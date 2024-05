iPhone SE 4 : date de sortie, design, prix… tout ce qu’on sait sur le prochain iPhone pas cher

Attendu pour 2025, l'iPhone SE 4 fait petit à petit parler de lui, tout en restant très discret. Date de sortie, design, prix... on fait le point sur le prochain iPhone pas cher, qui devrait sorti après les iPhone 16.

Si l’on sait que tous les ans, on a droit aux nouveaux MacBook et surtout aux nouveaux iPhone, le renouvellement des iPhone SE est bien plus sporadique. Le dernier en date : l’iPhone SE de troisième gĂ©nĂ©ration, sorti en mars 2022 Ă 529 euros. Deux ans plus tard, quelles sont les nouvelles d’un potentiel iPhone SE de quatrième gĂ©nĂ©ration ? Tour d’horizon de ce Ă quoi il pourrait ressembler. Informations nĂ©anmoins Ă prendre avec des pincettes.

Tout d’abord, l’iPhone SE 4 serait connu sous l’identifiant D59 et le nom de code Ghost en interne chez Apple.

Quand est-ce que sortirait l’iPhone SE 4 ?

Il faut prĂ©ciser que le rythme de sortie des trois premiers iPhone SE n’Ă©tait pas rĂ©gulier :

Mars et avril semblent ĂŞtre les traditionnels moments de lancement des iPhone SE et pour cause : c’est six mois environ après l’annonce des iPhone de la sĂ©rie principale. Pour Apple, c’est de quoi contrĂ´ler l’agenda industriel et mĂ©diatique, afin de ne pas tout lancer d’un coup pour ne pas parasiter ses diffĂ©rents modèles entre eux.

Concernant les rumeurs, les dernières Ă date font Ă©tat d’une sortie en 2025, soit trois ans après le dernier modèle SE. On peut imaginer que la keynote d’annonce ait lieu en mars ou en avril prochain, histoire d’attendre la sortie des iPhone 16. En effet, au vu du peu de fuites actuelles sur l’iPhone SE 4, difficile d’imaginer dĂ©sormais une sortie cette annĂ©e. Par ailleurs, ces fuites sont tout de mĂŞme existantes et se prĂ©cisent, ce qui nous refroidit Ă l’idĂ©e d’une sortie en 2026 ou plus.

Ă€ quoi pourrait ressembler l’iPhone SE de quatrième gĂ©nĂ©ration ?

C’est sur le design qu’on a sans doute le moins de certitudes, d’autant plus que rien n’a Ă©tĂ© confirmĂ© ni infirmĂ© par Apple. Les iPhone SE ont presque toujours repris le design d’un iPhone plus ancien, datĂ© d’il y a deux ou trois ans.

Quel châssis ?

On pourrait s’attendre Ă ce que le prochain reprenne le design iconique de l’iPhone XR, avec l’encoche. Mais alors que le design actuel, existant depuis l’iPhone 12 aux tranches plates, commence Ă dater (dĂ©jĂ trois gĂ©nĂ©rations, bientĂ´t 4), Apple passerait Ă la vitesse supĂ©rieure. Pour MacRumors, l’iPhone SE 4 reprendrait le design de l’iPhone 14. Au programme : Ă©cran bord Ă bord, Face ID et plus de bouton Touch ID. Ce qui donnerait un smartphone avec un Ă©cran plus grand, et une taille plus grande dans la main.

En fĂ©vrier dernier, le leaker Majin Bu avançait toutefois que l’iPhone SE 4 pourrait reprendre le design de l’iPhone 16, alors qu’il n’est mĂŞme pas encore commercialisĂ©. Mais dont le design a dĂ©jĂ fuitĂ© : et il ne changerait pas beaucoup par rapport aux iPhone 15. Difficile de croire cette fuite cependant, puisque le leaker ne s’est pas toujours montrĂ© fiable. D’autant plus que cela augmenterait sans doute trop les coĂ»ts de fabrication.

Au niveau des dimensions, l’iPhone SE de quatrième gĂ©nĂ©ration pourrait disposer des mĂŞmes dimensions que l’iPhone XR. Soit une hauteur de 150 mm, une largeur de 75,7 mm et une Ă©paisseur de 8,3 mm. Dynamic Island ou pas Dynamic Island ? Apple pourrait chercher Ă dĂ©finitivement dire adieu Ă l’encoche pour passer au poinçon en forme de pilule sur tous ses modèles, y compris les moins chers. Mais cela paraĂ®t difficile Ă croire : Dynamic Island est arrivĂ© seulement sur les iPhone 14 Pro au dĂ©part, puis sur tous les iPhone 15 en 2023. Pour conserver un effet de gamme et des avantages aux iPhone plus cher, on imagine plutĂ´t Apple conserver et rentabiliser un peu plus le design Ă encoche avec la première gĂ©nĂ©ration de Face ID.

