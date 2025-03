Test du Redmagic 10 Pro : un très bon rapport puissance-prix

Alors que Black Shark a disparu et que Lenovo Legion s'est retiré du segment, seuls deux acteurs majeurs subsistent sur ce marché du gaming mobile : Asus ROG et Redmagic. Voici le Redmagic 10 Pro qui embarque le surpuissant Snapdragon 8 Elite, une batterie monstre de 7050 mAh et un écran 144 Hz ultra réactif. Le tout pour un prix de départ fixé à 649 €.

Redmagic 10 Pro // Source : Frandroid

Le Redmagic 10 Pro est le dernier-né de la famille des smartphones gaming de Redmagic. La marque chinoise, que l’on associe généralement à Nubia et ZTE, sort deux gros flagships par an. Cette fois-ci, le smartphone profite de l’arrivée du Snapdragon 8 Elite.

De plus, il serait dommage de juger trop rapidement le Redmagic 10 Pro simplement parce qu’il est catégorisé comme un smartphone de gamer. Comme vous allez le voir, ses performances de jeu sont indéniablement exceptionnelles, mais ce téléphone a beaucoup plus à offrir qu’une simple expérience de jeu.

On ne va tout spoiler, on vous propose de passer au reste du test.

Fiche technique

Modèle Redmagic 10 Pro Dimensions 76,1 mm x 163,4 mm x 8,9 mm Interface constructeur Redmagic OS Taille de l’écran 6,85 pouces Définition 2688 x 1216 pixels Densité de pixels 431 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 7050 mAh Poids 229 g Couleurs Noir, Blanc Fiche produit

Cet exemplaire nous a été prêté par Redmagic.

Design et ergonomie

Le Redmagic 10 Pro utilise un design résolument axé sur le jeu, il adopte donc une esthétique qui ne plaira peut-être pas à tous, mais c’est bien moins typé que les précédents ROG Phone.

Redmagic 10 Pro // Source : Frandroid

L’un des points forts du design du Redmagic 10 Pro est sa surface complètement plate sur les deux faces, sans protubérance d’appareil photo. Contrairement à la tendance actuelle des smartphones aux bords arrondis, le Redmagic 10 Pro arbore des lignes droites et angulaires.

Redmagic 10 Pro // Source : Frandroid

Ses dimensions de 163 x 76 x 9 mm et son poids de 229 grammes le placent dans la catégorie des smartphones imposants. La conception mise sur l’efficacité avec un cadre en aluminium, un dos en verre Gorilla Glass 5 et un panneau avant protégé par du Gorilla Glass 7i.

Redmagic 10 Pro // Source : Frandroid

L’absence d’une caméra frontale visible contribue également à l’esthétique minimaliste et fonctionnelle du téléphone.

Car, oui, le Redmagic 10 Pro intègre une caméra frontale sous l’écran, une technologie encore en développement, mais qui permet d’obtenir un écran sans encoche ni poinçon. Je dois avouer que pour la première fois, l’intégration est quasi-parfaite. On ne s’en rend compte que sur certains angles, avec des couleurs et des contrastes précis.

Redmagic 10 Pro // Source : Frandroid

Du coup, l’écran du Redmagic 10 Pro est sans conteste l’un de ses points forts. Il occupe la quasi-totalité de la face avant du téléphone, avec des bordures extrêmement fines, ce qui lui confère un rapport écran/corps impressionnant de 95,3 %.

Redmagic 10 Pro // Source : Frandroid

Tout est agréable à regarder, que ça soit le visionnage de séries ou les sessions de gaming. L’écran est vraiment impressionnant.

Malgré ces points forts, certains aspects du design du Redmagic 10 Pro peuvent être critiqués. Les bords du téléphone, bien que plats, sont assez saillants, ce qui peut rendre la prise en main inconfortable.

Redmagic 10 Pro // Source : Frandroid

Le ventilateur actif, bien qu’il soit un élément essentiel du système de refroidissement performant du téléphone, je trouve que c’est superflu pour une utilisation quotidienne. Le bruit généré par le ventilateur, bien que relativement faible, est perceptible. De plus, la présence d’un ventilateur actif peut donner l’impression que le téléphone est constamment en surchauffe, même lorsque ce n’est pas le cas.

Redmagic 10 Pro // Source : Frandroid

Écran

L’écran du RedMagic 10 Pro est grand et impressionnant. Ça, c’est qu’on dit plus haut. Mais est-ce un bon écran ?

