Test de l’Amazfit Bip 6 : une montre de sport efficace et vraiment pas chère, ça existe

DĂ©jĂ coutumier des montres de sport proposĂ©es Ă des prix particulièrement compĂ©titives, la marque chinoise Amazfit propose dĂ©sormais son Amazfit Bip 6. AffichĂ©e Ă moins de 80 euros, cette montre ne manque pas d’atouts et pourrait faire face Ă des modèles trois Ă quatre fois plus chers.

Mais qu’en est-il au-delĂ de ses caractĂ©ristiques ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de l’Amazfit Bip 6.

Amazfit Bip 6 Fiche technique

Modèle Amazfit Bip 6 Dimensions 40,2 mm x 46,3 mm x 10,5 mm DĂ©finition de l’Ă©cran 390 x 450 pixels Dalle AMOLED Poids 27,9 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5ATM Fiche produit

Amazfit Bip 6 Une montre légère au design carré

AnnoncĂ©e en fĂ©vrier dernier, en mĂŞme temps que l’Amazfit Active 2, l’Amazfit Bip 6 propose cependant un design bien diffĂ©rent. Ă€ l’instar de la prĂ©cĂ©dente version — Amazfit Bip 5 — ce nouveau modèle adopte un format carrĂ© qui n’est pas sans rappeler le look d’une Apple Watch, d’une Huawei Watch Fit 4 ou d’une Redmi Watch 5.

L’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Contrairement aux autres montres citĂ©es, la Bip 6 ne dispose cependant pas de couronne rotative, mais seulement de deux boutons positionnĂ©s sur la tranche : un bouton lisse et un bouton texturĂ©, de quoi permettre de bien le trouver au moment de mettre l’exercice en pause.

L’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Compte tenu du prix de la montre, Amazfit a logiquement optĂ© pour un boĂ®tier en plastique. De quoi non seulement rĂ©duire les coĂ»ts, mais permettre Ă©galement un poids relativement lĂ©ger de 27,9 grammes sur la balance. Ă€ l’usage, la montre se fait bien oublier et sa masse contenue l’empĂŞche de trois bouger du poignet en mouvement Ă cause de l’inertie. Notons nĂ©anmoins que la marque chinoise a intĂ©grĂ© des bordures en aluminium autour de l’Ă©cran pour proposer un design un peu plus soignĂ© que du simple plastique. Pour protĂ©ger la dalle, on retrouve par ailleurs une simple vitre en verre trempĂ© en non pas du Gorilla Glass ou, a fortiori, du verre saphir. Logique. Amazfit a cependant pris soin de certifier sa montre 5 ATM et on pourra donc porter la Bip 6 sous la pluie ou mĂŞme pour de la natation en Ă©vitant la plongĂ©e en profondeur.

Concernant les dimensions, la montre affiche des mensurations de 46,3 x 40,2 x 10,45 mm. C’est plutĂ´t confortable si on apprĂ©cie les montres un peu volumineuses, mais, pour vous donner une idĂ©e, cela se rapproche des grands modèles d’Apple Watch. Pour les petits poignets, le format ne sera donc pas idĂ©al. Par ailleurs, l’Ă©cran de la Bip 6 occupe 52,9 % de la surface de la montre. On a donc des bordures noires relativement voyantes autour de l’Ă©cran, mais derrière le verre.

Le bracelet amovible de l’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Enfin, du cĂ´tĂ© du bracelet, l’Amazfit Bip 6 n’intègre pas de corne. Il reste possible de changer de bracelet — de 22 mm de largeur — mais il vaudra mieux passer par un modèle de la marque afin d’Ă©viter les soucis de compatibilitĂ© au niveau de l’accroche. Par dĂ©faut, la montre est fournie avec un bracelet en silicone liquide.

Amazfit Bip 6 Un grand écran qui manque un peu de détails

L’Amazfit Bip 6 est Ă©quipĂ© d’un large Ă©cran Amoled de 1,97 pouce de diagonale. Ă€ titre de comparaison, c’est un tout petit peu plus petit que le 1,97 pouce de diagonale de l’Apple Watch Series 10 en version 46 mm.

L »écran de l’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On va par ailleurs retrouver une dĂ©finition de 390 x 450 pixels pour une densitĂ© de 302 pixels par pouce. C’est suffisant pour un usage classique, mais, en approchant l’Ă©cran des yeux, on parvient Ă dĂ©celer çà et lĂ un peu de crĂ©nelage sur les textes et donnĂ©es affichĂ©es sur la dalle.

