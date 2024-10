Samsung : « ne nous trompons pas, le NXTFrame de TCL, c’est une copie qui vient de Chine »

Malgré l’arrivée très récente des concurrents TCL et Hisense sur le marché des téléviseurs capables de se transformer en tableaux lorsqu’ils ne sont pas utilisés, Samsung, jusqu’à présent seul sur ce segment, ne semble pas avoir peur de la concurrence. Interview.

Samsung The Frame // Source : Samsung

À travers une interview avec Guillaume Rault, Vice-Président de Samsung Consumer Electronics France, nous avons pu mesurer pourquoi la marque revendique non seulement une technologie d’affichage avancée, mais surtout des contenus exclusifs des plus pertinents.

Des parts de marché à prendre

Avec ses téléviseurs capables de se transformer en tableau, la marque Samsung a créé un vrai segment de marché. Bien qu’il représente actuellement environ 10 % de ses ventes dans la catégorie TV, le géant sud-coréen a réussi à proposer une alternative crédible aux plus ou moins grandes dalles noires qui occupent les salons et certaines chambres. Rappelons l’idée de la gamme The Frame qui est d’afficher des images telles des reproductions d’œuvres d’art issues de différentes collections et l’objet de partenariat avec des artistes ou des institutions pour avoir, in fine, chez soi, un TV qui se mue en tableau.

Lorgnant depuis plusieurs années sur ce segment de marché, c’est finalement lors du salon IFA 2024 à Berlin que Hisense et TCL ont annoncé la commercialisation, respectivement, des modèles Canvas et NXTFrame.

Hisense veut « sonder le marché » avec un seul modèle en 55 pouces. Toutefois, la marque est : « prête à mettre en vente des tailles de 65, 75 et même plus en seulement quelques semaines » selon des responsables Hisense. Capables d’afficher une définition Ultra HD jusqu’à 144 Hz avec une compatibilité HDR10+, Dolby Vision, ces téléviseurs sont animés par le système Vidaa et son lot d’applications à partir de 1300 euros environ.

Hisense Canvas // Source : Hisense

Pour TCL, la gamme est plus large avec des TV de 55, 65 et 75 pouces. Ils sont tous déclinés avec (version Pro) ou sans barre de son. En outre, le constructeur semble avoir bien réfléchi son offre, puisque non seulement une accroche murale est fournie, mais aussi un cadre supplémentaire magnétique pour que les utilisateurs puissent en changer quand bon leur semble.

Techniquement, il s’agit d’une dalle Ultra HD jusqu’à 144 Hz, supportant aussi les formats HDR10+ et Dolby Vision fonctionnant sous Google TV pour un tarif identique à celui de Hisense pour la version 55 pouces.

TCL NXTFrame gamme // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Ces TV veulent donc directement entrer en concurrence avec les The Frame de Samsung, mais ce dernier ne compte pas se laisser faire. Ainsi, la marque rappelle sa présence depuis 7 ans maintenant et ce qui a fait le succès de cette gamme de téléviseurs, par la voix de son vice-président Consumer Electronics, Guillaume Rault.

Samsung, acteur historique des TV tableaux et leader du marché

En effet, le premier modèle de téléviseur The Frame a été lancé en juin 2017 en Europe en 55 et 65 pouces à partir de 2400 euros. Aujourd’hui, comptez sur un tarif de 1300 euros environ pour un modèle de 55 pouces.

Actuellement, Samsung est leader sur le segment des TV (toutes gammes confondues) depuis 18 ans avec, en 2024, environ 34% de part de marché. Le deuxième fabricant en compte deux fois moins. L’entreprise sud-coréenne est présente sur les deux technologies LCD et OLED.

