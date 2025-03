« Une honte absolue » : la crise de Siri explose au grand jour chez Apple

Apple, le roi de la perfection, a trébuché avec Siri. Une réunion interne explosive révèle une crise autour de l’intelligence artificielle qui secoue Cupertino.

Apple semble indestructible, mais Apple subit une grave crise interne. Retour à la WWDC 2024 : Apple annonce en grande pompe un assistant révolutionnaire, boosté à l’intelligence artificielle, censé éblouir le monde.

« Apple Intelligence », un ensemble de fonctionnalités IA censées transformer Siri en super-assistant. On nous promet qu’il comprendra mieux nos demandes, qu’il agira en fonction de ce qu’on regarde sur l’écran, et qu’il rivalisera avec les IA de Google ou OpenAI.

Les fans trépignent, les concurrents tremblent. Et puis… rien. Ou presque. Mais une fuite d’une réunion interne, rapportée par Bloomberg et The Verge, montre que même les patrons d’Apple trouvent ça « moche » et « embarrassant ».

Apple en mode damage control

C’est là qu’intervient Robby Walker, le directeur de Siri chez Apple. Lors d’une réunion confidentielle avec son équipe, il lâche le morceau : les retards sur ces fameuses fonctionnalités IA sont un fiasco.

Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg qui a eu accès à un enregistrement, Walker parle d’une situation « maladroite » et reconnaît que l’entreprise s’est mise dans une position délicate. Pourquoi ? Parce qu’Apple a vendu du rêve avant d’avoir un produit fini. D’habitude, chez eux, on ne montre que ce qui est prêt à 99 %. Là, ils ont mis la charrue avant les bœufs.

Et ce n’est pas tout. Robby Walker pointe du doigt le département marketing, qui a poussé pour promouvoir ces nouveautés dans des pubs et des campagnes télévisées dès 2024. Résultat : des clients excités, des spots diffusés… et rien à montrer derrière.

Certains employés, frustrés, ont vu leurs efforts réduits à néant. John Gruber, un analyste respecté et fan d’Apple, va même jusqu’à dire qu’on leur a « menti » avec de fausses démos. Pour une entreprise qui mise tout sur la confiance, ça fait tache.

Siri rame, et la concurrence en profite

Mais pourquoi ça coince autant ? D’après Robby Walker, les fonctionnalités promises plantent « une fois sur trois ». En gros, si vous demandez à Siri de réserver un restaurant en regardant une adresse sur votre écran, il y a une chance sur trois qu’il vous sorte un « désolé, je ne comprends pas ». Pas terrible pour un assistant censé être intelligent.

Pire, Apple ne sait même pas quand tout ça sera prêt. iOS 19 pour 2025, peut-être ? « On aimerait, mais rien n’est sûr », avoue Robby Walker. Pendant ce temps, les concurrents comme Google ou Amazon avancent à grands pas sur leurs propres IA.

Ce qui rend cette crise fascinante, c’est qu’elle est rare chez Apple. Cette entreprise est connue pour ses lancements impeccables : l’iPhone, le Mac, l’iPad… Même quand il y a eu des loupés (coucou MobileMe ou la première version de Plans), ils ont vite corrigé le tir. Là, on dirait qu’ils pataugent. Et ça inquiète, parce que l’IA, c’est le sujet du moment. Si Apple rate le coche, ils risquent de perdre leur aura de leader.

Pourtant, tout n’est pas perdu. Robby Walker et les responsables comme Craig Federighi (le responsable du logiciel) ou John Giannandrea (le responsable IA chez Apple) semblent prendre ça au sérieux. Ils savent que les clients veulent un Siri qui assure, pas juste une boule lumineuse qui clignote mieux qu’avant.

La bonne nouvelle ? Ils bossent dessus. La mauvaise ? On risque d’attendre encore un peu avant de voir un Siri digne de ce nom. En attendant, vous pourrez profiter de cette version pas aboutie d’Apple Intelligence en français dès début avril 2025.