La montre d’Amazfit peut par ailleurs monter assez fort en luminositĂ©, en atteignant jusqu’Ă 2000 cd/m² si nĂ©cessaire. Un Ă©clairage que l’on retrouve gĂ©nĂ©ralement sur des montres plus hautes en gamme. Cela s’avère largement suffisant pour s’exercer en plein soleil sans ĂŞtre gĂŞnĂ© par les reflets du soleil. Et si la luminositĂ© ambiante vient Ă baisser, le capteur de luminositĂ© de la montre, relativement rĂ©actif, va permettre de faire baisser l’Ă©clairage de l’Ă©cran en quelques secondes Ă peine.

L’Ă©cran de l’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

L’Amazfit Bip 6 profite en outre d’un mode d’affichage always-on qui va permettre de conserver l’Ă©cran activĂ© mĂŞme lorsque vous ne levez pas le poignet pour le consulter. Ce mode a le mĂ©rite d’ĂŞtre programmable et pourra donc n’ĂŞtre activĂ© que la journĂ©e, tout comme la fonction permettant d’allumer l’Ă©cran lorsque vous levez le poignet. Un bon moyen d’Ă©viter d’ĂŞtre Ă©bloui par son cadran en plein sommeil Ă cause d’un simple mouvement de bras.

L’affichage always-on de l’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Du cĂ´tĂ© des cadrans proposĂ©s, l’Amazfit Bip 6 en propose nativement six, mais avec peu de personnalisation possible Ă l’exception des couleurs pour l’un d’entre eux. Heureusement, on peut en trouver bien davantage au sein de l’application Zepp avec de nombreux modèles gratuits ou payants, Ă des prix de 1,99 ou 2,99 euros.

Amazfit Bip 6 Une interface claire, mais peu d’apps tierces

Comme toutes les montres Amazfit, la Bip 6 est compatible Ă la fois avec les smartphones Android et les iPhone. Elle nĂ©cessitera d’installer l’application Zepp sur votre smartphone afin de paramĂ©trer la montre et de rĂ©cupĂ©rer au fur et Ă mesure vos donnĂ©es de santĂ© et d’entraĂ®nement.

Pour naviguer dans l’interface de l’Amazfit Bip 6, cela passe essentiellement par l’Ă©cran tactile de la montre :

glissement vers le bas : paramètres rapides ;

glissement vers le haut : notifications ;

glissement vers la gauche ou la droite : widgets des applications ;

appui simple sur le bouton texturé : applications / retour au cadran ;

appui long sur le bouton texturé : assistant vocal Zepp Flow (personnalisable) ;

appui court sur le bouton lisse : application Exercice (personnalisable) ;

appui long sur le bouton lisse : menu de mise hors tension.

L’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid L’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid L’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On a droit ici Ă une interface relativement classique qui ne devrait pas perdre les personnes dĂ©jĂ habituĂ©es Ă une montre Amazfit, Ă un modèle Huawei ou mĂŞme Ă une montre Wear OS. Bon point, il est possible de personnaliser les raccourcis de l’appui long sur le bouton du haut ou de l’appui court sur celui du bas.

Pour rappel, l’assistant vocal Zepp Flow est particulièrement efficace, puisqu’il est basĂ© sur GPT 4o. Il pourra servir donc non seulement Ă lancer un minuteur, mais aussi pour poser des questions liĂ©es Ă l’entraĂ®nement. Avec le micro et le haut-parleur, les interactions peuvent se faire en langage naturel et il est par ailleurs possible de passer des appels tĂ©lĂ©phoniques. Soulignons aussi la possibilitĂ© de rĂ©pondre aux messages reçus Ă l’aide d’un clavier virtuel ou de la transcription vocal, du moins sur Android.

L’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En revanche, en dehors des applications prĂ©installĂ©es par Amazfit, force est de constater que le catalogue d’applications tierces est pour le moins restreint. Certes, plus de 200 applications sont proposĂ©es au tĂ©lĂ©chargement, mais il s’agit essentiellement de fonctions très gadgets et on est loin de l’Ă©cosystème Wear OS. N’espĂ©rez pas trouver d’applications officielles pour WhatsApp, CityMapper ou Spotify par exemple — on ne pourra d’ailleurs pas stocker de musique sur la montre. En revanche, signalons la prĂ©sence d’applications officielles pour les camĂ©ras GoPro et DJI.

Enfin, dernière absence Ă noter, le paiement sans contact, qui n’est pas non plus proposĂ© sur cette montre connectĂ©e d’entrĂ©e de gamme.

