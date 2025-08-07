1 704 km en une charge : cette voiture électrique a explosé le record mondial d’autonomie, mais tout n’est pas rose

Il y a quelques semaines, la Lucid Air battait le record de la voiture électrique possédant la plus grande autonomie au monde. Une performance largement dépassée par un pick-up américain avec 1 704 km parcourus en une charge, mais il faut tout de même prendre des pincettes.

Crédit : General Motors

Depuis de nombreuses années, les constructeurs automobiles se font la guerre, sur de nombreux champs de bataille. Le prix, bien sûr, mais aussi les technologies embarquées diverses et variées. Sans oublier l’autonomie, qui revêt aussi une importance capitale. En effet, si elle est jugée insuffisante, elle constitue un frein de taille pour les automobilistes.

Une autonomie record

Aussi, l’accent est donc mis sur l’amélioration constante de cette dernière par les marques. Cela passe par l’installation de plus grosses batteries, mais aussi par un travail sur la consommation. De plus, beaucoup de constructeurs travaillent au développement d’accumulateurs solides, qui offrent une plus grande densité énergétique. Mais tout se joue ensuite sur la route. Et les entreprises n’hésitent pas à montrer au monde entier leurs exploits dans ce domaine. C’est ainsi qu’au mois de juillet, Lucid avait battu un record mondial d’autonomie avec sa berline Air.

La voiture avait alors réussi à parcourir plus de 1 200 kilomètres en une seule charge, sur un trajet reliant Saint-Moritz, en Suisse et Munich, en Allemagne. Et cette performance de très haut vol n’a laissé personne indifférent. Surtout pas le groupe General Motors, qui ne compte pas se laisser faire. Et voilà que ce dernier annonce dans un communiqué avoir écrasé son rival américain en ayant battu un nouveau record. Cette fois-ci, les chiffres sont encore plus impressionnants.

Crédit : General Motors

Car la voiture utilisée, un Chevrolet Silverado EV Max Range Work Truck a réussi à parcourir 1 704 kilomètres. Là encore en une seule traite, sans aucune recharge bien sûr. Un véritable exploit, surtout qu’il s’agit d’un pick-up, une silhouette beaucoup moins aérodynamique que la Lucid Air. Pour mémoire, cette dernière affiche un Cx (coefficient de traînée) de 0,197. En revanche, celui du Silverado n’a pas été confirmé par le constructeur. Sur le papier, cette performance a de quoi impressionner. Mais attention.

En effet, il faut déjà savoir que le véhicule ne part pas vraiment de nulle part, car il possède l’une des plus grosses batteries sur le marché. Cette dernière affiche une capacité totalement démentielle de 205 kWh, contre « seulement » 112 kWh pour la Lucid Air qui a parcouru 1 200 km. Il s’agit de la batterie Ultium, développée par General Motors et dont nous avions déjà parlé sur Survoltés. Cette dernière offre en conditions normales une autonomie maximale de 790 kilomètres selon le cycle américain EPA. Pour mémoire, il est plus strict que notre WLTP européen.

Un petit tour de passe-passe

De plus, vous vous doutez bien que le test d’autonomie n’a pas été réalisé dans des conditions exactement fidèles à une utilisation classique. Certes, la voiture a été conduite sur la voie publique, près du centre d’essais GM de Milford, dans le sud-est du Michigan. Le constructeur précise également qu’aucune pièce du véhicule n’a été modifiée, de même que le logiciel. Le Chevrolet Silverado est resté fidèle à la version vendue aux clients. Mais quelques ajustements ont été nécessaires tout de même.

Les ingénieurs au volant ont maintenu une vitesse comprise entre 32 et 40 km/h durant le test. Ils ont aussi tenté de réduire les accélérations et les freinages brusques. De plus, il n’y avait aucun passager hormis le conducteur et la climatisation a été désactivée. Le record a également été battu en été, à une température idéale pour maximiser l’efficacité de la batterie. Mais ce n’est pas tout, car quelques petits points ont aussi été optimisés. Les pneus ont été gonflés à leur pression maximale pour une résistance au roulement plus faible.

Crédit : General Motors

Les bras d’essuie-glace ont été sur la position la plus basse acceptable pour réduire la traînée. Dans ce même objectif, l’alignement des roues a été optimisé, tandis que la roue de secours a été retirée, afin d’alléger le véhicule. De plus, un couvre-tonneau accessoire a été ajouté pour une circulation d’air fluide. Ainsi, il sera très difficile, voire tout simplement impossible, d’atteindre une autonomie si élevée en conduite normale au quotidien.