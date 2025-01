Acheter une Renault Zoé d’occasion : les 7 points à vérifier absolument

La Renault Zoé fut pendant plusieurs années la voiture électrique la plus vendue en France. Aujourd’hui, les petites annonces sur le marché de l’occasion sont nombreuses, et il est parfois difficile de s’y retrouver entre les différentes versions disponibles. Nous allons vous aider à y voir un peu plus clair en déterminant les points importants à vérifier au moment de l’achat.

La Renault Zoé

La Renault Zoé, c’est la première voiture française 100 % électrique en termes de vente. Présente depuis 2012 sur le marché, la citadine électrique du constructeur au losange a eu le droit à deux générations. La première fut commercialisée de 2012 à 2019, et la seconde de 2019 à aujourd’hui.

La Zoé ne caracole plus en tête des ventes depuis déjà plusieurs mois, notamment en raison d’une concurrence qui s’est affûtée ces dernières années. Néanmoins, elle fait toujours partie des meilleures ventes d’électriques en France, et ce depuis bientôt dix ans. Bien évidemment, c’est fort logiquement le modèle électrique que nous retrouvons le plus sur les sites de petites annonces.

Les offres sont nombreuses, à des prix qui varient parfois du simple au double, et nous allons vous aider à y voir un peu plus clair en vous détaillant les différentes évolutions de la Renault Zoé durant ses dix ans d’existence, mais aussi les pièges à éviter sur certains modèles.

Renault Zoé d’occasion : les différentes versions

Afin d’y voir un peu plus clair, commençons déjà par différencier toutes les versions de la Zoé. Elles sont assez nombreuses, et certaines devraient plus vous convenir que d’autres.

Moteur Puissance Batterie Autonomie Recharge AC / DC Commercialisation Q210 88 ch 22 kWh 171 km 43 kW 03/2013 à 02/2015 R240 88 ch 23,3 kWh 195 km 22 kW 02/2015 à 12/2016 R75 77 ch 41 kWh 325 km 22 kW 01/2017 à 12/2018 R90 92 ch 41 kWh 325 km 22 kW 01/2017 à 12/2018 Q90 88 ch 41 kWh 325 km 43 kW 01/2017 à 12/2018 R110 109 ch 41 kWh 325 km 22 kW 06/2018 à aujourd’hui R110 109 ch 52 kWh 395 km 22 kW / 50 kW 09/2019 à aujourd’hui R135 136 ch 52 kWh 395 km 22 kW / 50 kW 06/2018 à aujourd’hui

Dans le tableau ci-dessus, il s’agit bien évidemment des consommations mixtes sous les cycles NEDC ou WLTP (tout dépend des années) des modèles neufs.

Sur une occasion, les autonomies constatées seront plus faibles compte tenu du vieillissement de la batterie et du kilométrage parcouru. N’hésitez pas à consulter notre dossier dédié concernant l’achat d’une voiture d’occasion et les points à vérifier.

Renault Zoé d’occasion : quelles versions privilégier ?

Tout dépendra de votre utilisation et de votre budget. Les modèles les plus anciens s’échangent à partir de 5 000 euros sur les sites de petites annonces, mais leur autonomie réelle dépasse rarement les 100 km en usage mixte avec l’usure. Renault en était au début de l’électrique, et globalement ces versions sont à éviter parce que leurs caractéristiques apparaissent comme bien modestes aujourd’hui.

Comme vous avez pu le constater plus haut, la Renault Zoé n’a cessé de progresser avec le temps. Bien évidemment, les versions les plus récentes sont les plus abouties, mais il faudra compter au minimum 15 000 euros pour un modèle R110 avec un kilométrage d’environ 50 000 km.

Les modèles R135 sont plus chers et rares sont ceux sous le seuil des 20 000 euros. Il s’agit également des modèles de deuxième phase, c’est-à-dire commercialisés à partir de 2019. Les versions dotées de la nouvelle batterie de 52 kWh reçoivent qui plus est une recharge « rapide » de 50 kW.

