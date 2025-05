Apple compte sur sa communauté pour rattraper son retard dans l’IA

Toujours à la traîne face à la concurrence dans le domaine de l’intelligence artificielle, Apple va ouvrir l’accès à ses modèles de langage pour encourager les développeurs et développeuses à s’en emparer.

Apple Intelligence // Source : Apple

Apple fait feu de tout bois pour rattraper son retard dans l’IA. Empêtré dans des polémiques au sujet du nouveau Siri et du manque d’innovations face à ChatGPT et consorts, le constructeur d’iPhone espère développer l’utilisation de l’IA sur mobile en confiant ses modèles aux équipes de développement qui voudront bien s’en emparer.

Comme le révèle Bloomberg, l’entreprise devrait annoncer lors de la WWDC une mise à disposition du cerveau derrière Apple Intelligence pour que tout un chacun puisse embarquer ses fonctionnalités au sein d’applications tierces.

Un accès limité pour commencer

Jusqu’ici, l’accès aux fonctions d’Apple Intelligence était assez limité. Les développeurs et développeuses pouvaient bien rendre leurs apps compatibles avec les résumés de notification ou intégrer l’aide à l’écriture made in Apple, mais pas se servir directement du modèle derrière tout ça pour propulser leurs propres fonctionnalités d’IA. Seules celles déjà développées par Apple étaient accessibles.

Résultat, les apps qui utilisent l’IA sur iPhone font très souvent appel à des modèles concurrents, que ce soit ChatGPT, Gemini ou d’autres. Un comble. C’est pour résoudre cette situation ubuesque qu’Apple devrait directement offrir l’accès à ses « Foundation Models » plutôt qu’aux outils qui en sont dérivés.

Crédit : Frandroid

Il semblerait que, dans un premier temps, seul le plus petit modèle (celui qui tourne en local directement sur l’iPhone) sera rendu accessible. L’alternative plus puissante, qui tourne sur les serveurs de la firme, devrait rester la prérogative d’Apple, au moins dans un premier temps. Sans doute pour éviter de noyer la firme sous les requêtes.

La « plus grande plateforme logicielle d’IA » ?

Bloomberg explique que cette évolution est pensée pour refaire naître de l’intérêt pour les modèles de langage d’Apple et montrer que l’iPhone n’est pas forcément à la traîne question IA. C’est juste que l’entreprise n’a pas forcément su capturer ce qui rendait cette technologie utile, mais sans doute que d’autres y parviendront.

Il y a bien évidemment aussi un aspect tactique et financier derrière tout ça. Apple espère qu’en ouvrant un peu le capot et en laissant les développeurs bidouiller son modèle d’IA, elle parviendra à répliquer le succès de l’App Store qui est né quand Apple a laissé sa communauté s’amuser avec les différentes briques logicielles de l’iPhone.

Cela pourrait bien permettre à Apple de transformer l’iPhone en « plus grande plateforme logicielle d’IA » au monde, note Mark Gurman de Bloomberg. Encore faut-il que le modèle en lui-même soit attirant pour les développeurs et développeuses. On en saura sans doute plus à la WWDC 2025 qui commencera le 9 juin prochain.