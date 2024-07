Voici à quoi ressemblent les cellules défectueuses des voitures électriques

Quelle est la meilleure batterie pour voiture électrique ? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre les mécaniciens d'EV Clinic, un garage spécialisé dans les voitures électriques. Pour cela, ils ont étudié, notamment, des cellules défectueuses de voitures électriques. De quoi leur donner une idée des meilleures technologies et meilleures marques de batteries du secteur.

Une grande partie du grand public pense que les batteries de voitures électriques ont une durée de vie limitée et connaissent de nombreux problèmes au cours de leur vie. Mais la réalité, c’est que la durée de vie des batteries peut dépasser la durée de vie de la voiture. Bien conçues, elles peuvent tenir plusieurs millions de kilomètres et plus de dix ans sans connaître de problèmes majeurs. Dans le pire des cas, la seconde vie ou le recyclage est bien entendu possible.

EV Clinic est un garage croate spécialisé dans la réparation des batteries et moteurs des voitures électriques. On en parle souvent sur Survoltés, puisque le garage publie souvent des analyses de ses réparations sur Internet. On se souvient ainsi du sujet intitulé « des voitures hybrides à la casse à cause de batteries irréparables : ces modèles à éviter » ou encore « La batterie cesse de fonctionner à 80 000 km » : le gros problème de fiabilité des voitures hybrides Toyota (et comment l’améliorer) ».

Trois formats de batteries différentes

Cette fois-ci, EV Clinic s’est penché sur une question fondamentale (via X, ex-Twitter) : quelle est la technologie (ou plutôt le format) de batterie la plus fiable et la plus durable ? Pour cela, le garage s’est basé sur l’intégralité des réparations qu’ils ont réalisées ces cinq dernières années. Précisons qu’il existe trois grandes technologies de batteries : les cellules cylindriques (dans la main sur la photo), les cellules au format poche (pouch en anglais), en gris clair sur la photo, et prismatique, en gris foncé sur la photo.

Historiquement, les fabricants de batteries pour voitures électriques utilisaient les formats poche et prismatique. Mais Tesla a voulu donner un coup de pied dans la fourmilière en utilisant le format cylindrique, comme des piles « classiques » utilisées par le grand public. C’est notamment ce format qui est utilisé pour les cellules 4680 censées être révolutionnaires pour les voitures électriques Tesla mais qui donnent du fil à retordre au constructeur américain.

Quoi qu’il en soit, la conclusion d’EV Clinic est limpide : les cellules cylindriques sont les plus performantes et les plus fiables. Ce sont celles qui connaissent le moins de problème. La preuve en cinq ans d’activité du garage, seulement quatre cellules (issues de deux batteries Tesla différentes) sont hors d’usage. Contre des dizaines de cellules au format poche et prismatique.

Bien entendu, le format des cellules n’est pas le seul responsable de leur fiabilité. La conception de la batterie (qui additionne des dizaines voire centaines de cellules entre elles) est aussi en cause, comme on l’a vu avec certaines voitures hybrides rechargeables. La chimie (NMC, NCA ou LFP) a aussi un rôle à jouer.

Les cellules cylindriques sont les plus fiables et performantes

Mais EV Clinic est formel : les batteries cylindriques sont les plus performantes et les moins sujettes à la dégradation rapide, car leur conception permet de mieux tenir les hautes puissances de charge (lors de la recharge) et de décharge (lors des accélérations de la voiture, par exemple). Pour le spécialiste, les constructeurs automobiles doivent faire ce choix pour des usages performants et haut de gamme.

On imagine que c’est en partie pour cette raison que Tesla se targue d’avoir d’excellentes durées de vie de ses batteries. L’entreprise américaine annonce ainsi une faible dégradation : environ 12 % de capacité en moins au bout de 312 800 km parcourus.

Les batteries prismatiques ou à poche doivent, selon les croates, être utilisés en priorité pour des usages plus sages, où la puissance de charge ou de décharge est moins importante. Ce qui permet de tirer les coûts vers le bas, et donc de réduire le prix des voitures électriques. EV Clinic précise toutefois que les cellules prismatiques LFP ou Blade (comme celles de BYD, qu’on trouve dans certaines Tesla Model Y) font partie de celles qui ont rencontré le moins de problèmes, et semblent donc aussi fiables que les cylindriques.