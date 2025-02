18 000 € pour réparer une batterie de voiture électrique ? Ce garagiste le fait pour 900 € avec une astuce toute simple

Une Renault Zoé électrique de 2015 avait un problème électronique. Le fautif : la batterie. Un garagiste a réussi à la changer pour 900 euros, loin des 18 000 euros réclamés par Renault pour une batterie neuve.

Bien que la fiabilité des voitures électriques soit, sur le papier et dans les études, plus importante que celle des voitures thermiques, certains modèles sont sujets à des problèmes électroniques. C’est notamment le cas de la première électrique de Renault, la Zoé.

Lorsqu’une nouvelle technologie arrive sur le marché, il est normal de voir apparaître des pannes et des soucis techniques, parfois dès le début de la commercialisation. C’est ce qui a poussé Renault à rappeler 15 000 Renault 5 en début de carrière. Mais pour la Renault Zoé, certains problèmes apparaissent au fur et à mesure. La première citadine électrique de grande série de Renault connaît des soucis sur certains moteurs, et un spécialiste de la réparation des véhicules électriques a également rencontré un souci sur une batterie. Bonne nouvelle : sa solution de réparation coûte une fraction du prix de l’intervention en réseau Renault.

Une histoire de cellule

C’est précisément le problème qu’a rencontré EV Clinic avec une Renault Zoé. La voiture est arrivée en panne, affichant le message : « Chargeur défectueux – impossibilité de charger la batterie ». Dans la plupart des cas, la réparation consiste à remplacer le BCB et l’EMI, une intervention coûtant entre 1 500 et 3 000 euros. Mais cette fois-ci, le problème était différent.

Après un diagnostic plus poussé, les experts d’EV Clinic se sont rendu compte qu’une cellule du pakc batterie était endommagée. Alors que la majorité des cellules affichaient 3,9V, l’une d’elles était tombée à 2,6V. Une cellule dont la tension est plus basse que les autres, ce n’est généralement pas bon signe, un peu comme un cylindre ayant moins de compression sur un moteur thermique.

Il faut normalement remplacer le pack de batteries

C’est ce qui pousse généralement au remplacement du pack de batterie entier. Le coût du remplacement par un pack OEM est de 18 000 euros (HT) chez le constructeur pour la batterie d’une capacité de 41 kWh. Le garagiste a réussi à réaliser l’opération pour 900 euros HT seulement en changeant une seule cellule.

Mais pour éviter au client cette dépense conséquente, EV Clinic a démonté la batterie et identifié la cellule défaillante afin de procéder à son remplacement isolé. EV Clinic indique qu’il ne s’agit pas de la première réparation de ce type.

Pour information, EV Clinic est spécialisé dans la recherche de pannes, la réparation et la mise au point de solutions simplifiant la réparabilité des voitures électriques. L’entreprise dispose de deux centres en Europe, à Zagreb et à Berlin. Par la force des choses, elle s’est spécialisée sur certains modèles : la Renault Zoé, donc, mais aussi la Tesla Model S ou encore la Nissan Leaf, des voitures électriques répandues qui commencent à prendre de l’âge et des kilomètres, pouvant ainsi rencontrer des pannes complexes et inédites.

En France, ce genre de réparations peut être effectuée par les garages Révolte, dont celui présent à Nantes.