Ce smartphone utilise une dalle Amoled de 6,85 pouces signée BOE, légèrement plus grande que son prédécesseur. Sa définition de 1216 x 2688 pixels — supérieure au Full HD+ traditionnel, sans atteindre le QHD+ — offre une densité de pixels équilibrée. Le rendu est net, que ça soit des textes et des détails.

La calibration des couleurs est bonne, avec plusieurs modes à disposition que chacun appréciera : Coloré, Couleurs normales, Soft et Vivid. Nous avons préféré me mode « Couleurs normales », qui offre la meilleure calibration.

6 422 K, l’écran tire légèrement vers le froid (par rapport à la référence neutre de 6 500 K), ce qui peut donner des teintes un peu bleutées.

Le taux de rafraîchissement est désormais de 144 Hz, contre 120 Hz sur la génération précédente. Cette augmentation, couplée à un taux d’échantillonnage tactile impressionnant de 960 Hz en moyenne et des pointes à 2500 Hz, garantit une réactivité exceptionnelle. L’écran répond instantanément aux interactions. Dans les jeux compétitifs, chaque millisecondes compte, donc c’est plutôt appréciable ces caractéristiques.

La luminosité maximale est annoncée à 2000 nits, contre 1600 nits pour le modèle précédent. C’est une valeur que l’on doit pouvoir mesurer dans des conditions spéciales. On a mesuré 1498 nits en mode automatique, en SDR. En HDR, nous avons mesuré 1802 nits, dans les conditions de notre test.

Cette amélioration se traduit par une excellente lisibilité en extérieur, même en plein soleil. Les certifications HDR, bien que limitées à certaines plateformes comme YouTube, permettent de profiter d’un contraste dynamique et de couleurs éclatantes sur les contenus compatibles.Par contre, pas de HDR sur les grandes plateformes, une histoire de certification qu’il manque.

Performances

Le RedMagic 10 Pro s’appuie sur le Snapdragon 8 Elite, dernier-né de Qualcomm.

Cette puce montre sa puissance dans les benchmarks avec des scores 40 % supérieurs à la génération précédente en CPU, on obtient 3029 points en mono-core et 9361 points en multi-core sur GeekBench 6.

Moyenne pondérée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher) avec les smartphones équipés de Snapdragon 8 Elite

Le GPU Adreno 830 adopte une nouvelle approche avec une architecture en tranches, chacune disposant de sa propre mémoire dédiée.

Cette progression se traduit par des scores impressionnants sur 3DMark Wildlife Extreme où le téléphone atteint 5820 points, bien que légèrement en retrait par rapport à certains concurrents équipés de la même puce.

En situation de jeu réelle, le RedMagic 10 Pro excelle. Genshin Impact tourne de manière fluide avec les paramètres graphiques au maximum à 60 ips constants. Le téléphone force certains titres à 120 Hz, mais la plupart des jeux populaires comme PUBG Mobile ou Asphalt 9 restent verrouillés à 60 ips. Call of Duty Mobile atteint 90 ips, tandis que des titres comme League of Legends Wild Rift peuvent exploiter pleinement les 144 Hz de l’écran.

La gestion thermique constitue un point délicat du RedMagic 10 Pro. Le système ICE-X intègre pour la première fois sur un smartphone une solution de refroidissement au métal liquide, couplée à un dissipateur thermique multicouche.

Le ventilateur actif tourne à 23 000 tr/min, il complète ce dispositif. Cependant, les tests révèlent des résultats mitigés : le processeur subit un bridage sous charge dans les premières minutes d’utilisation intensive.

Le ventilateur de refroidissement, malgré sa vitesse impressionnante, peine à améliorer significativement la situation en charge CPU. En revanche, les tests de stress GPU montrent une excellente stabilité de 94 % avec le ventilateur actif, ce qui montre son efficacité pour les sessions de jeu prolongées. Le niveau sonore reste contenu avec seulement 8 dB émis par le ventilateur, ce qui le rend quasi imperceptible dans un environnement normal… mais si vous êtes dans une pièce tout seul, vous l’entendrez.

Plusieurs fois, ma moitié m’a demandé ce qui « soufflait ». Le smartphone était en train de charger en charge rapide (on peut désactiver cette option). Cela montre que le ventilateur est carrément audible.

Heureusement, avec tout ça, en usage gaming, le Redmagic 10 Pro maintient des performances satisfaisantes sans surchauffe problématique ni ralentissement notable.

La chaleur se concentre principalement autour de la zone centrale du châssis, où le système de refroidissement évacue l’air chaud par les grilles latérales. Le métal liquide semble plus efficace pour gérer les pics de chaleur courts que pour maintenir des performances maximales sur de très longues sessions.

