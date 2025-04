Faut-il vraiment changer la batterie d’une voiture électrique en cas de panne ? Voici ce qu’il se passe en pratique

Le changement de la batterie pour une voiture électrique, c’est souvent ce qu’il y a de pire financièrement parlant pour son propriétaire. Aujourd’hui, la voiture électrique étant encore relativement récente sur nos routes, ce type d’intervention ne s’est pas encore démocratisé. Et bonne nouvelle, sur les rares modèles concernés par des problèmes, il s’avère qu’un remplacement complet et coûteux de l’entièreté de la batterie n’est pas forcément nécessaire. On vous explique pourquoi.

Un technicien retire un bloc de cellules sur une batterie de voiture électrique

On le sait, l’entretien d’une voiture électrique est moins coûteux et moins récurrent qu’une équivalence thermique, même au niveau des pièces d’usure. Les freins ont par exemple tendance à s’user beaucoup moins vite grâce à la récupération au freinage.

La grosse interrogation autour de la voiture électrique, et c’est sans doute à cause du manque de recul à ce sujet au vu de l’effet « nouveauté » de cette technologie, c’est bien évidemment le coût du remplacement de la batterie, le cœur même de l’auto et l’élément le plus coûteux. Sur certains modèles, comme le BMW iX2 par exemple, le prix de la batterie correspond à plus d’un tiers du prix total de la voiture.

Mieux vaut donc ne pas avoir à la changer régulièrement. Mais une batterie, comme tout autre objet, cela se dégrade avec le temps avec comme principaux problèmes une perte en capacité qui, logiquement, fait perdre en autonomie la voiture électrique.

Il existe plusieurs astuces pour plus ou moins préserver la capacité de sa batterie (éviter les recharge ultra-rapides trop régulières, utiliser le système de pré-conditionnement…), mais l’usure intrinsèque d’un accumulateur avec le temps va conduire à son remplacement dans un laps de temps qui dépendra globalement de l’usage que l’on a eu de sa voiture électrique.

À ce sujet, on entend un peu tout et n’importe quoi. Ce qui ressort le plus régulièrement, c’est le fait qu’il est nécessaire de changer une batterie tous les 10 ans, et que son coût peut varier de 10 000 euros pour un petit modèle à plus de 25 000 euros pour un plus gros.

Même si ces chiffres ne sortent pas de n’importe où, il y a quand même quelques nuances à apporter et, nous allons le voir, parfois, sur une batterie fatiguée, il n’est même pas nécessaire de tout changer pour retrouver de l’autonomie.

Mais au fait, une batterie de voiture électrique, de quoi est-ce composé ?

Mais avant de commencer à s’intéresser aux réparations des batteries pour voitures électriques ou bien à leur changement, regardons d’un peu plus près de quoi elles sont composées.

La fabrication d’une batterie commence bien avant son assemblage : tout débute avec l’extraction des matières premières. Le lithium, élément central, est principalement extrait de saumures en Amérique du Sud (Chili, Argentine, Bolivie) ou de minerais comme le spodumène en Australie.

Le cobalt, majoritairement issu de la République Démocratique du Congo, est un composant essentiel des cathodes, bien que les batteries LFP s’en passent totalement. Le nickel et le manganèse, présents dans certaines chimies de batterie, complètent la formule. Enfin, le graphite, extrait en Chine et au Brésil, sert à la fabrication de l’anode.

Après l’extraction, place à la transformation des matières en composants utilisables : les cellules. Les cellules sont regroupées pour former des modules, puis assemblées en packs intégrés au véhicule. Ce processus inclut notamment :

Le système de gestion de la batterie (BMS) , qui assure l’équilibrage des cellules et la sécurité.

, qui assure l’équilibrage des cellules et la sécurité. Le refroidissement , essentiel pour optimiser la durée de vie et la performance.

, essentiel pour optimiser la durée de vie et la performance. L’encapsulation, qui protège la batterie des chocs et des infiltrations.

Comme nous vous en faisons régulièrement écho chez Survoltés, la recherche s’oriente vers des alternatives moins dépendantes des matériaux rares : batteries solides, lithium-soufre ou sodium-ion pourraient à terme remplacer les technologies actuelles.

Quels peuvent être les problèmes autour d’une batterie défectueuse ?

Qui dit batterie défectueuse ne dit pas forcément batterie à remplacer. Et effectivement, comme énoncé plus haut, cela peut revenir cher, très cher même. Nous commençons à avoir quelques exemples avec les voitures électriques les plus anciennes, notamment les premières Zoé qui ont quasiment 15 ans d’âge et dont les premières versions n’étaient pas forcément équipées de la technologie la plus aboutie en termes de batterie.

Récemment, nous avons eu un exemple avec EV Clinic où le coût de remplacement d’une batterie complète de 41 kWh d’une Renault Zoé était facturé chez le constructeur 18 000 euros HT. Nous allons le voir plus bas, en rentrant un peu plus dans les détails, il n’y a pas forcément besoin de dépenser une somme folle, souvent deux à trois fois supérieur à la valeur de l’auto en elle-même dans le cas de la Zoé.

