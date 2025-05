Les lunettes connectées Apple pourraient bien sortir plus tôt que prévu

Apple semble bien décidé à faire de la concurrence à Meta. Alors que l’entreprise de Mark Zuckerberg règne quasiment seule sur le secteur des lunettes connectées, Apple pourrait se lancer avec un peu d’avance sur son planning.

Les lunettes Orion de Meta pour illustration // Source : Meta

Et si 2026 était l’année des Apple Glasses ? Après des années de rumeurs, fuites et prototype en tout genre, il semblerait que la firme à la pomme soit plus prête que jamais à lancer sa paire de lunettes connectées tant attendue.

D’après le journal Bloomberg, qui est toujours très bien renseigné sur les plans de l’entreprise, ce nouvel appareil pourrait arriver sur les étagères dès la fin de l’année prochaine. De quoi venir concurrencer Meta et ses Ray-Ban, mais aussi Google avec son projet Android XR.

Des prototypes dès la fin 2025 ?

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Jusque là, de nombreuses rumeurs faisaient état d’un lancement probable en 2027. Mais face à la concurrence, Apple a sans doute voulu mettre les bouchées doubles. Après tout, Tim Cook lui-même semble obsédé à l’idée de sortir une paire de lunettes capable de rivaliser avec celles de Meta. « C’est la seule chose à laquelle il consacre vraiment du temps », admettait une source interne il y a peu.

Comme prévu par contre, il ne s’agirait pas là de lunettes boostées à la réalité augmentée, mais plutôt de clone des lunettes de Meta capable de répondre à des coups de fil, de jouer de la musique ou de donner des indications GPS en direct. La capacité de ce gadget à prendre des photos reste d’ailleurs paradoxalement une grande inconnue.

Les Ray-Ban Meta de Facebook // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ces dernières pourraient d’ailleurs embarquer une puce maison développée en interne chez Apple. De quoi perpétuer la tradition de « l’intégration verticale » chère à Apple, où le logiciel et le matériel sont développés main dans la main. Du côté des lunettes, des prototypes pourraient sortir d’usine dès la fin de l’année 2025 afin de donner le temps aux ingénieurs de tester tout ça en condition réelle.

Quid de Siri et d’Apple Intelligence ?

Bien évidemment, le succès de ces lunettes serait très dépendant de la capacité d’Apple à enfin proposer une solution d’intelligence artificielle digne de ce nom. Censé être contrôlé par la voix via Siri et mouliner des informations via les modèles de langage d’Apple Intelligence, le gadget serait intimement lié à ces briques logicielles.

Pour aller plus loin

Apple prépare sa grande renaissance avec ces 6 projets d’ici à 2027

Malheureusement, ce n’est pas exactement là qu’Apple brille dernièrement. Le nouveau Siri a été renvoyé aux calendes grecques et Apple Intelligence a du mal à s’imposer auprès du grand public. Espérons que d’ici là, la stratégie de diversification d’Apple sur le sujet porte ses fruits.