Amazfit Bip 6 Une montre Ă l’excellent suivi sportif

Pour le suivi de santĂ© et d’exercice sportif, l’Amazfit Bip 6 est plutĂ´t bien dotĂ©e. On va, en effet, retrouver la plupart des capteurs attendus sur une montre connectĂ©e, Ă savoir un gyroscope 6 axes et un accĂ©lĂ©romètre pour les mouvements, une puce GPS multi GNSS, un capteur cardio optique, une boussole et un oxymètre de pouls.

L’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Logiquement pour ce tarif, la montre d’Amazfit n’embarque cependant pas d’Ă©lectrocardiogramme. Elle ne profite pas non plus d’un altimètre baromĂ©trique pour Ă©valuer le dĂ©nivelĂ©.

La prĂ©cision du GPS de l’Amazfit Bip 6

Du cĂ´tĂ© du suivi GPS, l’Amazfit Bip 6 dispose d’une puce multi-GNSS prenant en charge cinq constellations satellites. Amazfit ne prĂ©cise cependant pas si la montre est compatible avec le GPS double frĂ©quence.

La cartographie sur l’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour Ă©valuer la fiabilitĂ© du suivi GPS de la montre, je l’ai portĂ©e Ă mon poignet lors de plusieurs entraĂ®nements en course Ă pied. J’ai ensuite comparĂ© Ă la fois les distances et les tracĂ©s obtenus par la Bip 6 Ă ceux d’une montre de sport haut de gamme, la Garmin Fenix 8.

Courses Référence Amazfit Bip 6 Ecart Course 1 (ville) 11,100 km 10,997 km -0,93 % Course 2 (parc) 9,472 km 9,540 km +0,72 % Course 3 (piste) 9,979 km 9,937 km -0,42 % Course 4 (parc) 14,057 km 14,071 km +0,10 % Total 44,618 km 44,545 km -0,16 %

Dans l’ensemble, la Bip 6 n’a pas trop Ă rougir de sa prĂ©cision GPS face Ă la montre de Garmin, avec une marge d’erreur relativement faible, a fortiori pour une montre de moins de 100 euros.

Suivi GPS de l’Amazfit Bip 6 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de l’Amazfit Bip 6 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de l’Amazfit Bip 6 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Plus Ă©tonnant encore, l’Amazfit Bip 6 s’en est très bien tirĂ© non seulement dans un parc, mais aussi en ville — malgrĂ© quelques zigzags — et sur piste. Sur la piste d’athlĂ©tisme, on constate un tracĂ© capricieux le temps d’arriver sur la piste. C’est sans doute dĂ» au temps pour la montre de se reconnecter aux satellites, puisque j’ai dĂ» passer en intĂ©rieur pour accĂ©der au stade.

La prĂ©cision de la frĂ©quence cardiaque de l’Amazfit Bip 6

Pour le suivi de la frĂ©quence cardiaque, la Bip embarque le mĂŞme capteur BioTracker 6.0 que sur l’Amazfit T-Rex 3 par exemple, Ă©paulĂ© par l’algorithme PulsePrecision du constructeur chinois.

Le capteur cardio de l’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Afin d’Ă©valuer la prĂ©cision du capteur cardio optique de l’Amazfit Bip 6, je l’ai comparĂ© Ă celui d’une ceinture de frĂ©quence cardiaque de rĂ©fĂ©rence, la Polar H10+.

J’ai utilisĂ© les deux appareils sur plusieurs sĂ©ances de course Ă pied, aussi bien Ă intensitĂ© constante qu’avec de longs blocs d’intensitĂ© ou des sĂ©ances intenses Ă VMA.

Mesure de référence Amazfit Bip 6 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 158 bpm 157 bpm -0,49 % -0,46 % FC max 170 bpm 168 bpm

La mesure de frĂ©quence cardiaque sur l’Amazfit Bip 6 // Source : Frandroid

Mesure de référence Amazfit Bip 6 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 162 bpm 161 bpm -0,37 % -0,32 % FC max 186 bpm 186 bpm

La mesure de frĂ©quence cardiaque sur l’Amazfit Bip 6 // Source : Frandroid

Mesure de référence Amazfit Bip 6 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 163 bpm 162 bpm -0,32 % -0,24 % FC max 188 bpm 189 bpm

La mesure de frĂ©quence cardiaque sur l’Amazfit Bip 6 // Source : Frandroid

Dans l’ensemble, l’Amazfit Bip 6 s’en tire avec les honneurs, parvenant Ă suivre aussi bien la frĂ©quence cardiaque sur une sĂ©ance de footing tranquille que sur une sĂ©ance de 10 intervalles Ă VMA. La montre rĂ©ussit Ă proposer un suivi très prĂ©cis et Ă analyser rapidement les changements d’intensitĂ©, aussi bien Ă la hausse qu’Ă la baisse. C’est du très bon boulot.

