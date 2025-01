Apple va donner 95 millions de dollars à ses utilisateurs pour éviter un procès lié à Siri

Apple a conclu un accord avec un groupe ayant intenté un recours collectif pour écoute abusive de son assistant vocal.

Payer pour ne pas aller au procès. C’est la stratégie qu’a choisie Apple face un recours collectif intenté par un groupe de plaignants américains. Ces derniers reprochent à la firme de Cupertino et plus particulièrement à son assistant vocal, Siri, d’avoir procédé à des écoutes abusives de conversations et de les avoir transmis à des tiers extérieurs.

Des écoutes accidentelles aux conséquences réelles

L’activation de Siri repose sur la commande vocale « Dis, Siri ». Cependant, il arrive que cette commande se déclenche par erreur, par exemple lors de conversations de groupe ou des similarités sonores peuvent réveiller l’assistant. Des activations qui auraient pu servir des tiers : plusieurs plaignants rapportent que ces conversations privées ont été enregistrées et utilisées pour générer des publicités ciblées.

Par exemple, deux utilisateurs ont déclaré avoir reçu des publicités pour des baskets ou encore des restaurants après avoir mentionné leurs noms. Un autre a affirmé avoir reçu des publicités pour un traitement chirurgical après en avoir discuté, en privé, avec son médecin.

95 millions de dollars pour régler l’affaire

Pour mettre un terme à ce litige, Apple a accepté de verser 95 millions de dollars, tout en niant toute faute ou mauvaise pratique, rapporte Reuters. La période concernée par ce recours collectif s’étend du 17 septembre 2014, date d’introduction de la commande « Dis, Siri », au 31 décembre 2024.

Les membres du groupe plaignant, estimés à plusieurs dizaines de millions, pourraient recevoir jusqu’à 20 $ par appareil compatible Siri pour un maximum de cinq appareils, qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un iPad, d’une Apple Watch, d’un MacBook, d’un iMac, d’un HomePod, d’un iPod touch ou d’une Apple TV.