Test de l’Amazfit Balance 2 : élégance, sport, santé et fonctions intelligentes pour une montre très équilibrée

Proposant à la fois un design élégant, un suivi sportif précis, des données de santé complètes et un prix alléchant, l'Amazfit Balance 2 profite de nombreux atouts. Voici son test complet.

Au sein de la gamme de montres connectées d’Amazfit, si les modèles Bip et Active se positionnent en entrée de gamme et les T-Rex pour l’aventure et le trail, les modèles Balance se veulent le compromis idéal entre design soigné, fonctionnalités haut de gamme et performances de montre de sport.

Après une première Amazfit Balance lancée en 2023, le constructeur chinois a lancé, en juin 2025, l’Amazfit Balance 2. Voici son test complet.

Amazfit Balance 2 Fiche technique

Modèle Amazfit Balance 2 Dimensions 47,4 mm x 47,4 mm x 12,3 mm Définition de l’écran 480 x 480 pixels Dalle AMOLED Poids 43 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 10 ATM Fiche produit

Amazfit Balance 2 Un design élégant et résistant

Si l’Amazfit Balance 2 se positionne essentiellement comme une montre dédiée au suivi de sport et de santé, elle n’en oublie pas pour autant le design et propose un look particulièrement élégant.

L’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il faut dire qu’on a droit ici à une montre de 47,4 x 47,4 x 12,3 mm avec un verre légèrement biseauté sur l’extérieur pour laisser entrevoir le rehaut autour de l’écran. Surtout, contrairement à beaucoup de montres de sport au même tarif, l’Amazfit Balance 2 ne se contente pas d’un simple boîtier en plastique, mais bel et bien d’un cadre en alliage d’aluminium mat du plus bel effet.

En revanche, entre le format unique et plutôt large de la montre et le matériau utilisé, on a ici une montre un peu plus lourde que ce que peuvent proposer les concurrents, avec 43 grammes sans bracelet, contre 37 g pour la Coros Pace Pro, 39 g pour la Garmin Forerunner 165 ou 34 g pour la Samsung Galaxy Watch 8. Ce n’est pas particulièrement gênant au quotidien, mais cela reste un critère à garder en tête. Pour une meilleure précision des données sportives, on aura donc tendance à serrer davantage le bracelet afin d’empêcher les mouvements causés par l’inertie.

L’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En plus de ce cadre en aluminium, l’Amazfit Balance 2 profite d’une protection d’écran en verre saphir, pour une meilleure résistance aux rayures. Elle bénéficie aussi d’un indice d’étanchéité 10 ATM et se veut adaptée à la plongée sous-marine jusqu’à 45 m de profondeur.

Les finitions de la montre sont elles aussi particulièrement soignées. Déjà, de chaque côté du boîtier, on va retrouver une légère excroissance qui lui apporte une vraie signature par rapport aux montres tout en rondeur. Sur la droite, l’excroissance va d’ailleurs séparer la couronne rotative, en haut, du bouton retour, en bas. On notera aussi la présence de petits interstices, plutôt discrets, pour l’emplacement du micro, des haut-parleurs et de l’altimètre barométrique.

L’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid L’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, concernant les bracelets, l’Amazfit Balance 2 est fourni avec deux modèles en silicone, un rouge et un noir. Une bonne idée pour permettre de personnaliser le look de la montre en fonction de sa tenue. Surtout, puisque la montre utilise un système d’attache standard, à pompe à relâchement rapide, on pourra remplacer le bracelet de la Balance 2 par n’importe quel modèle standard de 22 mm de large. Un très bon point.

Amazfit Balance 2 Un écran efficace, sans être transcendant

Comme d’habitude chez Amazfit, le constructeur a intégré à sa montre un écran Amoled. En l’occurrence, il s’agit d’une dalle ronde de 1,5 pouce de diamètre avec une définition de 480 x 480 pixels pour une densité de 323 pixels par pouce.

L’écran de l’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Concrètement, on a donc droit à un écran suffisamment détaillé pour ne pas distinguer chaque pixel à l’œil nu. À titre de comparaison, les dalles « Retina » des Apple Watch atteignent quant à elles les 326 pixels par pouce. En outre, la technologie Amoled utilisée ici va permettre de profiter d’un affichage suffisamment contrasté pour ne pas avoir d’effet grisonnant sur les éléments noirs de l’écran, chacun de ces pixels étant éteints.

