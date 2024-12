Leboncoin part en guerre contre Google avec un procès à 27 millions d’euros

Attaqué de partout, le modèle publicitaire de Google n’échappe pas aux reproches dans l’Hexagone non plus. Leboncoin, le célèbre site de petites annonces tricolore, veut aussi sa part du gâteau.

Crédit : Leboncoin

D’apparence, on pourrait croire à un combat façon David contre Goliath. Le célèbre site Leboncoin a décidé de traîner Google en justice pour abus de position dominante. Comme le révèle le site l’Informé, l’entreprise réclame pas moins de 27 millions de dommages et intérêts au géant de la recherche.

Qu’est-ce qu’un site de petites annonces comme Leboncoin peut bien reprocher à Google, vous demandez-vous peut-être ? Et bien la même chose que les 22 autres sociétés (de média principalement) qui ont pris part à la plainte : des pratiques de concurrence déloyale sur le marché de la publicité en ligne. L’action en justice, organisée en collaboration avec des grands groupes de presse comme Ouest France, Le Figaro ou Le Parisien, a, en réalité, commencé en septembre dernier d’après Mind Media, mais les détails de l’affaire n’émerge qu’aujourd’hui.

Google déjà épinglé dans une affaire similaire

Leboncoin et ses partenaires jugent que Google a abusé de sa position dominante à la fois sur le marché de l’achat et de la vente de solutions publicitaires sur le web. Grâce à l’omniprésence de sa solution « Google Ad Manager », la firme a pu écraser la concurrence, ce qui aurait porté préjudice aux sites se rémunérant via la publicité programmatique. Sites dont Leboncoin fait évidemment partie.

Et si le combat semble déséquilibré sur la forme, Adevinta (la société mère de Leboncoin) a, en réalité, un sacré avantage puisque Google a déjà été condamné pour ce genre de pratique par l’autorité de la concurrence hexagonale. En juin dernier, le géant de la recherche écopait d’une amende de 220 millions d’euros pour avoir « favorisé ses propres services dans le secteur de la publicité en ligne ».

Une audience en janvier

De son côté, Google assure avoir justement pris des mesures depuis 2021, quand l’entreprise s’était déjà fait taper sur les doigts par l’Autorité française de la concurrence. La firme promettait alors de « ne pas utiliser les données d’autres SSP [plateformes de mise en vente programmatique d’espaces publicitaires Ndlr.] dans le but d’optimiser les enchères dans notre ad exchange d’une façon que les autres SPP ne pourraient reproduire ».

Bien décidé à tirer profit de cet élan juridique, Leboncoin espère donc faire reconnaître ses griefs auprès de la justice et récupérer les quelque 27 millions d’euros que l’entreprise estima avoir perdus dans le processus. Comme le remarque l’Informé, le groupe Adevinta voyait son chiffre d’affaires dégringoler de 7 % au premier trimestre 2024. Une chute suffisante pour convaincre la justice ? On le saura en janvier prochain au moment de l’audience.