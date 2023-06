« Google est partout » : pourquoi la Commission européenne menace de démanteler Google

L'Union européenne, par l'intermédiaire de la Commission européenne, a intensifié ses efforts pour réguler Google, en accusant la compagnie d'abuser de son pouvoir sur le marché publicitaire. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a exprimé ses inquiétudes quant à la domination de Google dans presque tous les aspects de l'industrie publicitaire en ligne. Elle a suggéré que la seule solution pourrait être une vente partielle de Google.

La Commission européenne a décidé de s’attaquer à la toute-puissance de Google sur le marché publicitaire. Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, accuse le géant de la recherche en ligne d’abuser de son pouvoir sur le marché publicitaire. Google, pour sa part, conteste ces allégations, mais pourrait faire face à des sanctions financières lourdes.

C’est un nouveau front dans le bras de fer engagé par l’Union européenne contre les géants du numérique. Cette fois, c’est Google et son activité publicitaire qui se trouvent dans le viseur de la Commission. L’enjeu est de taille : il s’agit de déterminer si Google a utilisé son pouvoir pour s’accorder un avantage sur ses concurrents dans les services publicitaires et donc fausser la concurrence.

« La société collecte les données des utilisateurs, vend des espaces publicitaires et agit comme intermédiaire pour la publicité en ligne », a souligné Margrethe Vestager. Selon elle, Google est présent à quasiment tous les niveaux de l’industrie de la publicité en ligne. « Nous craignons que Google n’ait utilisé sa position sur le marché pour favoriser ses propres services d’intermédiation », a déclaré la commissaire européenne. Ce serait le fruit d’une enquête de la Commission qui a débuté à la mi-2021.

Face à cette situation, Margrethe Vestager n’envisage pas d’autre solution pour faire respecter le droit de la concurrence sur le marché de la publicité numérique que de procéder à une vente partielle de Google. « Google est partout », constate-t-elle. Cette mesure serait un ultime recours, le dernier stade d’une procédure déjà bien avancée.

