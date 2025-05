Amazon réduit le prix de la toute nouvelle (et déjà abordable) Amazfit Bip 6, une montre riche en fonctionnalités

En pleine période des French Days, Amazon souffle ses 25 bougies. Et pour l’occasion, le géant américain propose une belle réduction sur la montre connectée Amazfit Bip 6, qui vient d’être lancée. Aujourd’hui, grâce à un code promo, vous pourrez la trouver à 54,90 euros au lieu de 79,90 euros.

L’Amazfit Bip 6 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

En ce début mai, il n’y a pas que les French Days qui permettent de faire de très bonnes affaires. Amazon a également dégainé sa propre opération à l’occasion de ses 25 ans. Durant cet événement, des codes promo permettant de profiter de 25 euros de réduction sur plusieurs articles sont proposés, et aujourd’hui, c’est l’Amazfit Bip 6 qui en bénéficie. Cette nouvelle montre connectée d’entrée de gamme, qui ne manque pas de fonctionnalités, chute ainsi sous les 60 euros.

Les points essentiels de l’Amazfit Bip 6

Un écran Amoled de 1,97 pouce

De nombreuses fonctionnalités de santé

Une autonomie de deux semaines

Lancée à 79,90 euros, la montre connectée Amazfit Bip 6 peut aujourd’hui vous revenir à 54,90 euros sur Amazon grâce au code promo SAM25.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Amazfit Bip 6. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design premium pour une montre pas chère

Tout comme l’Amazfit Bip 5 lancée en 2023, l’Amazfit Bip 6 présente un design largement inspiré de celui des Apple Watch, avec ce boîtier carré en aluminium et aux angles arrondis. Contrairement aux autres montres connectées de la marque, qui sont généralement rondes. Cette tocante abordable a aussi l’avantage d’être compacte (46,3 × 40,2 × 10,45 mm), légère (27,9 g) et surtout résistante, puisqu’elle est certifiée 5 ATM, et donc capable de résister à une pression équivalant à 50 mètres de profondeur. Parfait pour les nageurs.

Côté écran, la Bip 6 embarque une dalle Amoled, et non pas LCD TFT comme sur la Bip 5. Sa diagonale s’élève à 1,97 pouce, ce qui permet de rendre chaque information affichée bien plus lisible. Cerise sur le gâteau, l’écran peut monter jusqu’à une luminosité de 2 000 cd/m², offrant ainsi un meilleur confort de lecture sous le soleil. La montre est par ailleurs dotée d’un micro et d’un haut-parleur, ce qui vous permet de passer des appels en Bluetooth et de répondre à des messages avec votre smartphone près de vous.

Une foule de fonctionnalités au programme

La Bip 6 a beau être une montre connectée d’entrée de gamme, elle propose quand même tout un tas de fonctionnalités liées au suivi de la santé et du sport. Elle est tout d’abord capable de mesurer la VFC, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène de votre sang (SpO2) ou encore analyser votre sommeil, votre stress et même suivre le cycle menstruel des personnes concernées. Toutes les données récoltées peuvent d’ailleurs être consultées sur l’application Zepp.

Côté sport, la montre peut suivre pas moins de 140 activités, dont le Hyrox et le padel. Elle met même à disposition un coaching personnalisé par IA aux intéressés. N’oublions pas l’intégration d’un GPS autonome ainsi que celle de la gestion de la cartographie en local, une fonction souvent réservée aux modèles haut de gamme sur les montres de sport des marques concurrentes. Enfin, côté autonomie, sa batterie de 340 mAh devrait garantir une autonomie de deux semaines en usage classique ou six jours en mode intensif.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles situés sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées pas chères du moment.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.