Pour ses téléviseurs, Samsung Electronics se fournit chez Samsung Display et LG Display pour ses dalles, respectivement avec les dalles QD-OLED et White-OLED. Pour ce qui est des dalles LCD, Samsung Display ayant arrêté d’en fabriquer depuis 2023, Samsung Electronics se fournit auprès de CSOT, une filiale de TCL… entre autres. Cette dernière représente même un peu plus de 25% des TV LCD Samsung. D’autres fabricants, tels que HKC, BOE ou encore Sharp, par exemple, alimentent ainsi le géant sud-coréen.

Samsung The Frame // Source : Samsung

Les TV design, un nouveau créneau

Pour trouver de nouveaux vecteurs de croissance, au-delà des nouvelles technologies d’affichage (OLED et Micro LED) et des modèles de grandes tailles (diagonales supérieures à 75 pouces), la marque a lancé des TV design. Il y a eu les TV « The Sherif » en 2015, « The Sero » en 2017 puis les « The Frame ».

Samsung The Frame // Source : Samsung

Les téléviseurs de cette dernière catégorie sont désormais disponibles en 32, 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces. Ils sont dotés d’une dalle matte Ultra HD comprenant un système de rétroéclairage LED avec un filtre Quantum Dot (QLED), un boîtier déporté et un cadre qui se veut aussi transparent que possible.

Compatible HDR10+, ces téléviseurs sont bien entendu animés par le système Tizen. Ils sont livrés avec un support mural adapté à la taille de l’écran. Des cadres et des accroches murales pivotantes sont disponibles séparément.

Samsung The Frame

Ces téléviseurs peuvent aussi compter sur une gestion de l’énergie particulièrement avancée, notamment grâce à un capteur de présence intégré qui permet, si on quitte la pièce, de basculer automatiquement l’écran en mode tableau. Rappelons qu’avec ce mode d’affichage, l’appareil consomme beaucoup moins que lorsqu’il est utilisé pour regarder des programmes TV. Il est aussi possible de programmer une mise en mode tableau et de miser sur une extinction complète de l’appareil la nuit grâce aussi à l’intégration d’un capteur de luminosité.

En 2023, une étape supplémentaire sur le rendu de la dalle a été franchie. En effet, celle-ci est devenue totalement mate, renforçant l’aspect tableau du produit. Guillaume Rault de valider : « quand on est en mode tableau l’effet mat fait qu’on voit vraiment l’œuvre ». Les téléviseurs sont, en outre, certifiés Pantone pour un rendu jugé optimal des couleurs.

Samsung The Frame // Source : Samsung

« Une offre inégalée » sur toutes les TV The Frame de Samsung

Au-delà de l’aspect technique très avancé et d’une gamme particulièrement étendue en termes de tailles, Samsung revendique aussi et surtout la possibilité d’accéder à des contenus totalement exclusifs et réellement pertinents, selon Guillaume Rault. En effet, c’est notamment sur ces points que la marque sud-coréenne entend garder le leadership, et ce, pendant encore longtemps.

Au cœur de cette stratégie : une impressionnante quantité d’œuvres qui n’a de cesse de s’étoffer. Ainsi, en 2022, il y avait 1600 œuvres disponibles contre 2500 actuellement provenant de plus de 800 artistes. « L’entreprise a noué des contrats d’exclusivité avec énormément de musées et de galerie à travers le monde aussi bien dans le domaine public que dans le privé » précise Guillaume Rault.

Source : Samsung

Et il poursuit : « C’est cela qui rend l’offre unique et inégalée ». Il rappelle également que « c’est de la responsabilité de chaque filiale Samsung de proposer des initiatives locales qui rayonnent ensuite sur le monde, étant donné qu’il s’agit de la même plateforme (sur tous les TV The Frame[NDLR]) ». « Nous, en France, on a cette volonté et cette conviction affichées, car Le Louvre ou le Musée d’Orsay sont de vraies fenêtres artistiques sur le monde » et de poursuivre « C’est une responsabilité sociétale ou culturelle très importante ».

