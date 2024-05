The Frame de Samsung a de la concurrence avec ce téléviseur aux allures de tableau

Le constructeur chinois Hisense a annoncé un nouveau téléviseur aux allures de tableau, dans la droite lignée des modèles The Frame de Samsung.

En janvier dernier, durant le CES de Las Vegas, le constructeur chinois Hisense dévoilait sa gamme de téléviseurs. Aux côtés des modèles Mini-LED ULED 75UX ou 110UX, la firme avait également exposé un modèle baptisé CanvasTV aux allures de tableau.

Si Hisense était alors resté plutôt discret sur sa disponibilité, se refusant à confirmer sur ces téléviseurs seraient lancés dans le courant de l’année 2024, c’est désormais chose faite. Comme le rapporte le site 9to5Google, Hisense a confirmé cette semaine la disponibilité de son téléviseur et en a précisé les caractéristiques et les fonctionnalités.

Concrètement, les téléviseurs CanvasTV de Hisense reprennent le concept des modèles The Frame de Samsung, bien connus pour leur discrétion avec un mode veille qui permet d’afficher des œuvres d’art, un revêtement mat et des bordures aux allures de cadres de tableau.

Une dalle 4K QLED et deux diagonales proposées

Dans un communiqué publié cette semaine, Hisense précise que son téléviseur profite d’une dalle QLED 4K et qu’il sera capable de diffuser des contenus jusqu’à un rafraîchissement de 144 Hz avec une compatibilité avec l’ALLM et le VRR. Il profite en outre d’un système audio en 2.0.2 avec deux haut-parleurs traditionnels et deux haut-parleurs verticaux, permettant de créer un effet d’immersion accru. Deux diagonales seront proposées au lancement, avec une diagonale de 55 pouces ou de 65 pouces. Par ailleurs, le CanvasTV sera doté du système Google TV et permettra donc de profiter de son écosystème d’applications tierces.

Surtout, afin de créer un effet de toile, la télécommande du téléviseur embarquera un bouton « Mode Art » afin de basculer vers l’affichage d’œuvres ou de photographies personnelles. Ce mode tamisera également la luminosité de la dalle à l’aide d’un capteur de luminosité ambiante et passera l’écran en mode veille si le capteur de présence détecte que personne n’est dans la pièce. Les clients pourront également opter pour différents cadres — blanc ou en noyer — pour mieux se fondre dans la décoration.

Le téléviseur Hisense CanvasTV sera disponible à la fin de l’été aux États-Unis à partir de 999 dollars (927 euros HT). Pour l’heure, aucune disponibilité n’a encore été annoncée pour la France.