Ã 100 pouces

Le Gaming Hub intégré

Au lieu de 799 euros, le Samsung The Freestyle (2nd gen.) est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Darty ainsi que sur la Fnac.

LG 75QNED80

Les QNED80 constituent l’entrée de gamme de LG avec une dalle mêlant LCD et Quantum Dots et rafraîchie à 50 Hz. Le gaming à 120 FPS, ça ne sera pas ici, mais pour les passionnés du grand écran (et c’est le cas de le dire pour une dalle de 75 pouces), ce TV prend en charge le HDR10 et son processeur optimise couleurs, lumière et son pour des soirées ciné plus que confortables.

Les points forts du LG 75QNED80

Une dalle QNED de 75 pouces en 4K

L’interface webOS 24 avec 5 ans de MAJ

La prise en charge d’ALLM et eARC malgré l’absence du HDMI 2.1

Au lieu de 999 euros, le LG 75QNED80 est aujourd’hui disponible en promotion à 849,99 euros sur la Fnac.

Philips NeoPix 130 Smart

Avec le modèle NeoPix 130 Smart, Philips propose un petit vidéoprojecteur au rapport qualité-prix intéressant, puisqu’il coûte, de base, 179 euros. Pendant les French Days, son prix réduit peut vraiment donner envie de passer le pas. Surtout qu’il a tout pour plaire, puisqu’il est connecté et donc nativement équipé pour diffuser du contenu Netflix, Prime Video, YouTube ou toute autre plateforme de streaming.

Les points forts du Philips NeoPix 130 Smart

Un vidéoprojecteur compact avec affichage HD

Interface LuminOS avec apps de streaming pré-installées

Wi-Fi et Bluetooth pour un usage sans-fil

Au lieu de 179 euros, le Philips NeoPix 130 Smart est aujourd’hui disponible en promotion à 149 euros sur Boulanger.

TCL 55T8C

Taux de rafraîchissement de 120 Hz, et même de 144 Hz avec le VRR, et encore de 240 Hz grâce au traitement DLG. Même si beaucoup d’entre nous n’y voyaient pas la différence, ça fait plaisir de voir que cet écran LED-QLED de 55 pouces à moins de 600 euros pendant les French Days soit aussi équipées en technologies. Les sessions gaming doivent être particulièrement agréables, pour ne pas dire fluides, sur ce TV.

Les points forts du TCL 55T8C

Un écran LED-QLED de 55 pouces en 4K

Un taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz grâce au DLG

HDR10, Dolby Vision mais surtout Google TV

Au lieu de 649 euros, le TCL 55T8C est aujourd’hui disponible en promotion à 574 euros sur Amazon avec le code promo LUN25.

Xgimi MoGo 2

De nos jours, beaucoup de constructeurs se sont mis à vendre des vidéoprojecteurs, mais rares sont ceux à se concentrer sur ce créneau. C’est notamment le cas de Xgimi qui propose des modèles ultra-compacts, fonctionnant sous Android TV, et de bonne qualité. Des caractéristiques que le XGIMI MoGo 2 respecte parfaitement.

Les points forts du Xgimi MoGo 2

Un design à la fois compact, léger et mobile

Une image nette et lumineuse

Un son immersif, équilibré et appareil silencieux

Au lieu de 399 euros, le Xgimi MoGo 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 234 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Thomson 55QG4S14

Longtemps cantonnée aux étagères de l’entrée de gamme, Thomson a su redresser la barre avec des téléviseurs au rapport qualité-prix redoutable. Sans chercher à faire dans le clinquant, la marque avance ses pions avec sérieux, en s’appuyant sur des technologies éprouvées, des interfaces modernes et une fabrication bien pensée. Le 55QG4S14 en est le parfait exemple : un grand écran QLED 4K, Google TV intégré, et une connectique complète, le tout à un prix qu’on croirait négocié, surtout pendant les French Days.

Les points forts du Thomson 55QG4S14

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Google TV comme système d’exploitation

HDMI ARC, ports USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet : tout y est

Au lieu de 449 euros, le Thomson 55QG4S14 est aujourd’hui disponible en promotion à 364,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129.

