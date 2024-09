TV tableaux et vidéoprojecteurs courte focale sur base pivotante chez Hisense

Sur son stand à berlin, pour le salon IFA 2024, la marque Hisense a non seulement exposé des TV de très grandes tailles allant jusqu’à 110 pouces mais également présenté officiellement sa nouvelle gamme de vidéoprojecteurs à courte focale C2, C2 Pro et C2 Ultra. Elle en a aussi profité pour annoncer la commercialisation de téléviseur/tableau.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Après les modèles The Frame de Samsung dont le premier modèle date de plusieurs années maintenant, TCL et Hisense se lancent aussi dans la course aux téléviseurs qui se muent tel un tableau. Si TCL propose plusieurs déclinaisons, avec ou sans barre de son et caisson de basses en 55, 65 et 75 pouces, son concurrent Hisense est beaucoup plus frileux annonçant la commercialisation d’une seule diagonale : 55 pouces. La marque nous a confié qu’elle allait ainsi gauger le marché et si le modèle rencontrait un certain succès (sans dévoiler d’objectifs de vente), les autres tailles étaient prêtes pour un lancement plus global. Rappelons que Samsung propose des tailles de 43 jusqu’à 85 pouces ses The Frame.

Le téléviseur, référencé comme 55S7N appartient à la gamme Canvas. Il avait déjà été montré l’an dernier au salon IFA 2023 puis à Las Vegas au CES 2024. Nous avions également pu voir quelques exemplaires lors de notre visite dans le show-room Hisense en Chine. C’est donc désormais une réalité commerciale.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Un tableau qui joue le rôle d’un TV et inversement

Pour se faire oublier dans les salons et autres chambres, le téléviseur affiche des images qui sont disponibles au sein de l’application Vidaa Art, également proposée sur tous les TV de la marque, sans exception. Cette galerie contient plus de 5000 œuvres. Cela laisse largement le choix. Ici, il n’est pas question d’abonnement ou de partenariat avec de grands musées pour des tableaux exclusifs ni même de studios (Disney) comme chez Samsung ou TCL. Cependant, lors de notre visite sur le stand, Hisense proposait une animation qui consistait, via une application à se prendre en photo et à apparaitre tel un portrait peint sur le téléviseur accroché à l’un des murs du stand de la marque.

En parlant de mur, Hisense livre un support mural pour ces téléviseurs Canvas. C’est d’ailleurs le seul moyen pour installer l’écran. Pas de pied central ou autres. Des accessoires comme des cadres supplémentaires par exemple devraient commercialisés dans le courant de l’année 2025. Par défaut, le téléviseur est proposé avec un cadre très fin, sobre en imitation bois chêne.

Techniquement, le téléviseur Hisense 55S7N est équipé d’une dalle mate LCD avec un système de rétroéclairage edge LED et un filtre de Quantum Dots pour les couleurs. Elle supporte la fréquence 144 Hz, ce qui permettra aux joueurs de brancher un PC gaming et d’en tirer toute la substance moelle. Le TV est animé par le système Vidaa, comme tous les TV et les vidéoprojecteurs de la marque.

Le TV Hisense Canvas 55S7N sera disponible courant octobre pour un prix de 1300 euros, comme la version sans barre de son ni caisson de basses de TCL tandis qu’une diagonale équivalente chez Samsung est commercialisé à 1499 euros sur le site de la marque, voire beaucoup moins.

Une gamme complète de vidéoprojecteurs à courte focale C2

Outre le fait d’apprendre que le TV Hisense utilisant une dalle Mini-LED de la série UX de 110 pouces en diagonale qui avait été exposé lors du CES 2024 à Las Vegas serait disponible fin octobre pour un prix de 25 000 euros, nous avons aussi pu voir la nouvelle série de vidéoprojecteur à focale courte C2. Celle-ci est composée des modèles C2, C2 Pro et C2 Ultra.

