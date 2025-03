Apple repousse son Siri nouvelle génération, la grosse mise à jour est retardée

Mauvaise nouvelle pour Apple : la grosse mise à jour Siri est retardée, et voilà pourquoi.

Apple est vraiment en retard sur l’IA. Nouveau fait : la marque américaine annonce un retard dans la mise à jour tant attendue de Siri.

Prévue initialement pour ce printemps, cette version améliorée de l’assistant vocal, censée être plus personnalisée et intelligente, va demander un peu plus de patience.

Siri nouvelle génération attendra

Apple Intelligence arrive bientôt en France, on peut déjà en profiter en bêta publique avec iOS 16.4. Mais cette version n’intègre pas le nouveau Siri.

Enfin, si vous utilisez Siri au quotidien avec la bêta, vous avez peut-être remarqué qu’il a déjà gagné en conversation ces derniers mois. On peut lui écrire au lieu de lui parler (pratique dans le métro), il y a aussi l’intégration avec ChatGPT pour des réponses plus poussées.

Mais là, on parle d’un niveau supérieur : un Siri qui vous connaît vraiment, qui comprend votre contexte personnel et qui peut même agir à votre place dans vos applications, un agent IA. Cool, non ? Sauf que, selon Jacqueline Roy, porte-parole d’Apple, « il faudra plus de temps que prévu » pour peaufiner tout ça. Résultat : on table maintenant sur un déploiement progressif dans l’année qui vient.

Alors, « l’année qui vient », ça veut dire quoi exactement ? On a posé la question à Apple, mais pour l’instant, c’est un peu flou. Ce qu’on sait, c’est que l’idée a été évoqué l’an dernier lors de la WWDC (Worldwide Developers Conference), la grande messe d’Apple où ils dévoilent leurs nouveautés. À l’époque, ils avaient promis une sortie « dans l’année prochaine », et tout le monde avait parié sur printemps 2025. Raté !

Fin 2025 ? Ou 2026 ?

iOS 19 en septembre ? D’après Mark Gurman, un journaliste bien informé de Bloomberg, une version vraiment révolutionnaire de Siri – hyper conversationnelle et moderne – pourrait même attendre iOS 20, donc pas avant 2026 au mieux. Apple préfère visiblement prendre son temps pour nous livrer son nouveau Siri.