Logiciel

Le RedMagic OS 10 est basé sur Android 15. L’interface privilégie la performance pure avec des transitions rapides et une réactivité exemplaire. Il y a même un bouton « slider » sur le côté droit qui lance l’app gaming en mode paysage… Game Space.

L’environnement gaming Game Space est donc l’interface qui centralise un arsenal complet d’outils gaming : monitoring des performances en temps réel, optimisation des paramètres système par jeu, plugins d’amélioration du gameplay comme le mappage des touches ou les filtres visuels, et gestion des périphériques externes via le système X Gravity.

Redmagic promet malheureusement un support logiciel limité avec une seule mise à jour importante vers Android 16 et trois ans de correctifs de sécurité. C’est en décalage complet avec les standards actuels du marché… et c’est bien dommage.

Enfin, je trouve que ce Redmagic 10 Pro souffre toujours de la présence de bloatwares préinstallés et un espèce de flux d’actualités personnalisé peu pertinent. Il remplace le feed Google traditionnel… et ça ne sert à rien. Tous ces éléments sont désactivables, heureusement, mais ils ternissent une expérience logicielle par ailleurs focalisée efficacement sur sa mission première : le gaming.

Photo et vidéo

La photographie a toujours été le parent pauvre des smartphones gaming de RedMagic, et cette nouvelle génération ne déroge malheureusement pas à la règle.

Le RedMagic 10 Pro conserve une configuration triple capteur classique avec un module principal de 50 MP (OmniVision OV50E40), un ultra grand-angle de 50 MP et un capteur macro 2 MP anecdotique.

Sur le papier, les caractéristiques semblent correctes pour un smartphone de ce segment, mais la réalité d’utilisation montre rapidement les limites de ce système photo.

La caméra selfie de 16 MP, positionnée sous l’écran, représente peut-être le meilleur exemple de ce parti pris : en choisissant cette technologie, loin d’être mature, le constructeur chinois favorise l’expérience gaming avec une dalle sans trou, au détriment évident de la qualité des selfies. Une approche qui confirme, s’il en était besoin, que la photo n’est pas une priorité pour le RedMagic 10 Pro.

Le module principal de 50 MP (OmniVision OV50E40) avec son capteur 1/1,55″ et son ouverture f/1,8 produit des clichés corrects mais sans plus en pleine lumière. Les détails sont acceptables sur les sujets proches, mais le traitement logiciel peine à gérer les scènes complexes : les hautes lumières sont souvent surexposées, les ombres manquent de détails et le feuillage apparaît systématiquement lissé. La stabilisation optique (OIS) apporte une aide en basse lumière, mais ne suffit pas à compenser les limites du traitement d’image.

L’ultra grand-angle de 50 MP (OmniVision OV50D40) déçoit particulièrement. Malgré une définition identique au capteur principal, les images manquent cruellement de netteté et souffrent d’une colorimétrie incohérente avec le module principal. Les bords de l’image présentent une distorsion importante et la plage dynamique encore plus limitée que le capteur principal conduit à des photos souvent peu exploitables.

Enfin, l’ajout d’un module macro 2 MP apparaît comme purement marketing, il produit des images de qualité médiocre sans réel intérêt pratique.

La caméra selfie sous écran de 16 MP (OmniVision OV16E1Q) illustre parfaitement le compromis entre design et qualité photo. Si cette solution permet une façade parfaitement immersive, et bien réussi je dois l’avouer, elle impacte significativement la qualité des selfies.

Les photos apparaissent systématiquement voilées, elles manquent de détails et souffrent d’une colorimétrie approximative, particulièrement sur les tons chair. Les conditions de forte luminosité accentuent ce problème avec des reflets parasites visibles à travers la couche d’écran.

Enfin, les capacités vidéo sur le papier semblent très correctes avec la possibilité de filmer en 8K/30fps ou 4K/60fps, mais la réalité est plus nuancée.

Les vidéos 8K souffrent d’une stabilisation approximative et d’un rendu sombre, c’est presque inexploitable, tandis que les vidéos en 4K offre un meilleur compromis avec une stabilisation plus efficace et une exposition plus naturelle.

La caméra frontale se limite à du 1080p/30fps, et elle produit des résultats médiocres en intérieur et souffrant toujours de l’effet de voile lié à sa position sous l’écran.

Autonomie et charge rapide

Le RedMagic 10 Pro intègre une batterie massive de 7050 mAh, ce qui est un nouveau standard dans sa catégorie. Pour ce faire sans impacter ses dimensions, il utilise la technologie silicium-carbone (Si/C)

Cette augmentation de capacité de plus de 500 mAh par rapport à son prédécesseur se traduit par une très bonne autonomie.

