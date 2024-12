Le Red Magic 10 Pro arrive et il a tout d’un smartphone gaming, sauf le prix

Après un lancement réussi en Chine, Red Magic dévoile son dernier smartphone gaming haut de gamme sur la scène internationale. Le Red Magic 10 Pro arrive avec des caractéristiques impressionnantes pour un prix plutôt doux.

Au cœur de l’appareil se trouve le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, accompagné de la puce gaming propriétaire Red Core R3. Cette combinaison promet des performances de haut vol, particulièrement optimisées pour le jeu mobile. Pour la première fois, Red Magic propose sa version la plus puissante à l’international, avec une configuration incluant 24 Go de RAM et 1 To de stockage.

L’écran AMOLED de 6,85 pouces est toujours l’un des points forts de l’appareil. Avec sa définition de 2688 x 1216 pixels et sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, il offre l’une des expériences les plus fluides à ce jour sur Android. Mais c’est moins que les 185 Hz qui peuvent être atteints par l’Asus ROG Phone 9 Pro sur certains titres. La luminosité maximale de 2000 nits assure une excellente lisibilité, même en plein soleil. Particularité notable, comme sur les précédents mobiles de la marque : l’écran est totalement exempt d’encoche ou de poinçon, grâce à l’intégration d’une caméra sous la surface d’affichage.

Source : Red Magic 10 Pro

Le Red Magic 10 Pro embarque la plus grande batterie sur un smartphone haut de gamme

Côté autonomie, le Red Magic 10 Pro embarque une imposante batterie de 7050 mAh, compatible avec la charge rapide filaire 100 W sur les versions internationales. La partie photo n’est pas en reste avec un triple module photo à l’arrière, avec deux caméras de 50 mégapixels et une caméra de 2 mégapixels. Là aussi, contrairement à l’Asus ROG Phone 9 Pro qui essaye de se montrer un peu plus polyvalent depuis quelques années, la partie photo n’est ici clairement pas la priorité de ce smartphone orienté gaming.

Les précommandes débuteront le 12 décembre, pour une disponibilité effective le 18 décembre. Le Red Magic 10 Pro sera proposé en quatre versions : Shadow (12/256 Go), Moonlight et Dusk (16/512 Go) et une version Ultra Dusk (24 Go/1 To).

Actuellement, n’est officiel que le tarif du Moonlight (16/512 Go) qui se monnaiera 799 euros. Un prix particulièrement agressif puisque face à lui ne se tient que l’Asus ROG Phone 9 Pro affiché à 1300 euros !