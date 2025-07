Samsung va sortir son S25 FE plus tôt que prévu pour concurrencer l’iPhone 17

Alors que Samsung sort habituellement sa déclinaison accessible du Galaxy S en octobre, cette année, le constructeur prévoit de positionner son 25 FE en concurrence quasi directe avec l’iPhone.

Si vous attendez impatiemment la sortie du Galaxy S25 FE, bonne nouvelle, vous ne devriez plus avoir trop long à patienter. Le mobile devrait être officialisé plus tôt que prévu, ou en tout cas plus tôt dans l’année que ses prédécesseurs.

L’information nous vient directement de Samsung qui a expliqué plancher sur un « lancement précoce du S25 FE » durant son bilan trimestriel. Un changement de calendrier prévisible explique Android Authority.

Relancer la dynamique des Galaxy S

Si aucune date précise n’a été donnée, les « FE » ont l’habitude d’être annoncés fin septembre pour des sorties au cours du mois d’octobre. Si Samsung veut vraiment bousculer son calendrier cette année, il faut donc plus s’attendre à une annonce début septembre, voir fin août. Cela le mettrait dans la ligne de mire d’Apple qui a pour habitude d’annoncer ses nouveaux iPhone à cette période-là.

L’idée selon Samsung est de « conserver la dynamique de vente » des S25 en annonçant ce nouveau modèle accompagné de « promotions saisonnières » sur le reste de la gamme. Une manière de relancer la machine haut de gamme dans une période habituellement dévolue à la concurrence.

Si le S25 FE n’a pas de quoi concurrencer directement le prochain iPhone 17, sans doute que sa sortie provoquera une sorte d’effet halo sur le reste de la gamme. Mais ennuyer Apple n’est pas la seule raison pour laquelle Samsung bouscule son calendrier. Le constructeur cherche aussi à faire de la place pour le reste de ses produits.

Galaxy G Fold et Projet Moohan en embuscade

La fin d’année devrait en effet être chargée, puisque Samsung prévoit d’y annoncer son très attendu mobile pliable à 3 volets : le fameux Galaxy G Fold. Mais ce n’est pas tout puisque le casque de réalité mixte « Projet Moohan » devrait aussi arriver à la même période. Deux lancements particulièrement critiques pour la marque qui s’aventure sur des catégories de produits encore peu défrichées.

Enfin, le Galaxy A17, dernier-né de l’immensément populaire gamme A, devrait également squatter les gros titres sur la deuxième moitié de l’année 2025. Facile donc de comprendre pourquoi Samsung cherche à étaler un peu ses annonces, quitte à se frotter directement au mastodonte médiatique qu’est Apple.