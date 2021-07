Pas besoin de dépenser un SMIC pour avoir un téléphone haut de gamme. Nous avons choisi pour vous les meilleurs smartphones à moins de 800 euros.

Les meilleurs smartphones à moins de 800 euros

L’explosion des prix des smartphones haut de gamme a durablement bouleversé le paysage du marché des téléphones. Si le très haut de gamme est désormais solidement installé au-dessus de la barre des 1000 euros, on a vu apparaitre entre les 600 et 800 euros toute une série de « flagships killers » résolument ambitieux.

Très souvent dotés des mêmes processeurs surpuissants que leurs grands frères, ils font en revanche quelques sacrifices plus ou moins visibles pour faire baisser la facture. Voici donc notre sélection des meilleurs smartphones entre 500 et 800 euros.

Xiaomi Mi 11 La référence sous Android

Pour une sélection plus large, on vous renvoie vers notre guide des meilleurs smartphones

Xiaomi entame l’année 2021 avec un Mi 11 extrêmement ambitieux, adoptant un design soigné et une finition impeccable. Les designers ont succombé aux codes du moment puisque l’on retrouve un verre mat agréable au toucher. L’ergonomie est réussie, même si avec son écran de 6,81 pouces nécessitera les deux mains pour plus de sécurité.

La dalle utilisée est d’ailleurs de grande qualité, outre des couleurs bien calibrées, il affiche une luminosité très élevée ce qui, couplé aux noirs infinis de l’OLED, aboutit à une très bonne lisibilité dans toutes les situations. Et pour ne rien gâcher, on a même droit à un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif.

S’il n’a plus l’exclusivité du Snapdragon 888, la puce n’a rien perdu de son peps. Épaulé par 8 Go de RAM, le Mi 11 s’impose sans souci comme l’un des téléphones Android les plus puissants du marché, que ce soit pour jouer ou garder le système ultra réactif.

L’autonomie n’est en revanche pas son point fort puisqu’il ne tiendra guère plus d’une journée sur une charge. Une faiblesse toutefois compensée par une charge rapide qui remplit 80 % de la batterie en 25 minutes.

Reste donc à voir le module photo qui se révèle polyvalent et produit globalement des résultats très satisfaisants, en particulier en mode macro. On se demande toutefois s’il n’aurait pas été plus intéressant d’intégrer un zoom optique qui s’avèrerait plus utile au quotidien.

Avec le Mi 11, Xiaomi livre un véritable flagship auquel il ne manque peut-être qu’une certification IP. On vous en parle plus en longueur dans notre test du Xiaomi Mi 11.

Apple iPhone 12 mini L'iOS (presque) abordable

L’iPhone 12 mini est un OVNI. Avec son écran de 5,4 pouces, c’est en effet l’un, si ce n’est le seul smartphone vraiment haut de gamme compact du marché. Et, cerise sur le gâteau, il arrive à ce résultat sans sacrifice majeur. Le design est logiquement le même que sur le reste de la famille et donc toujours aussi réussi. Chose assez rare à ce niveau de prix, on conserve l’étanchéité.

Principal avantage de sa petite taille : une ergonomie hors pair, en particulier lorsqu’on le tient d’une seule main. C’est aussi l’un des rares téléphones qui rentre sans soucis dans toutes les poches. L’écran Retina est de très bonne qualité, avec une dalle OLED de 476 PPP. Si les couleurs sont aux petits oignons, on remarque cependant une luminosité maximum plus basse que sur l’iPhone 12 Pro. Dommage aussi que l’on doive se cantonner au 60 Hz… Pour ce qui est de la photo, l’iPhone 12 se débrouille bien, mais l’absence de téléobjectif est sa plus grosse faiblesse.

Côté processeur, l’A14 Bionic est une véritable bête de course qui se maintient comme le processeur le plus puissant du marché malgré les efforts de Qualcomm et Samsung. Si l’on n’a rien à redire sur la puissance, on est en revanche moins satisfaits par l’autonomie. L’iPhone 12 mini se contente en effet d’une minuscule batterie de 2227 mAh. Et bien qu’Apple en tire le maximum, ne comptez pas dépasser une petite journée.

Le plus petit iPhone est aussi relativement abordable, de quoi devenir sans trop forcer l’un des champions de cette sélection. Vous retrouverez plus d’informations dans notre test de l’Apple iPhone 12 mini.