Vous pourrez facilement tenir deux jours complets sans recharge, mais si vous êtes un joueur intensif, vous profiterez d’une journée entière de jeu sans craindre la panne.

La charge rapide 100 W, bien que n’étant pas la plus impressionnante du marché, démontre une efficacité remarquable malgré la capacité imposante de la batterie. Les tests révèlent des performances impressionnantes : 50 % de charge en 16 minutes et 92 % en seulement 30 minutes. Une charge complète nécessite environ 36 minutes, un excellent résultat compte tenu de la capacité de 7050 mAh à remplir.

Un chargeur 80 W est inclus dans la boîte, mais le téléphone supporte techniquement jusqu’à 100 W via un chargeur optionnel disponible séparément.

Redmagic a mis en place une technologie qui permet d’alimenter directement le hardware pendant les sessions de jeu sans passer par la batterie, ce qui réduit ainsi la chauffe et préserve la santé de la batterie. Le ventilateur peut également être activé pendant la charge rapide pour optimiser les températures, mais c’est audible comme expliqué plus haut.

Enfin, notons l’absence de charge sans fil et de charge inversée, c’est un point négatif, particulièrement à ce niveau de prix.

Audio

L’audio du RedMagic 10 Pro repose sur une configuration stéréo asymétrique. Un haut-parleur est situé dans l’écouteur supérieur, l’autre sur la tranche inférieure, ce qui offre une bonne puissance sonore.

Les basses sont présentes et le son est globalement équilibré, mais souffre d’une distorsion dans les aigus et les voix à volume élevé. Cela montre que les haut-parleurs sont plus orientés vers la puissance brute que la finesse acoustique.

Vous trouverez aussi la certifications DTS:X et Snapdragon Sound, le tout est associé à la présence d’une prise jack 3,5 mm.

Appels, réseaux et connectiques

La partie réseau du RedMagic 10 Pro est correcte. Le support 5G se limite aux bandes sub-6GHz, ce qui signifie que l’on n’a pas les fréquences mmWave plus rapides, mais qui ne sont pas disponibles en France.

Les performances sur les réseaux 4G/5G sont très correctes, et on obtient un très bon son lors des appels, en émission comme en réception.

Notez que le Wi-Fi 7 est présent. Les tests en conditions réelles démontrent des performances solides avec des vitesses de téléchargement qui atteignent 3,6 Gbps à proximité du routeur (capture à l’appui ci-dessous).

L’unique port USB-C 3.2 assure la charge rapide et le transfert de données, mais son positionnement en bas du téléphone peut gêner lors des sessions de jeux.

Le Bluetooth 5.4 offre une connexion stable et efficace, il y a aussi le NFC qui permet les paiements sans contact.

Gros absent au tableau : une certification IP significative pour la résistance à l’eau et à la poussière reste regrettable, ce qui limite l’utilisation du téléphone dans certaines conditions.

Prix, disponibilité et alternatives

Le RedMagic 10 Pro est vendu à 649 € pour la version 12/256 Go, montant à 799 € pour la configuration 16/512 Go, et jusqu’à 999 € pour l’édition ultime 24 Go/1 To.

Une grille tarifaire particulièrement agressive pour un smartphone embarquant le dernier Snapdragon 8 Elite, d’autant que le constructeur inclut le chargeur 80 W dans la boîte.

Quelles alternatives ?

L’Asus ROG Phone 9 Pro est l’alternative de choix. Il offre le même niveau de performances, avec un peu moins de compromis. Néanmoins, il est plus cher.

Le OnePlus 13 propose une expérience plus équilibrée avec le même Snapdragon 8 Elite, mais est aussi plus cher.

S’il n’égale sans doute pas les performances gaming pures du Redmagic 10 Pro en l’absence de refroidissement actif, il compense par une meilleure polyvalence avec la charge sans fil, par exemple, mais aussi les 4 ans de mises à jour Android.

Le Honor Magic 7 Pro est aussi un bon choix, certainement grâce à son excellente partie photo et son design plus compact. Encore une fois, le prix est en faveur du Redmagic.

Quitte à toucher au haut du panier, citons aussi le Samsung Galaxy S25 Ultra. Si les performances gaming risquent d’être légèrement en retrait du Redmagic 10 Pro, il compense par une partie photo haut de gamme, une certification IP68, la charge sans fil et surtout 7 ans de mises à jour Android. Un choix plus pertinent pour ceux qui cherchent un flagship polyvalent plutôt qu’un smartphone gaming pur.