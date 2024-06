Les raccourcis vocaux, l'une des nouvelles fonctions d'accessibilité d'iOS 18, permettent en trichant un peu d'activer Siri en l'appelant par un autre nom. Parfait si vous êtes lassé de l'interpeler avec la formule « Dis Siri ».

Assigner une requête vocale personnalisée pour déclencher Siri autrement qu’en l’appelant « Siri ». C’est ce que permettent, en les dévoyant un peu, les raccourcis vocaux d’iOS 18 : l’une des nouvelles fonctions d’accessibilité annoncées par Apple sur les iPhone compatibles. Si vous utilisez déjà la bêta d’iOS 18, vous pouvez toutefois profiter de cette fonction dès à présent.

Pour y accéder, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre dans les réglages, puis dans l’onglet « Accessibilité ». Tout en bas de la fenêtre, en scrollant un peu, vous trouverez les « Raccourcis vocaux » qui nous intéressent. Cliquez sur « Activer les raccourcis vocaux », puis sélectionnez « Siri ». Vous pouvez alors taper le nom que vous souhaitez utiliser pour activer Siri à l’avenir… comme « Computer » dans l’exemple ci-dessous.

Changer virtuellement le nom de Siri en quelques clics avec iOS 18

Notez par contre qu’une fois ce nouveau nom ajouté, Siri ne s’activera avec lui que sur votre iPhone. Impossible donc de profiter de cette fonction spécifique sur un HomePod par exemple. Aucune synchronisation entre l’iPhone et un HomePod n’est en effet d’actualité sur ce plan. Pour activer Siri sur un HomePod, vous serez donc contraint de continuer à l’interpeler avec la formule habituelle.

Autre point à garder en tête : cette fonction ne permet pas l’activation de Siri et la prise en compte d’une requête d’un seul coup, en une seule phrase. Il faut donc interpeler Siri avec son nouveau nom, donné via les raccourcis vocaux, puis marquer une pause avant d’enchaîner avec une requête. Ce délai rend l’opération assez peu naturelle, ce qui risque de rebuter un bon nombre d’utilisateurs. Cela dit, il reste possible d’activer cette fonction et de continuer à interpeler Siri avec la commande « Hey Siri » lorsqu’une réponse plus rapide est nécessaire.

Quoi qu’il en soit, les raccourcis vocaux d’iOS 18 peuvent être utilisés pour activer à la voix n’importe quel raccourci configuré au préalable. Cette fonction permet aussi de lancer une application par commande vocale, mais également de prendre une capture d’écran, de modifier le volume, d’activer le Control Center ou encore de scroller sur un écran déroulant… entre autres. Les possibilités sont donc nombreuses.