Samsung Galaxy S21 Le plastique c'est fantastique

Si l’essentiel de l’attention s’est portée sur un Galaxy S21 Ultra de tous les superlatifs, le Galaxy S21 lui-même est loin d’être dénué d’intérêt. La première surprise est à trouver du côté du design. Samsung a choisi d’utiliser ici du plastique pour habiller l’engin. Un choix qui surprend, mais on ne peut pas nier que la finition est irréprochable. En plus d’être agréable au toucher, le matériau permet surtout au téléphone d’être particulièrement léger (169 g).

Le Coréen est le meilleur fabricant de dalles AMOLED du marché et cela se traduit logiquement par une dalle de 6,2 pouces très lumineuse et dotée d’un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz. Seule faiblesse montrée par nos tests : une calibration des couleurs qui auraient mérité plus d’attention.

Avec ses trois capteurs (dont un grand-angle et un zoom), le module photo se distingue par son équilibre : il est doué dans toutes les situations et son unique faiblesse est à trouver du côté de la vidéo. Cette dernière est en effet mal stabilisée et manque de piqué.

Le processeur Exynos 2100 maison offre de très bonnes performances, mais s’avère tout de même moins performant que le Snapdragon 888, en particulier dans les jeux. Fortnite tourne autour de 50 im/s par exemple. Rien à redire sur l’autonomie, le téléphone tient une journée et demie. En revanche, on ne peut que regretter le choix de Samsung de vendre le chargeur en option…

Malgré quelques concessions, le Galaxy S21 se révèle être un téléphone très agréable à utiliser à défaut d’être révolutionnaire. Seules ses performances vidéo pourront en refroidir certains. Vous retrouvez toutes nos impressions dans le test du Samsung Galaxy S21.

OnePlus 9 Le plus puissant

Avec le OnePlus 9 Pro, OnePlus a sorti un véritable flagship, avec bien entendu un prix à la hauteur. Pour ceux qui n’ont pas un tel budget, son petit frère le OnePlus 9 n’est pas dénué d’arguments. Pour faire baisser le prix, la marque a troqué l’aluminium du cadre contre du plastique. C’est moins cossu, mais cela rend la prise en main un chouilla plus confortable. Sur ce dernier point, le capteur d’empreintes sous l’écran aurait gagné à être placé un peu plus haut.

Côté affichage, la dalle de 6,55 pouces AMOLED est de très bonne qualité. Outre sa luminosité élevée qui garantit une bonne lisibilité, elle est très bien calibrée. À noter que si le 120 Hz est de la partie, il n’est cependant pas adaptatif, ce qui a un impact sur l’autonomie.

S’il n’y a bien une chose sur laquelle OnePlus n’a pas transigé, c’est sur le processeur. Équipé d’un Snapdragon 888, le OnePlus 9 est au moment où nous écrivons ces lignes le smartphone Android le plus puissant du marché. Le tout est accompagné par un Oxygen OS parfaitement fluide et offrant de nombreuses possibilités de personnalisation. L’autonomie peine à dépasser la journée d’utilisation, mais OnePlus compense en proposant une charge rapide Warp Charge qui fait le plein en 30 min. La compatibilité charge sans fil QI 15W est aussi de la partie.

On conclut ce tour d’horizon par le module photo conçu en partenariat avec Hasselblad. Si le capteur principal et l’ultra grand-angle produisent des clichés de qualité, l’absence de téléobjectif et de stabilisation optique rend l’ensemble moins polyvalent que des modèles plus onéreux.

Surpuissant et généralement très agréable à utiliser, le OnePlus 9 pèche par son autonomie faiblarde. Si vous faites partie de ceux qui chargent leur smartphone quotidiennement quoiqu’il arrive, il est en revanche un excellent choix. Vous retrouverez tous les détails dans notre test complet du OnePlus 9.

Vivo X60 Pro Stupeur sans tremblements

Encore relativement discret dans nos contrées, Vivo revient avec un X60 Pro ambitieux qui mise notamment sur son module photo équipé d’un « gimball ». Relativement fin avec ses 7,6 mm d’épaisseur, le téléphone est agréable en main et bénéficie d’une belle qualité de fabrication. S’il n’est pas étanche, il bénéficie d’une certification IP52 garantissant donc sa résistance aux gouttes et à la poussière. C’est toujours déjà ça de pris.