Les fonctions de sport et santĂ© de l’Amazfit Bip 6

Outre le suivi d’activitĂ©, l’Amazfit Bip 6 propose bien Ă©videmment un suivi du sommeil avec l’analyse des diffĂ©rentes phases. On va Ă©galement retrouver un score de prĂ©paration pour indiquer si vous avez suffisamment rĂ©cupĂ©rĂ© de vos prĂ©cĂ©dents entraĂ®nements, notamment en utilisant la mesure de la VFC.

L’Amazfit Bip 6 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Comme sur toutes ses montres, Amazfit va permettre par ailleurs de programmer des entraĂ®nements complexes avec des phases d’Ă©chauffement, de rĂ©cupĂ©ration ou des rĂ©pĂ©titions. Il est aussi possible de modifier les donnĂ©es affichĂ©es Ă l’Ă©cran durant l’exercice. Enfin, la montre permet, comme toutes les montres de sport, de connecter un capteur externe, par exemple, une ceinture cardio, pour plus de prĂ©cision.

Notons enfin que l’application Zepp propose des programmes d’entraĂ®nement de course Ă pied gĂ©nĂ©rĂ©s en fonction de vos donnĂ©es et de quelques questions posĂ©es au sein de l’application.

Amazfit Bip 6 Une autonomie très correcte

La montre d’Amazfit embarque une batterie de 340 mAh. De quoi lui permettre, selon le constructeur, de fonctionner durant 14 jours en utilisation normale, 6 jours en utilisation intensive ou 26 jours en mode Ă©conomie d’Ă©nergie.

De mon cĂ´tĂ©, j’ai utilisĂ© la montre en poussant les paramètres au maximum, avec suivi de la frĂ©quence cardiaque Ă chaque minute, activation de l’Ă©cran always-on la journĂ©e, suivi automatique de la SpO2 et du stress, assistant d’analyse du sommeil et moniteur de respiration durant la nuit.

Avec tous ces paramètres, j’ai pu utiliser la montre pendant 5 jours et 9 heures avant qu’elle ne tombe Ă court de batterie. Un rĂ©sultat proche des six jours annoncĂ©s par Amazfit. D’autant que, durant cette pĂ©riode, j’ai portĂ© la montre Ă plusieurs reprises pour de l’analyse d’entraĂ®nement en extĂ©rieur, pour un total de 4 heures et 20 minutes avec suivi GPS.

L’Amazfit Bip 6 en charge // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour la recharge, la Bip 6 est fournie avec un petit socle de recharge magnĂ©tique dotĂ© de deux connecteurs. Il faudra donc penser Ă bien aligner la montre avec le socle. Par ailleurs, Amazfit ne fournit pas de câble donc la recharge nĂ©cessitera d’utiliser un câble USB-C libre.

Si les 75 % de batterie sont atteints Ă une heure, il faudra cependant patienter près d’une heure supplĂ©mentaire pour une charge complète. Comptez sur environ deux heures pour une charge de 0 Ă 100 %.

Amazfit Bip 6 Appel et communication

L’Amazfit Bip 6 utilise le Bluetooth en version 5.2 pour se connecter au smartphone. Elle est par ailleurs dotĂ©e d’un micro et d’un haut-parleur pour permettre de passer ou de rĂ©pondre Ă des appels tĂ©lĂ©phoniques Ă condition d’ĂŞtre connectĂ©e au smartphone.

L’Amazfit Bip 6 intègre un micro pour passer des appels tĂ©lĂ©phoniques // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La montre ne profite cependant pas d’une compatibilitĂ© eSIM 4G, pas plus que d’une compatibilitĂ© Wi-Fi.

Comme on l’a vu, l’Amazfit Bip 6 est compatible avec le GPS pour la gĂ©olocalisation. Enfin, elle est compatible Bluetooth LE et va donc pouvoir se connecter Ă des capteurs externes comme une ceinture ou un brassard cardio pour une mesure plus prĂ©cise de la frĂ©quence cardiaque.

La montre Amazfit Bip 6 est disponible en France depuis le 1er avril 2025.

La montre est proposĂ©e en quatre coloris — noir, rouge, gris clair et gris foncĂ© — et proposĂ©e au prix de 79,90 euros.