L’écran de l’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Amazfit indique par ailleurs que la dalle de la Balance 2 peut atteindre les 2000 cd/m². En revanche, à l’usage, avec la montre réglée en luminosité automatique — grâce au capteur de luminosité ambiante — je dois bien avouer que j’aurais parfois apprécié un peu plus de luminosité. C’est notamment le cas durant des séances de course à pied en après-midi, durant lesquelles l’écran m’est apparu moins confortable que la très bonne dalle de la Garmin Forerunner 970 en comparaison.

Bien évidemment, la montre profite aussi d’un affichage always-on qui peut être paramétré et désactivé automatiquement la nuit, lors de l’activation du mode « veille ». Bon point, ce mode peut être programmé pour s’activer et se désactiver automatiquement à certains horaires.

L’affichage always-on de lAmazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Concernant les cadrans, l’Amazfit Balance 2 est fournie d’office avec huit modèles. Malheureusement, ceux-ci ne sont pas personnalisables et on ne pourra modifier ni leur teinte ni les complications qui y sont proposées. On pourra cependant télécharger davantage de cadrans virtuels dans la boutique intégrée à l’application Zepp. Celle-ci propose des cadrans — gratuits ou payants — très variés, allant des modèles inspirés par les voitures de sport à des looks repris de montres mécaniques ou à des modèles minimalistes.

Amazfit Balance 2 Une interface riche et un assistant vocal efficace

L’Amazfit Balance 2 embarque le système Zepp OS 5, la dernière version du système d’exploitation d’Amazfit. La montre est par ailleurs compatible aussi bien avec les smartphones Android qu’avec les iPhone et nécessitera l’application Zepp pour être configurée et reliée au smartphone.

Concernant la navigation au sein de l’interface, la Balance 2 reprend une approche assez similaire à celle des montres connectées Wear OS, à base de glissements depuis le cadran d’accueil :

glissement vers le haut : accès aux notifications ;

glissement vers le bas : accès aux paramètres rapides ;

glissement vers la gauche / la droite : accès aux widgets / retour en arrière

L’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid L’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, à l’aide des deux boutons physiques, on va pouvoir ouvrir les différents menus de la montre :

appui court sur la couronne : accès à la liste des activités sportives / validation ;

appui long sur la couronne : accès à l’assistant vocal Zepp Flow ;

double-appui sur la couronne : accès à Zepp Pay

appui court sur le bouton inférieur : accès à la liste des applications / retour en arrière.

Ici, Amazfit a donc décorrélé la liste des entraînements sportifs disponibles de celle des applications proposées. Un choix qui n’est pas des plus intuitifs au début, mais auquel on finit par se faire après quelques jours.

La couronne rotative de l’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Signalons par ailleurs que la montre embarque une couronne rotative fonctionnelle qui va permettre, comme sur l’Apple Watch, de faire défiler les menus à la verticale. En revanche, elle n’a aucun usage depuis le cadran d’accueil ou les widgets.

Du côté du paiement sans contact, la montre profite bel et bien d’une puce NFC. En revanche, elle ne prend en charge que les cartes des établissements Moorwand, Dipocket, Treezor et Curve. Pour les autres banques, il faudra donc opter pour un compte Curve qui fera passerelle entre votre banque et le service Zepp Pay.

L’assistant intelligent Zepp Flow sur l’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La montre profite aussi d’un micro et d’un haut-parleur utilisés pour les appels Bluetooth, mais aussi, et surtout pour l’assistant vocal Zepp Flow. Cet assistant vocal, basé sur GPT-4, est bien plus efficace que ce qu’on pouvait trouver jusqu’à présent sur Google Assistant ou Bixby.

Néanmoins, il faut bien avouer que la transformation de Google Assistant en Gemini a permis à Google de prendre un train d’avance. Ici, on pourra poser des questions à l’IA d’Amazfit, lancer un entraînement guidé ou lancer de la musique, mais c’est à peu près tout. Confrontée à une recherche plus complexe, comme des suggestions de restaurants mexicains à proximité et une requête d’itinéraire pour s’y rendre, Zepp Flow indique qu’il n’est pas capable de le proposer et se contente d’ouvrir l’application « Plan » de la montre, sans indication de trajet.

L’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Du côté des applications, l’Amazfit Balance 2 propose bien quelques fonctions de montre connectée classique — comme l’agenda, la météo, la musique, la cartographie ou la boussole — mais dans l’ensemble, il s’agit surtout de fonctions liées au suivi de santé ou de sport : altimètre barométrique, sommeil, stress, thermomètre ou méditation. L’application Zepp sur smartphone intègre bien une boutique d’applications tierces, mais, hormis celles de DJI ou GoPro, on ne retrouvera aucune application majeure accessible par exemple sous Wear OS.