L’écran AMOLED de 6,56 pouces nous laisse partagés. D’un côté, on apprécie sa luminosité très élevée et son rafraichissement 120 Hz adaptatif, mais de l’autre les couleurs manquent franchement de justesse… Dommage pour un appareil axé photo.

C’est d’ailleurs ce module photo que l’on attendait vraiment au tournant. Monté sur un gimball, il était censé proposer une stabilisation sur 4 axes très efficace. En pratique, le résultat est mitigé : le capteur principal et le grand-angle font du bon travail, mais, en basse lumière, le bruit numérique se fait bien trop remarquer. La stabilisation apportée par le gimball déçoit. Sans être catastrophique, elle ne sort pas pour autant du lot. On doit toutefois saluer la qualité photo macro franchement impressionnante.

Pour ce qui est des performances, le Snapdragon 870 utilisé est plus que correct, mais il est cependant un cran en dessous du Snapdragon 888 que l’on trouve habituellement à ce niveau de prix. L’autonomie ne redresse pas non plus la barre, avec un smartphone qui peine souvent à finir la journée. Heureusement, faire le plein ne prendra qu’une heure.

Si la copie rendue par Vivo est correcte, elle demeure toutefois légèrement en deçà de ce que proposent ses concurrents directs d’autant plus que ces derniers ont déjà vu leur prix commencer à chuter. On vous en dit plus dans notre test du Vivo X60 Pro.

Google Pixel 5 L'Android par Google

Sorti en septembre 2020, le Pixel 5 est le smartphone le plus ambitieux de Google. Il reste cependant dans les traces du Nexus et se veut relativement abordable. Une approche que l’on retrouve très rapidement dans le design et la finition plastique. C’est solide et très agréable en main, mais clairement moins cossu que le verre ou le métal. Un des gros points forts du téléphone est sa relative petite taille rendue possible par un écran de 6 pouces aux bords fins.

Ce dernier utilise une dalle AMOLED dotée d’un taux de rafraichissement de 90 Hz. Bien que l’on n’aurait pas dit non au 120 Hz, on apprécie en revanche beaucoup l’écran très lumineux et très résistant aux reflets. La principale faiblesse du téléphone repose dans son processeur. Le Snapdragon 765G n’est pas mauvais, mais il se fait distancer par la plupart de ses concurrents. L’autonomie est bonne même si la charge rapide de 18W nous laisse un peu sur notre faim.

Le volet logiciel nous permet bien entendu de profiter d’un Android 11 pur. C’est simple et efficace, même si certains regretteront parfois certaines possibilités offertes par des interfaces d’autres constructeurs. Le savoir-faire logiciel se retrouve surtout sur la qualité de la photo, Google réussissant à faire du Pixel 5 l’un des meilleurs photophones avec seulement deux capteurs arrière. Cela se remarque tout particulièrement avec le mode nuit, toujours aussi bluffant.

Choisir un Pixel 5 c’est donc choisir une approche d’Android et un suivi logiciel plutôt qu’une fiche technique. On vous en raconte plus dans notre test du Google Pixel 5.

Bien choisir son smartphone à moins de 800 euros

Quelles sont les concessions par rapport à un smartphone très haut de gamme ?

Disons-le tout de suite, à ce tarif on est déjà dans le haut du tableau, avec les meilleures performances du moment et des écrans de grande qualité.

Les compromis se font surtout sur des petits détails de confort (ou de luxe, c’est selon). Selon les modèles, on peut ainsi devoir se passer d’étanchéité ou encore de charge sans fil. Les matériaux utilisés sont aussi souvent un peu moins nobles. C’est le module photo qui fait office de grand différenciateur, avec des capteurs moins avancés et moins nombreux.

Quelles sont les meilleures marques sur cette gamme de prix ?

Au-delà des « usual suspects » comme Samsung ou Apple, de plus en plus de constructeurs chinois s’aventurent sur ce marché. Les deux les plus visibles en ce moment sont bien évidemment Xiaomi et OnePlus.

Quel forfait choisir pour faire des économies après l’achat de mon smartphone ?

Acheter un smartphone de cette tranche tarifaire représente un investissement. Pour faire des économies, on vous recommande de choisir un forfait sans engagement bien plus intéressant sur le long terme.

Retrouvez les meilleurs prix du moment grâce à notre comparateur de forfaits mobiles . Tous les téléphones de cette sélection étant compatibles 5G on vous recommande de jeter un coup d’œil à notre comparateur de forfaits 5G