Fini le port Lightning

Un changement de design Ă cĂ´tĂ© duquel Apple ne pourra pas passer : le port. Fini le Lightning, puisqu’Ă partir de 2025, le constructeur devra obligatoirement passer Ă l’USB-C s’il souhaite commercialiser son SE 4 en Europe.

C’est la lĂ©gislation qui le demande et c’est une restriction qu’Apple a anticipĂ©e avec les iPhone 15. D’ailleurs, l’iPhone SE est l’un des derniers produits Apple qui n’est toujours pas passĂ© Ă l’USB-C.

Vers un bouton Action ?

Enfin, selon MacRumors, l’iPhone SE 4 serait Ă©quipĂ© du bouton Action, qu’on ne trouve aujourd’hui que sur les modèles Pro des iPhone 15. Une nouveautĂ© assez Ă©trange, mais qui laisse penser que ce modèle SE sera plus haut de gamme que les autres. De quoi Ă©galement laisser penser que pour conserver une cohĂ©rence entre ses gammes, Apple l’apportera sur les iPhone 16 et 16 Plus. Cela engendrerait par ailleurs la fin du commutateur Sonnerie/Silencieux.

Quel écran pour ce prochain smartphone Apple « pas cher » ?

Si l’iPhone SE 4 reprenait le châssis de l’iPhone XR, ou du moins ses dimensions, sa dalle serait d’une diagonale de 6,1 pouces. Quand le SE actuel dispose d’un Ă©cran LCD, son successeur serait Ă©quipĂ© d’un Ă©cran Oled. Une belle Ă©volution Ă prĂ©voir donc, puisque cela crĂ©erait un gap par rapport au modèle SE existant. Ce dernier propose un Ă©cran de 4,7 pouces seulement, ce qui paraĂ®t anachronique pour un modèle toujours vendu en 2024 (au regard du reste du marchĂ©).

Et côté performances ?

Petit mot sur le stockage : difficile en 2025 d’imaginer un modèle qui reste Ă 64 Go, surtout Ă plus de 500 euros. On peut penser qu’Apple franchira une Ă©tape et proposera au minimum 128 Go de stockage, avec pourquoi pas une autre version (un peu plus chère) avec 256 Go de stockage.

Enfin, sur la puce, le SE de 2022 est Ă©quipĂ© de l’A15 Bionic, qu’on trouve sur les iPhone 13. Si l’on suit cette logique, le SE de 2025 pourrait proposer le SoC des iPhone de l’annĂ©e d’avant, donc celle des iPhone 15 de base. Il s’agirait alors de l’A16 Bionic.

Vers une meilleure autonomie ?

Comme l’avait rapportĂ© 01net en dĂ©cembre dernier, Apple pourrait reprendre la batterie de l’iPhone. Le prochain SE proposerait alors une capacitĂ© de 3279 mAh, utile pour rĂ©pondre aux nouvelles exigences. Écran plus grand, meilleur processeur : on peut nĂ©anmoins espĂ©rer une meilleure autonomie.

Une seule camĂ©ra au dos ? C’est probable

Et si le prochain iPhone SE aussi Ă©tait privĂ© de capteur photo ultra-grand-angle ? Pour MacRumors, ce serait probable, puisqu’Apple cherche Ă rĂ©duire au maximum les coĂ»ts de fabrication. Il n’y aurait ainsi qu’un seul capteur photo principal au dos, en plus du capteur selfie. Ce qui demanderait toutefois d’adapter le châssis des iPhone 14/15, si Apple choisi parmi l’un de ceux-lĂ . En effet, les modèles de ces sĂ©ries ont toujours eu deux capteurs au dos. Un changement qu’Apple n’aurait toutefois pas Ă faire si jamais il reprenait le châssis de l’iPhone XR, puisque celui-ci n’avait qu’un seul capteur au dos.

Il s’agirait d’un capteur de 48 Mpx, qui serait en fait celui de l’iPhone 15. Cela reprĂ©senterait une grande avancĂ©e par rapport au petit capteur de 12 Mpx sur le modèle SE « actuel ». Le capteur frontal devrait rester assez similaire, Ă savoir un capteur de 12 Mpx.

Quel prix pour l’iPhone SE 4 ?

Impossible pour le moment de dĂ©terminer un prix de vente pour ce potentiel futur modèle. Pourtant, on peut dĂ©jĂ imaginer certaines choses. DĂ©jĂ , il ne devrait pas ĂŞtre vendu Ă partir de 529 euros, mais serait probablement plus cher. Depuis la sortie du troisième iPhone SE en 2022, les tarifs de tous les constructeurs ont augmentĂ©. MĂŞme chose chez Apple, entre l’iPhone 13 en 2021 et l’iPhone 15 en 2023.

D’autant plus qu’Apple prĂ©voit, si l’on en croit les rumeurs, de faire monter en gamme son prochain modèle SE. Ce qui fait que l’iPhone SE 4 pourrait grimper Ă 600 euros. Rien de sĂ»r cependant pour le moment.