Le C2 remplace le C1 dont vous pouvez lire notre test complet. Il sera disponible courant novembre pour un prix de 2000 euros environ. D’une forme cubique avec des arrêtes arrondies, il est monté sur un support qui lui permet de pivoter et de s’incliner. Il est bien entendu équipé de plusieurs fonctions de correction automatique de l’image. Celle-ci s’effectue très rapidement, le cas échéant. On peut aussi compter sur un arrêt de l’image si on vient à passer devant le faisceau, pour ne pas abîmer les yeux.

Hisense C2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sinon, techniquement, le vidéoprojecteur Hisense C2 utilise la source de projection TriChroma de la marque (Triple laser), comme le C1 et il offre une image de 65 jusqu’à 300 pouces en diagonale avec une définition Ultra HD et une compatibilité 3D. Hisense annonce une luminosité maximale de 2000 Lumens (contre 1600 Lumens pour le C1). Il dispose d’un zoom numérique et compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos avec un mode Filmmaker pour respecter les réglages d’image souhaités par le réalisateur. Hisense indique un taux de contraste de 2000:1 et précise qu’il ne fait que 28 dB en fonctionnement, ce qui est assez faible pour ce type d’appareil.

Côté son, il est doté de deux haut-parleurs avec une partie audio optimisé par JBL. Il y a deux prises HDMI 2.1 dont une est compatible eARC. À l’arrière, on trouve également une sortie audio jack, deux ports USB-A, un port Ethernet et une sortie audio optique. On peut compter sur le système Vidaa à la manœuvre avec son lot d’applications.

Hisense C2 Ultra connectiques // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le C2 Pro compatible IMAX et le C2 Ultra certifié Xbox

Parallèlement, le modèle Hisense C2 Pro propose les mêmes technologies que le C2 sauf qu’il embarque un zoom optique, gage d’une meilleure qualité. Il supporte aussi, en plus, le format vidéo IMAX Enhanced ainsi que le DTS:X et propose une plus grande luminosité, à 2600 Lumens ANSI, selon la marque.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le vidéoprojecteur Hisense C2 Pro sera disponible courant novembre pour un prix de 2700 euros environ.

Enfin, le plus haut de gamme, le C2 Ultra sera proposé en octobre pour un prix de 3300 euros avec les mêmes technologies que le C2 Pro mais une luminosité encore plus poussée, à 3000 Lumens, selon Hisense.

Hisense C2 Ultra // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Il profite d’une certification Xbox signifiant qu’une fois la fonction DLP Turbo activée dans les réglages de l’appareil, il peut offrir un temps de retard à l’affichage de 12 ms (contre 30 ms pour les C2 et C2 Pro). Son autre particularité réside dans le fait qu’il est monté sur un support aussi pivotant et permettant une inclinaison mais surtout dans lequel est intégré un caisson de basses (alors que les haut-parleurs se trouvent toujours dans la partie supérieure de l’appareil). Hisense annonce une puissance de 50W pour ce modèle.

Hisense C2 Ultra // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Un son des plus immersifs enfin chez Hisense avec le HT Saturn

Enfin, pour être parfaitement complet, sachez que la marque a exposé un ensemble audio baptisé HT Saturn composé de 4 enceintes (avec HP horizontaux et verticaux) et d’un caisson de basses sans fil. Il est compatible Dolby Atmos et DTS:X.

Hisense HT Saturn // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Commercialisé au printemps 2025 pour un prix qui devrait de l’ordre de 1200 euros, cet ensemble offre, selon la marque une puissance totale de 720 watts et veut accompagner les vidéoprojecteurs et les TV de la marque pour un son des plus immersifs. Il se veut être un concurrent du récent système Sony Bravia Theater Quad. Notez la compatibilité avec la technologie Hi-Concerto d’Hisense (équivalent au Q-Symphony de Samsung, WOW Orchestra de LG et Tutti Choral de TCL) pour faire entrer les haut-parleurs du téléviseur ou du projecteur dans la boucle, de manière synchronisée.