Ainsi, fin septembre 2024, Samsung a annoncé la signature d’un partenariat visant à proposer 25 œuvres impressionnistes exposées au Musée d’Orsay de Paris. Rappelons que ce dernier est le musée disposant de la plus grande collection d’œuvres de ce courant. Cela tombe bien, car, selon Samsung, ce sont les tableaux des impressionnistes qui sont les plus affichés dans les contenus au niveau mondial sur les TV The Frame. Notez que tous les contenus sont aussi bien disponibles sur les modèles les plus récents que les premiers The Frame.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Des œuvres sublimées plus qu’inventées

Au-delà de la sélection des œuvres, Samsung indique : « faire en sorte qu’elles soient affichées dans le meilleur rendu tableau », selon Guillaume Rault. Car il n’y a pas que les œuvres impressionnistes qui sont disponibles.

Tous les mois, des collections gratuites sont proposées aux utilisateurs. Elles collent à un thème. Par exemple, lors du mois de la journée de la femme, le téléviseur propose un patchwork de 20 œuvres autour de la thématique de la femme qui vont pouvoir défiler. Elles sont consultables pendant 30 jours, puis disparaissent de la sélection. Sinon, l’accès à l’intégralité du « Art Store » et ses 2500 œuvres est disponible pour un prix de 4,99 euros par mois. Notez qu’il est bien entendu possible d’afficher des images personnelles, gratuitement.

Source : Samsung

Avant d’arriver dans votre salon ou dans votre chambre, les œuvres sont donc spécialement sélectionnées et ajustées au mieux pour le format téléviseur. Il s’agit d’un ajustement et non pas d’un redimensionnement pour profiter au maximum de l’œuvre. Éventuellement, elles peuvent être recadrées, mais, nous dit-on, toujours en gardant ce qui fait le principal intérêt du tableau. Pour les tableaux en mode portrait, notez qu’il est possible d’installer le téléviseur sur un support mural pivotant, mais le nombre d’œuvre dans ce format reste très limité à l’heure actuelle.

Source : Samsung

Face à la concurrence, Samsung « ne veut surtout pas fourvoyer ses clients »

Avec son approche, Samsung veut : « ouvrir une fenêtre sur l’art », selon Guillaume Rault. Outre le fait de pouvoir afficher vos propres photos, chez TCL, on s’est tourné vers un partenariat avec le musée National Gallery de Londres. Un total de 420 œuvres est ainsi proposé gratuitement. Plus originale, la marque chinoise propose l’animation (via intelligence artificielle) de certaines œuvres.

Pour Samsung, il ne s’agit pas de mettre n’importe quel contenu. « On ne va pas mettre chez soi le tableau de Marie-Antoinette peinte sur un 2 mètres sur 3. On va chercher une richesse de contenu qui va étonner sur le monde par rapport aux goûts de chaque utilisateur ou aller choisir l’artiste, voire la tendance que l’on aime », dit Guillaume Rault qui suit cette concurrence de près. « La seule façon de retrouver cela, c’est d’aller chez le leader [Samsung, NLDR] parce que c’est la promesse qu’on a. »

Il poursuit : « Samsung ne veut surtout pas fourvoyer ses clients en proposant une promesse qui aujourd’hui n’est pas disponible chez les concurrents, avec le seul prétexte que c’est gratuit ». Toujours d’après Guillaume Rault : « Quand notre modèle s’appelle The Frame depuis presque 8 ans et que la concurrence arrive avec un TV qu’il appelle NXTFrame, cela manque d’innovation » et de conclure : « Ok pour qu’ils viennent, mais il ne faut pas que la promesse soit déceptive, nous cette promesse, on la rend bien. »

Au-delà des technologies qui s’améliorent d’année en année, avec ici des modèles finalement extrêmement proches, le nerf de la bataille sur ce segment de marché est donc clairement les contenus. À chacun donc de proposer des œuvres et des offres qui soient les plus originales et les plus qualitatives possibles pour rester ou battre le leader.