La cause la plus évidente d’une panne est une batterie principale complètement déchargée. Si le conducteur a ignoré les alertes d’autonomie basse, le véhicule peut s’arrêter net. L’autre possibilité, la pire donc, c’est le vieillissement de la batterie, réduisant sa capacité à stocker l’énergie. Dans ce cas, l’auto vous préviendra d’une défaillance via une alerte sur le tableau de bord.

Mais avant d’envisager le pire, pourquoi ne pas regarder aussi du côté de la batterie 12 volts. Contrairement aux idées reçues, les voitures électriques possèdent aussi une batterie 12V, nécessaire au fonctionnement des systèmes électroniques. Si celle-ci est déchargée, le véhicule peut refuser de s’allumer, même si la batterie « principale » (haute tension) est pleine.

Une panne peut également résulter d’un problème lors de la recharge : mauvais branchement, borne défectueuse ou fusible grillé. Par ailleurs, un bug du système de gestion de la batterie (BMS) peut empêcher la charge ou limiter la puissance.

Le froid intense peut ralentir les réactions chimiques de la batterie, réduisant temporairement son autonomie. De même, une chaleur excessive peut activer des sécurités empêchant la charge pour éviter toute surchauffe.

Pourquoi tout changer ?

Si, par malheur, le diagnostic du garage est le pire de tous les scénarios et indique un le remplacement de la batterie, il y a peut-être encore de l’espoir. Comme l’a prouvé EV Clinic dans le cas de la Zoé, il est possible de faire baisser considérablement sa facture sans tout changer.

La voiture est arrivée en panne, affichant le message : « Chargeur défectueux – impossibilité de charger la batterie ». Après diagnostic, les experts d’EV Clinic se sont rendu compte qu’une cellule du pack batterie était endommagée. Alors que la majorité des cellules affichaient 3,9 volts, l’une d’elles était tombée à 2,6 volts. Une cellule dont la tension est plus basse que les autres, ce n’est généralement pas très bon signe.

C’est comme si le taux de compression sur un cylindre avait diminué sur un modèle thermique. Mais est-ce que l’on change complètement un moteur quand un cylindre affiche un taux de compression anormal ?

Au lieu de changer complètement la batterie, le choix s’est plutôt porté sur un seul changement de cellule, celle défectueuse en l’occurrence, pour un coût de 900 euros hors taxe.

Un prix plutôt conséquent, certes, mais en prenant en compte la main d’œuvre pour démonter une cellule souvent difficilement accessible, ça ne l’est finalement pas forcément. Dans le cas d’EV Clinic, l’entreprise dispose de deux centres en Europe, à Zagreb et à Berlin. En France, ce genre de réparations peut être effectuées par les garages Révolte.

Changer la batterie de sa voiture électrique : un phénomène encore rare

Comme énoncé plus haut, l’une des idées reçues largement répandue affirme que la batterie d’une voiture électrique serait peu durable et qu’elle devrait être remplacée rapidement. Pourtant, dans les faits, les cas de remplacement de batteries sont rares. Et si cela intervient dans les 8 ou 10 premières années (en fonction des constructeurs) ou 160 000 km (voire parfois plus, 240 000 km sur certaines Tesla par exemple), la batterie est encore garantie.

D’après une étude par Recurrentauto sur plus de 15 000 véhicules mis en circulation entre 2011 et 2023, seulement environ 1,5 % des batteries ont été remplacées. En analysant les données en fonction de l’année de mise en circulation, il apparaît que la grande majorité des remplacements concernent des modèles plus anciens, principalement ceux commercialisés avant 2015.

Plus haut, nous vous faisions état d’une Renault Zoé, mais les Tesla Model S et Nissan Leaf d’avant 2015 semblent le plus concernées par les problèmes de batterie allant jusqu’au remplacement intégral du pack (entre 3,5 et 8,5 % des véhicules), montrant que des progrès conséquents ont été faits durant la dernière décennie.

Reste à voir ce qu’il en résultera sur nos voitures électriques plus récentes et à la technologie plus éculée. Toujours est-il que la dégradation de la batterie est inévitable, c’est pourquoi il est important d’en comprendre les grands principes la dégradation dite calendaire, qui s’explique par des raisons chimiques, est inévitable.

Avec le temps, les cellules qui composent le pack de batterie de votre voiture électrique vont se dégrader, et elles ne retiendront plus autant d’énergie que lorsqu’elles étaient neuves.

Est-ce pour autant nécessaire de changer le pack batterie complet, notamment quand certains constructeurs, comme Renault, misent à fond sur le recyclage et la durabilité ? Force est de constater que non, pas forcément, le remplacement d’une cellule défectueuse pouvant être suffisant et, par conséquent, moins coûteux si vous n’êtes plus dans les critères de la prise en garantie de la batterie par le constructeur.

La durée de vie des batteries n’est donc clairement pas un problème, comme l’ont montré de nombreuses études.