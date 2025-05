640 km d’autonomie et un prix abordable pour les futures batteries de voitures électriques : voici la recette des nouvelles batteries LG et General Motors.

Batterie GM Ultim

General Motors et LG annoncent un tournant technologique stratégique : des batteries lithium-manganèse enrichies (LMR), moins chères, tout aussi denses, et prêtes à révolutionner les futures voitures électriques de GM comme on peut le lire dans un communiqué de presse.

GM et son partenaire coréen dévoilent une nouvelle génération de cellules de batteries prismatiques, dites LMR (lithium-manganèse-rich), qui pourraient bien changer la donne dans le rapport prix / autonomie des voitures électriques.

Moins riches en nickel et cobalt (deux matériaux coûteux et soumis à de fortes tensions géopolitiques), ces nouvelles cellules misent sur une proportion plus élevée de manganèse, un métal bien plus abordable.

Des batteries moins chères et une autonomie XXL

Selon GM, cette technologie permettrait d’assurer plus de 400 miles d’autonomie (soit plus de 640 km) sur ses futurs pick-ups électriques, tout en réduisant significativement le coût des batteries. Ce n’est pas un record, puisque le Chevrolet Silverado EV annonce quant à lui 492 miles (791 km), mais avec une énorme et coûteuse batterie de 200 kWh.

GM annone ainsi une densité énergétique supérieure de 33 % par rapport à une chimie LFP et une réduction des composants de 50 à 75 %, donc moins de coûts.

Prototype d’une batterie LMR de General Motors

Pour le groupe américain, cette nouvelle batterie est un moyen de viser directement la parité tarifaire avec les véhicules thermiques. Un objectif ambitieux, mais central dans sa stratégie de massification des voitures électriques.

À noter que cette chimie LMR ne viendra pas remplacer les cellules LFP (lithium-fer-phosphate) ou celles à haute teneur en nickel (NCA et NMC) déjà en production partout dans le monde, mais les compléter. GM veut pouvoir moduler les technologies en fonction des usages : de la citadine électrique sobre et abordable, au gros pick-up à l’autonomie XXL.

Pas avant 2028

La production de ces cellules LMR démarrera en 2028 dans les usines Ultium Cells, coentreprise entre GM et LG déjà active dans l’Ohio et le Tennessee aux Etats-Unis. Avant cela, une phase de validation finale sera menée au sein du nouveau centre de développement de batteries que GM ouvrira à Warren, dans le Michigan, courant 2027.

À titre de comparaison, Ford annonce quant à lui l’arrivée des batteries LMR en 2030 dans ses voitures électriques.

À travers cette annonce, GM répond aussi indirectement à la montée en puissance des fabricants chinois, comme CATL et BYD, déjà leaders sur les batteries LFP et celles se rechargeant en 5 à 10 minutes.

Reste à voir quels modèles bénéficieront en premier de cette technologie. GM ne donne aucun calendrier précis, mais on peut parier sur ses SUV et pickup haut de gamme, comme les Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, ou encore Cadillac Escalade IQ. La technologie pourrait ensuit se retrouver sur des voitures plus abordables comme les Cadillac Lyriq et Optiq commercialisées en Europe.