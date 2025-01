iPhone et iPad : la nouvelle annonce d’Apple approche à grand pas

Le lancement de la nouvelle gamme d’iPhone et d’iPad approche. Un leaker dévoile la liste exacte des produits attendus.

Le prochain événement d’Apple approche à grands pas. La firme devrait très bientôt dévoiler une gamme de nouveaux produits.

Evan Blass est l’un des leakers historiques du marché dont la fiabilité n’est plus à prouver. Il révèle souvent les images presses de nouveaux produits, mais cette fois, c’est un listing qu’il publie sur les réseaux sociaux. Une liste de quatre nouveaux appareils Apple.

Un iPhone et 3 iPad

Aucune information dans cette liste sinon le nom des nouveaux produits :

iPhone SE (4e génération) ;

iPad (11e génération) ;

iPad Air 13 (M3) ;

iPad Air 11 (M3) ;

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est là Le futur best-seller de Xiaomi vient d’arriver. Cette nouvelle référence combinant fonctionnalités impressionnantes et prix attractif est déjà en promotion chez Boulanger.

Apple devrait dévoiler très prochainement ces nouveaux appareils, soit au travers d’une nouvelle conférence, soit avec de simples communiqués de presse.

On attend de pied ferme l’iPhone SE depuis plusieurs années. Les nombreuses rumeurs entourant le smartphone pointent vers un changement radical de design pour moderniser le smartphone accessible d’Apple.

Pour aller plus loin

iPhone SE 4 : date de sortie, design, prix… tout ce qu’on sait sur le prochain iPhone pas cher

D’après la source d’Evan Blass, il porterait bien le nom d’iPhone SE, et non un iPhone 16E comme certains le prédisent.

Toujours concernant les appareils qui composent l’entrée de gamme d’Apple, la firme retravaillerait son iPad le plus simple. L’iPad de 10e génération a été lancée en 2022, et il n’est pas surprenant qu’Apple cherche à le renouveler. On garderait le même design, mais avec des caractéristiques revues, probablement pour le faire gagner une compatibilité avec Apple Intelligence.

Enfin, l’iPad Air serait également mis à jour et cette fois le nom de l’appareil en dévoile la principale nouveauté : un passage à la puce Apple M3. L’iPad Air actuel utilise une puce Apple M2.

Apple devrait dévoiler ces nouveaux produits dans les semaines à venir.