Démo pipeauté, conflit interne et manque d’ambitions : le fiasco Siri raconté de l’intérieur

Il est rare qu’une entreprise aussi maniaque qu’Apple dérape, mais, quand c’est le cas, cela se fait dans les grandes largeurs. Alors que la firme tente toujours de trouver la bonne approche face à l’essor de l’intelligence artificielle, des nouvelles informations soulignent les dysfonctionnements internes à l’entreprise.

Technologie dépassée, équipes concurrentes et philosophie pas claire. Non, on ne parle pas ici du Microsoft des années 2000, mais bel et bien de l’Apple de ce début des années 2020. Alors qu’on savait déjà que le retard de livraison du nouveau Siri avait mis la pression sur les équipes d’Apple, The Information détaille aujourd’hui les raisons derrière ce fiasco technologique rare.

Le média spécialisé a pu interroger des sources en interne qui souligne un manque de leadership, d’ambitions et de philosophie claire sur le sujet des grands modèles de langage.

Les chatbots, une technologie sans intérêt ?

Le péché originel pèserait, semblerait-il, sur les épaules de John Giannandrea, le responsable de l’IA chez Apple, que beaucoup en interne accusent de manque de leadership et d’ambitions. Face au succès de ChatGPT en 2022, l’homme aurait conseillé à ses équipes de ne pas y prêter plus d’attention que ça, convaincu que les chatbots n’apportaient pas de réelles valeurs ajoutées pour les utilisateurs et utilisatrices.

Durant les années qui suivirent et face au séisme ChatGPT, le responsable de Siri se félicitait de son côté d’avoir réduit de quelques secondes le temps de réponse de Siri et d’avoir supprimé le « Hey » de « Hey Siri ». Une prouesse qui aura pris deux ans aux équipes IA de la firme. En interne, les équipes responsables de Siri avaient carrément hérité du douloureux surnom de « AImless » qui joue à la fois sur l’acronyme anglais d’intelligence artificielle, tout en signifiant « sans but » ou « absent ».

Pour aller plus loin

Apple repousse son Siri nouvelle génération, la grosse mise à jour est retardée

Face à ce manque d’ambitions et aux changements constants de stratégie au sein de la firme, une autre équipe surnommée « Intelligent Systems » est montée en parallèle sous la coupe de Craig Federighi. Responsable du développement logiciel. Une réponse à des mois de tensions croissantes entre les équipes Siri et le reste d’Apple.

Démo douteuse

En 2024, la pression et le retard s’accumulant, Apple prend la décision critique de pipeauter une démo technique. Durant la WWDC 2024, le « nouveau » Siri est montré sur scène avec sa capacité à fouiller dans les mails, les messages ou à anticiper les déplacements. Sauf que… tout était faux, excepté le bandeau lumineux qui apparaissait sur les bords de l’écran lors de l’invocation de l’assistant personnel.

Ses fonctionnalités étaient bien en préparation, mais les équipes de Siri « n’avaient jamais vu ces outils réellement fonctionner ». La présentation en public à l’été 2024 a donc été une « surprise » pour les employés de la firme. Surtout qu’historiquement, Apple s’était toujours assuré de ne montrer durant ses keynote que des outils dont le développement était suffisamment avancé et dont la date de sortie était ferme. Justement pour éviter ce genre de déconvenue.

Au delà des conflits internes et des surnoms désobligeants, comme le soulignait le journaliste John Gruber il y a peu, c’est la confiance dans les annonces d’Apple qui a été ici ébranlée. Avec la quasi-confirmation qu’Apple a triché lors d’une de ses démos techniques, il devient difficile de prendre le reste de ses annonces au sérieux.