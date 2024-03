Cette batterie garantie 15 ans et 1,5 million de kilomètre va révolutionner les véhicules électriques

Le géant chinois de la batterie, CATL a annoncé l'arrivée d'une batterie pour voiture électrique qui durera plus longtemps dans le temps, avec une garantie de 15 ans et 1,5 million de kilomètres.

La durée de vie des batteries, voici un critère qui commence de plus en plus à intéresser, voire inquiéter les acheteurs. Pourtant, les premières voitures électriques “modernes” (Renault Zoé, Nissan Leaf, Tesla Model S) ont permis de nous apercevoir que, outre les pertes en capacité dues au vieillissement des accumulateurs et des cycles répétés de recharge rapide, les changements de pack entiers n’étaient pas forcément aussi courants que ça.

Dans l’imaginaire collectif, on a tendance à penser qu’un pack batterie dure environ dix ans avant son remplacement.Il est vrai que le remplacement d’un pack batterie entier peut coûter cher, très cher même, avec une somme qui dépasse les cinq chiffres. Pourtant, il s’avère que même sur les premières technologies sorties au début des années 2010, les batteries ne vieillissent pas si mal.

Une application d’abord aux véhicules commerciaux

Toujours est-il que la durée de vie peut-être aussi un axe d’argumentation commerciale pour les constructeurs, et ils pourront bientôt, pour certains, argumenter que leurs belles voitures possèdent une batterie dotée d’une durée de vie d’au moins 15 ans et capable de parcourir jusqu’à 1,5 million de kilomètres !

Cette batterie, elle a été promise par le géant chinois des véhicules commerciaux Yutong Group, qui s’est associé avec CATL, le numéro un de la batterie dans le monde. Ce nouveau type de batterie sera appliqué dans divers segments, notamment les autobus, les camionnettes et les poids lourds. Dans un second temps, ce type d’accumulateur arrivera sans doute sur nos voitures.

Avec une garantie de 1,5 million de kilomètres effectués avec le pack batterie, Yutong Group s’engage à réduire les coûts opérationnels et à maximiser les rendements pour les exploitants de véhicules commerciaux, notamment pour les professionnels de la livraison. Lors de la présentation de ses ambitions autour de cette nouvelle batterie, Yutong Group a également annoncé la présentation future de 12 nouveaux modèles de véhicules professionnels.

Les batteries dureront encore plus longtemps et seront davantage recyclées

Pour en revenir à la durée de vie des batteries citée un peu plus haut, nous vous avions concocté il y a quelques mois un dossier à ce sujet sur Survoltés. L’occasion de constater, en parcourant diverses études, que les changements de pack de batterie sont rares, et de plus, lorsque cela apparaît, c’est la plupart du temps pris en garantie par le constructeur. Comme ce sera le cas pour la batterie de CATL et Yutong Group si jamais il faut la remplacer dans les 15 ans promis.

Dans une étude menée par recurrentauto sur plus de 15 000 véhicules mis en circulation entre 2011 et 2023, autour de 1,5 % des batteries ont été remplacées. Lorsque l’on distingue ces chiffres selon les années où sont sorties les voitures, il apparaît que l’écrasante majorité des problèmes se sont passés sur des véhicules anciens (avant 2015).

Et avec les progrès réalisés ces dernières années, ces remplacements seront de moins en moins nombreux, sans compter que ces batteries qui seront remplacées entreront aussi dans un processus de recyclage, comme le veulent les directives européennes et comme l’appliquent déjà certains constructeurs, comme Renault, avec sa Refactory de Flins dans les Yvelines.

Précisons aussi qu’il est possible de changer seulement certaines cellules d’une batterie, pour quelques centaines d’euros. De quoi éviter de devoir à changer le pack entier.