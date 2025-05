« Écoutes abusives » de Siri : en France, Apple visé par une action collective qui pourrait lui coûter très cher

Déjà visé par une plainte pour violation de la vie privée en France, Apple fait maintenant face à une action collective en France, toujours au sujet des écoutes humaines des enregistrements Siri.

Crédits : Apple

L’affaire remonte à 2019 au moins, mais elle hante Apple depuis de nombreuses années. Alors que la firme s’affichait alors déjà comme soucieuse de la vie privée de ses utilisateurs et utilisatrices, un scandale avait entaché sa réputation au moment où un lanceur d’alerte avait expliqué que certains échanges avec l’assistant vocal Siri étaient écoutés par des humains.

6 ans après, le fabricant d’iPhone n’est toujours pas sorti d’affaire, puisqu’une plainte collective vient d’être annoncée en France pour dédommager les internautes ayant été victimes de cette « violations de la réglementation sur les données personnelles », explique Le Parisien.

Le soupçon d’un ciblage publicitaire

L’affaire est entre autres portée par l’ancien député écologiste Julien Bayou ainsi que par Eva Naudon et Olivia Roche, avocates au sein du cabinet Phaos. D’après la plainte, « les écoutes réalisées par Siri, l’assistant vocal d’Apple, peuvent constituer des violations du RGPD », car elles ont été effectuées « sans que les personnes écoutées ne le sachent ».

Interrogé par Le Parisien, Julien Bayou pointe, qu’au delà du fait que ces écoutes « abusives » aient pu s’inscrire en violation des lois sur la protection de la vie privée, « le soupçon qu’elles aient été utilisées à des fins publicitaires persiste » aussi. « En Europe, le consentement des consommateurs doit être éclairé : si Apple voulait entraîner son assistant vocal avec des conversations, il aurait dû demander clairement l’autorisation aux utilisateurs. Or, il ne l’a pas fait », poursuit l’ex-élu.

Crédits : Nathan Le Gohlisse pour Frandroid

De son côté, Apple assure que « les données Siri n’ont jamais été utilisées pour créer des profils marketing et n’ont jamais été vendues à qui que ce soit à quelque fin que ce soit. » L’entreprise rappelait aussi récemment que la participation de ce programme avait été rendue optionnelle, que « seuls 0,2 % des requêtes Siri et leur transcription ont été traitées et conservées » et que ces dernières « ne permettent pas d’identifier les utilisateurs ».

Un pactole à portée de juge

Sur le papier, la marque risque gros si elle est reconnue coupable d’entorse au RGPD à cause de son programme d’écoute. La plainte, à laquelle chacun et chacune peut prendre part en se rendant sur le site, demande le remboursement de chaque appareil Apple acheté ces 10 dernières années, dans la limite de 5 appareils par personne. Autant dire un vrai pactole.

En cas de préjudice aggravé (qui concernerait par exemple des professions tenues au secret), « cela pourra entraîner des demandes d’indemnités supplémentaires », affirme l’équipe d’avocats et d’avocates.

Aux États-Unis, une plainte similaire s’est soldée par un accord à l’amiable avec Apple qui a versé 95 millions de dollars aux plaignantes et plaignantes pour mettre fin à l’affaire. De quoi inspirer la population française ?