En revanche, la montre va permettre non seulement de recevoir des notifications de messages venus du smartphone — par exemple de Samsung Messages ou de WhatsApp — mais également d’y répondre à l’aide d’un clavier virtuel ou de la dictée vocale — à condition d’utiliser un smartphone Android.

Amazfit Balance 2 Un suivi sportif précis et des analyses poussées de l’état de forme

Du côté des différents capteurs utilisés pour le suivi sportif et de santé, l’Amazfit Balance 2 reprend un attirail plutôt classique avec un capteur cardio optique, un accéléromètre, un gyroscope, un altimètre barométrique et capteur de température et un oxymètre de pouls.

La montre ne profite cependant ni d’un tensiomètre ni d’un électrocardiogramme que l’on va parfois retrouver sur des montres connectées ou des modèles sportifs chez certains concurrents.

La précision du GPS de l’Amazfit Balance 2

L’Amazfit Balance 2 profite d’un suivi de géolocalisation double-fréquence basé sur six constellations GNSS. On va ainsi retrouver non seulement le GPS, mais aussi Galileo, Glonass, Beidou ou QZSS.

L’Amazfit Balance 2 intègre une cartographie en local // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, la montre propose quatre modes de suivi GPS pour plus ou moins de précision — au détriment de l’autonomie. Outre le mode « précision » et le mode « économie » d’énergie, on a aussi un mode automatisation et un mode « personnaliser » qui va permettre de choisir si on passe par une ou deux bandes de fréquence, le choix des constellations et la priorité à la vitesse de fix ou à la précision.

Pour le test de l’Amazfit Balance 2, j’ai opté pour le mode précision dans plusieurs environnements lors de séances de course à pied. J’ai ensuite comparé les mesures et tracés à ceux d’une montre running haut de gamme la Garmin Forerunner 970.

Courses Référence Amazfit Balance 2 Ecart Course 1 (parc) 9,249 km 9,214 km -0,38 % Course 2 (ville) 6,011 km 5,939 km -1,20 % Course 3 (piste) 8,250 km 8,149 km -1,22 % Course 4 (parc) 6,390 km 6,355 km -0,55 % Course 5 (parc) 10,168 km 10,148 km -0,20 % Course 6 (ville) 9,249 km 9,133 km -1,25 % Total 49,317 km 48,938 km -0,77 %

Sur les distances mesurées, la montre d’Amazfit s’en sort globalement bien, même si elle aura tendance à légèrement sous-estimer la distance parcourue. On remarque aussi une tendance à faire un peu plus court encore en environnement urbain.

Suivi GPS de l’Amazfit Balance 2 Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970

Suivi GPS de l’Amazfit Balance 2 Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970

Suivi GPS de l’Amazfit Balance 2 Suivi GPS de la Garmin Forerunner 970

Comme on peut le voir, la montre s’en sort globalement bien, même si elle manque de la finesse de positionnement du modèle de Garmin. C’est particulièrement visible sur la piste, avec des traces qui se superposent sur la Forerunner 970 alors que le cumul est plus épais sur la Balance 2. En ville, comme prévu, la montre d’Amazfit a par ailleurs tendance à couper les virages, ce qui explique sans doute la distance mesurée, un peu plus faible.

Notons par ailleurs que la montre peut gérer la cartographie en local et qu’elle permet de gérer les traces GPX pour indiquer l’itinéraire à suivre durant la séance.

La précision de la fréquence cardiaque de l’Amazfit Balance 2

L’Amazfit Balance 2 reprend le même capteur cardio optique « BioTracker 6.0 » déjà utilisé par la marque sur les Amazfit Bip 6, Amazfit T-Rex 3 ou Amazfit Active 2.

Le capteur cardio optique de l’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Afin d’évaluer la précision de la mesure de fréquence cardiaque de la montre, je l’ai portée au poignet durant plusieurs sessions de course à pied sur des entraînements différents : à allure constante, avec de longs intervalles de seuil ou sur des fractionnés plus courts, à VMA. J’ai ensuite comparé les mesures obtenues à celles d’une ceinture cardio de référence, la Garmin HRM 600.

Mesure de référence Amazfit Balance 2 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 153 bpm 152 bpm -0,49 % -0,37 % FC max 161 bpm 160 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de l’Amazfit Balance 2 // Source : Frandroid

Mesure de référence Amazfit Balance 2 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 163 bpm 162 bpm -0,15 % -0,07 % FC max 186 bpm 191 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de l’Amazfit Balance 2 // Source : Frandroid

Mesure de référence Amazfit Balance 2 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 157 bpm 156 bpm -0,41 % -0,37 % FC max 188 bpm 187 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de l’Amazfit Balance 2 // Source : Frandroid

Sur ces différents exercices, l’Amazfit Balance 2 s’en sort globalement bien. Elle est particulièrement réactive aussi bien pour évaluer les hausses d’intensité que les retours au calme avec un très faible délai.

