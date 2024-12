Samsung The Frame 55″ (2024) : le célèbre TV-tableau Qled 4K est à -50 % juste après le Black Friday

Samsung persiste – et à raison – dans son concept de téléviseur-œuvres d’art avec une version 2024 du The Frame. Aujourd’hui, c’est la version de 55 pouces qui nous intéresse puisqu’à l’approche de Noël, le prix dégringole et passe de 1 690 euros au lancement à seulement 818 euros aujourd’hui.

Si avec son idée de mélanger des téléviseurs avec de l’art et du design Samsung en a laissé plus un dubitatif, force est de constater que le concept plait. C’est d’ailleurs pourquoi le géant sud-coréen propose presque chaque année une version mise à jour qui rencontre toujours autant de succès. Ainsi, cette année, on a eu droit à la version 2024 des The Frame, dont le modèle TQ55LS03D de 55 pouces que nous conseillons pour sa fiche technique, mais aussi pour son prix divisé par deux aujourd’hui.

Pourquoi succomber au TV Samsung The Frame (2024) ?

Un design soigné et hyper original

Une dalle QLED 4K de 55 pouces qui se transforme en toile de maître

Un port HDMI 2.1 avec la 4K@120fps pour jouer

Au lieu de 1 690 euros au lancement cette année, le Samsung The Frame QLED 55 2024 est aujourd’hui disponible en promotion à 818 euros chez Ubaldi. Notez qu’il était vendu à 999 euros pendant la période du Black Friday.

De l’art sublimé dans votre salon

Avec The Frame, Samsung a véritablement révolutionné le concept du téléviseur, simple écran noir et froid que l’on retrouve dans bon nombre de salons. Car en plus de permettre l’affichage d’œuvres d’art du monde entier, et ainsi d’embellir n’importe quelle pièce d’une maison, The Frame arbore un design élégant et personnalisable pour une parfaite adéquation avec son intérieur. Son cadre interchangeable, disponible en plusieurs couleurs et finitions, permet en effet d’adapter l’appareil à votre décoration.

Mais aussi beau soit-il, The Frame édition 2024 est surtout un excellent téléviseur puisqu’il se positionne dans le haut de gamme. Avec sa résolution 4K QLED et son taux de rafraichissement de 120 Hz, il offre une qualité d’image exceptionnelle, des couleurs vibrantes et des contrastes profonds. La technologie Quantum Dot garantit des nuances précises. Que ce soit pour regarder vos séries préférées ou impressionner vos invités avec des œuvres d’art, The Frame allie performance et élégance.

Une œuvre d’art pour du gaming haut niveau

Une qualité d’image et une puissance d’affichage – dont du 4K@120fps – qui font de The Frame 2024 un excellent moniteur pour du jeu vidéo. Le téléviseur dispose d’ailleurs de plusieurs fonctionnalités dédiées au gaming, comme le Motion Xcelerator Turbo+ pour des mouvements fluides, l’AMD FreeSync Premium Pro ou tout simplement le mode Gaming Hub pour accéder à des jeux en streaming sans console. De plus, la connectivité One Connect avec un boîtier déporté simplifie les branchements, en gardant votre espace propre et minimaliste.

Enfin, Samsung a intégré les dernières technologies avancées en matière d’affichage, mais aussi de contrôle dans cette génération de The Frame, afin d’offrir une expérience utilisateur véritablement intuitive. Son système d’exploitation TizenOS est en effet à la pointe et est compatible avec les assistants vocaux de Google, Amazon ou encore Bixby, ainsi qu’avec AirPlay 2 pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