La Renault Zoé phase 2 d’après 2019

Pour une Zoé équipée d’une batterie de 41 kWh, il faudra investir aux alentours de 8 000 euros pour des véhicules en entrée de gamme et avec un kilométrage assez important, tandis que des versions un peu plus haut de gamme et mieux équipées se trouvent entre 10 000 et 13 000 euros.

Il s’agit des Zoé de première phase, mais avec plusieurs améliorations intéressantes par rapport aux toutes premières versions. Rien que l’autonomie est meilleure, puisqu’avec 325 km annoncés, la citadine française était déjà plus polyvalente.

À nos yeux, c’est aujourd’hui le meilleur rapport qualité/prix du marché, les versions les plus récentes étant encore assez onéreuses sur le marché de l’occasion.

La Renault Zoé phase 1 d’avant 2019

Renault Zoé d’occasion : attention au contrat de batterie

Si vous regardez régulièrement les petites annonces de Renault Zoé d’occasion, vous avez sûrement constaté que certains modèles étaient vendus avec un contrat de location de batterie et d’autres non. Toutes les Renault Zoé d’avant avril 2018 imposent la location de la batterie, qu’il va vous falloir assumer en plus du prix payé. Après cette date, Renault a proposé aussi l’achat de la batterie. À partir de début 2021, Renault ne proposait plus de location de batterie.

Les avantages de la location, c’est que la batterie est systématiquement changée en cas de capacité de charge inférieure à 75 % du maximum. Pour une batterie achetée directement, la garantie est de huit ans ou 160 000 km ou 66 % de charge.

L’inconvénient, et non des moindres, ce sont les loyers mensuels qui oscillent entre 74 et 124 euros en fonction de la formule et de la voiture choisie, sans oublier l’obligation d’assurer la batterie auprès de son assureur.

Aujourd’hui, nous avons un peu plus de recul sur les batteries de la Renault Zoé, et il s’avère que leur tenue dans le temps est plutôt bonne. La location de la batterie, qui peut vous soulager au moment du changement (environ 9 000 euros la batterie neuve), n’apporte donc pas forcément grand-chose.

Précisons que le tarif de la voiture en occasion est à évaluer en fonction du fait qu’elle soit liée, ou non, à un contrat de location de batterie. À noter qu’il est possible de racheter la batterie.

L’habitacle de la Renault Zoé phase 2

Renault Zoé d’occasion : quels problèmes de fiabilité ?

Même si la Zoé était la première voiture électrique « à volume » de Renault, force est de constater qu’après dix ans de bons et loyaux services, la citadine française a évidemment connu quelques problèmes de fiabilité, mais qui ont bien évidemment été corrigés avec le temps.

La Renault Zoé équipée du moteur Q90 de 88 ch a eu le droit à certains problèmes, notamment des charges impossible à certains moments. Les versions R90 et R110 ont aussi eu leur petit lot de soucis, avec des pertes de traction aléatoires, des démarrages impossibles, des passages en mode dégradé sans raison ou encore des charges très capricieuses.

La conséquence ? Un passage en atelier pour des reprogrammations ou des remplacements de modules onduleurs, voire même de moteur dans le pire des cas. Normalement, les modèles d’occasion vendus ont vu ces problèmes corrigés, notamment si leur kilométrage est relativement élevé, puisque leur utilisation était devenue très contraignante pour les usagers.

Précisons que certains équipements de confort ont aussi été capricieux, comme la climatisation ou encore la première version du R-Link avec quelques défaillances.

En revanche, la bonne tenue des batteries est un point à souligner, aussi bien dans le temps qu’en cycles de charge et de décharge. La Renault Zoé se distingue aussi de toutes ses concurrentes avec une charge de 22 kW sur le réseau public. Aujourd’hui, le 22 kW est souvent une option assez onéreuse sur n’importe quelle voiture électrique neuve.

L’intérieur de la Renault Zoé phase 1

Renault Zoé d’occasion : quelles aides gouvernementales ?

Les voitures d’occasion ne sont plus concernées par le bonus écologique.

Il peut y avoir d’éventuelles aides locales, en particulier dans les métropoles ayant mis en place des ZFE.