En revanche, la montre pêche quelque peu sur les intervalles à haute intensité, notamment sur le deuxième intervalle du deuxième exemple, en surévaluant le pic de fréquence cardiaque.

Dans l’ensemble, c’est donc correct, mais un peu plus de précision ne serait pas de refus.

Les fonctions de sport et santé de l’Amazfit Balance 2

Dans l’ensemble, l’Amazfit Balance 2 est capable d’analyser jusqu’à 170 entraînements sportifs différents. Rappelons par ailleurs que les montres de la marque chinoise sont les seules à prendre en charge nativement le Hyrox. Elle profite aussi de fonctions avancées pour la course à pied, la plongée jusqu’à 45 mètres de profondeur ou le golf.

L’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Comme toutes les montres Amazfit, la Balance 2 va également pouvoir se connecter à des appareils tiers pour récupérer les données d’une ceinture cardio ou d’un capteur de puissance.

Du côté du suivi de santé, l’Amazfit Balance 2 va pouvoir mesurer le sommeil, le stress et la SpO2. Elle intègre d’ailleurs une fonction de mesure en un clic qui va, en une minute, analyser la fréquence cardiaque, le niveau de stress, le taux d’oxygène sanguin et la fréquence respiratoire.

Enfin, Amazfit a revu en profondeur son interface Zepp pour la rendre plus lisible. La marque s’est inspirée de ce que proposent Oura ou Whoop avec différents scores et conseils pour analyser sa préparation, son sommeil et son effort, avec la possibilité d’aller de plus en plus dans le détail pour chaque donnée. Un bon point qui va permettre de véritablement tirer profit des données récoltées.

Amazfit Balance 2 Une montre à l’autonomie impressionnante

Pour alimenter sa Balance 2, Amazfit y a intégré une batterie de 658 mAh, une capacité particulièrement élevée qui devrait lui permettre, selon le constructeur, de fonctionner pendant 21 jours au total, 10 jours en mode intensif ou 33 heures avec le suivi GPS le plus précis.

Comme toujours, pour évaluer l’autonomie de la montre, je lui ai appliqué des paramètres particulièrement énergivores, avec l’affichage always-on la journée, le suivi de la fréquence cardiaque à chaque minute, l’analyse du sommeil, du stress, de la SpO2 et de la respiration durant le sommeil.

L’Amazfit Balance 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Malgré cette configuration particulièrement propice à une consommation excessive, l’Amazfit Balance 2 m’a agréablement surpris. En effet, elle a pu tenir pendant 10 jours et 6 heures avant de se couper. Pour autant, je n’ai pas chômé avec la montre et, durant cette période, je l’ai utilisée durant six séances de course à pied en extérieur, pour un total de 5 heures de suivi GPS.

En cela, la montre d’Amazfit fait donc mieux que la plupart des montres connectées Wear OS ou des Apple Watch, mais aussi que d’autres montres de sport à écran Amoled comme les Garmin Fenix 8, Coros Pace Pro ou Polar Grit X2 Pro. Elle reste cependant devancée par la T-Rex 3 d’Amazfit, positionnée sur le segment trail de la marque.

L’Amazfit Balance 2 en charge // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Du côté de la recharge, Amazfit fournit un petit socle magnétique avec prise USB-C, mais sans câble. Il vous faudra donc utiliser un câble en votre possession pour recharger la Balance 2. Comptez environ une heure et quart pour une charge complète de 0 à 100 %.

Amazfit Balance 2 Appel et communication

Comme on a pu le voir plus tôt, l’Amazfit Balance 2 intègre un micro et deux haut-parleurs qui vont servir non seulement pour l’assistant vocal Zepp Flow, mais aussi pour passer des appels téléphoniques.

Notons seulement que la montre nécessitera d’avoir le smartphone à proximité pour passer des appels, en l’absence de connectivité 4G.

L’Amazfit Balance 2 permet de passer des appels téléphoniques // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’Amazfit Balance 2 profite par ailleurs d’une connexion Wi-Fi 2,4 GHz en plus du Bluetooth 5.2.

Elle embarque aussi une puce NFC pour le paiement sans contact, ainsi qu’une connexion GNSS détaillée plus tôt.

L’Amazfit Balance 2 est disponible en France depuis le mois de juin 2025. Elle n’est proposée qu’en un seul coloris noir, mais fournie avec deux bracelets en silicone, un rouge et un noir. Pour le prix de la montre, comptez 299,90 euros.