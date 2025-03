iPhone et iPad : la honte des versions 64 Go est enfin derrière Apple

Apple a officiellement tiré un trait sur les modèles d’iPhone et d’iPad limités à 64 Go de stockage seulement. Une avancée (très) tardive au regard de ce que propose la concurrence… mais qui est évidemment toujours bonne à prendre.

Retiré du catalogue d’Apple avec l’arrivée de l’iPad 11, l’iPad 10 était le dernier modèle à se limiter à 64 Go de stockage en configuration de base // Source : Frandroid

Lancés ces derniers jours, les iPhone 16e et iPad 11 prennent respectivement la place de l’iPhone SE de troisième génération et de l’iPad 10 au catalogue d’Apple. Ces deux appareils étaient les derniers iPhone et iPad à proposer, opiniâtrement, des configurations de base bloquées à 64 Go de stockage. Un véritable anachronisme en 2025.

En renouvelant son entrée de gamme, Apple tire donc un trait sur cette mauvaise pratique. La marque s’aligne désormais un peu plus sur la concurrence en proposant au minimum 128 Go d’espace de stockage sur l’ensemble de ses smartphones et tablettes.

Bye-bye les 64 Go de stockage… du moins sur iPhone et iPad

Notons que les 64 Go en version de base non pas (tout à fait) disparus de l’Apple Store. l’Apple TV 4K est par exemple toujours « limitée » à 64 Go en configuration d’entrée de game, tandis que sa version la mieux équipée propose 128 Go de stockage et une prise Ethernet en plus. L’usage que l’on a des Apple TV, bien plus centré sur le streaming que sur le stockage à proprement parler, justifie néanmoins qu’Apple conserve cette version 64 Go pour l’instant.

Quoi qu’il en soit, l’abandon des iPhone et iPad en version 64 Go marque un tournant positif pour les produits Apple. Bien que tardif, il s’inscrit dans une montée en gamme des produits Apple les plus « accessibles ». Récemment, la marque a également retiré de son catalogue les Mac limités jusque alors à 8 Go de mémoire unifiée (RAM), pour les remplacer automatiquement par des modèles équipés de 16 Go… et donc compatibles avec Apple Intelligence.