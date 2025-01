Ce TV 4K QLED 55″ se transforme en tableau comme chez Samsung, mais pour beaucoup moins cher pendant les soldes

TCL reprend à sa manière le concept The Frame de chez Samsung avec sa gamme NXTFRAME. Un TV qui se fond dans tous les intérieurs grâce à une dalle mate, un cadre ultra-fin, le tout sans négliger la fiche technique. Si vous êtes tenté pendant les soldes, le modèle 55A300W de 2024 est presque 500 euros moins cher.

Jusqu’ici, les téléviseurs qui se transforment en œuvre d’art étaient la spécialité de Samsung. Depuis, le constructeur sud-coréen doit faire face à de nouveaux acteurs dans ce domaine, dont TCL. Eh oui, la marque chinoise se lance dans la confection des téléviseurs au design proche des tableaux d’art, avec sa gamme NXTFrame. Pour une première, c’est réussi, et si vous souhaitez découvrir cette nouvelle référence, sachez qu’en ce moment, le modèle 55A300W de 2024 coûte 474 euros de moins pendant les soldes d’hiver.

Le TCL NXTFRAME 55A300W 2024, c’est quoi ?

Un TV en forme de tableau avec une dalle Qled de 55″

Compatible 4K, HDR10+ et Dolby Vision ainsi que le format audio Dolby Atmos

Plusieurs entrées HDMI 2.1, du 144 Hz, les modes ALLM et VRR

De base à 1 290 euros, le TCL NXTFRAME 55A300W de 2024 est actuellement affiché à 859 euros chez Ubaldi. C’est déjà une belle remise, mais vous pouvez ajouter à cela le code promo W5JF0225 pour commander ce téléviseur à seulement 816 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TCL NXTFRAME 55A300W. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un TV ou une œuvre d’art ? TCL arrive à faire l’illusion

Depuis 2017, Samsung a été seul à proposer des téléviseurs tableaux, mais c’est sans compter sur ses rivaux Hisense et TCL. Ce dernier a lancé sa référence 55A300W qui a tout pour se fondre dans le décor. Il possède un cadre blanc magnétique avec une finition en aluminium qui est interchangeable. D’ailleurs, la marque inclut un cadre supplémentaire magnétique pour que les utilisateurs puissent en changer quand bon leur semble.

Pour faire de cette nouvelle référence un véritable tableau, TCL a noué un partenariat avec le London National Museum afin de pouvoir profiter de 427 images exclusives gratuites. Les œuvres peuvent être affichées de manière fixe ou animée et même de jouer de la musique lors de la visualisation. Petite fonctionnalité inédite : la possibilité de générer une œuvre par intelligence artificielle.

Un tableau qui cumule les bons points

Ici, on a droit à une dalle Qled 4K de 55 pouces avec de beaux contrastes, des images lumineuses et bien détaillées. Les formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision ainsi que le format audio Dolby Atmos sont bien pris en charge. Son écran opte en plus d’un revêtement mat anti-reflets, qui donne l’impression que la dalle à la texture du papier.

Le TV est même doté de ports HDMI 2.1, un critère recherché par les gamers puisque cette norme permet de jouer à la PlayStation 5 ou à la Xbox Series X en 4K 120 FPS. Il supporte même une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz, ce qui ravira les joueurs utilisant un PC Gaming, par exemple. On retrouve également toutes les technologies d’optimisations telles que le VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode). Parfait pour limiter les latences et les déchirements d’image pour une bonne réactivité en jeu, sans oublier la compatibilité avec l’AMD FreeSync Premium.

Enfin, ce TV fonctionne sous Google TV. Un OS, qui a largement conquis le marché des box TV et téléviseurs. Il est simple et fluide d’utilisation, avec de la personnalisation. Elle donne accès au Google au Play Store, avec de nombreuses applications comme les plateformes de SvOD.

Pour comparer le TCL NXTFRAME 55A300W 2024 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les téléviseurs QLED.

