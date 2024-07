Le recyclage des batteries de voitures électriques accélère en France avec ce nouveau projet

L’entreprise norvégienne Hydrovolt vient d’annoncer la création d’une usine de recyclage de batteries de voitures électriques en France. Cette dernière devrait être officiellement opérationnelle dès l’année prochaine !

Si les voitures électriques ont le vent en poupe, malgré une légère baisse des ventes en Europe, les détracteurs sont encore nombreux. Et parmi les arguments qui reviennent souvent, citons notamment le problème du recyclage des batteries.

Une nouvelle usine française

Or, si ce dernier était en effet problématique il y a une décennie, ce n’est désormais plus du tout le cas. Il existe en effet de nombreuses manières de valoriser des accumulateurs usagés. Soit en les réimplantant dans des voitures s’ils ne sont pas trop anciens ou abîmés, soit en les recyclant pour créer de nouvelles batteries. Et de plus en plus d’entreprises et même de constructeurs se penchent sur ce point. On peut notamment citer la firme norvégienne Hydrovolt, spécialisée dans ce domaine.

Cette dernière possède déjà une usine de revalorisation dans son pays natal, et plus précisément à Fredrikstad. Il s’agit de l’une des plus grandes en Europe, mais elle sera bientôt complétée par une seconde, qui sera quant à elle installée en France, et plus précisément dans le nord du pays, au sein de la commune de Hordain. Une bonne nouvelle, alors que ce site viendra compléter celui qui sera construit en 2027 par les entreprises Suez et Eramet, cette fois-ci à proximité de Dunkerque.

Comme l’indique le communiqué d’Hydrovolt, la nouvelle usine devrait afficher une superficie particulièrement généreuse de 3 000 mètres-carrés. Et une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’entreprise nous informe également que ce site devrait être opérationnel dès l’année prochaine, en 2025, bien qu’elle attende encore les dernières autorisations avant de démarrer officiellement le chantier. Pour l’heure, le nombre d’emplois qui devraient être créés grâce à cet investissement n’a pas encore été précisé par la société.

Cette dernière estime qu’il est indispensable pour elle de construire une seconde usine, puisque la demande de batteries devrait fortement augmenter au cours des prochaines années, et notamment d’ici à 2030. D’autant plus que la grande majorité des batteries sont produites en Chine, mais cela devrait changer alors que l’Union européenne veut tout faire pour inciter les constructeurs à s’approvisionner sur le Vieux Continent et à y produire leurs voitures électriques.

Une valorisation indispensable

De plus, qui dit hausse de la demande dit surtout, besoins en lithium supplémentaires. Or, ce dernier n’est pas une ressource illimitée, même si de nouveaux gisements sont régulièrement découverts. En attendant le développement de la batterie solide, qui nécessite beaucoup moins de ce matériau, les mines tournent donc à plein régime. Ce qui pose parfois des soucis éthiques et tout particulièrement humains et écologiques, tandis que certains craignent une pénurie au cours des prochaines décennies.

D’où l’intérêt du recyclage, qui permet d’utiliser d’anciennes batteries pour en créer de nouvelles. Comment ? En réduisant ces dernières en « masse noire », composée de divers matériaux comme le nickel, le cobalt ou encore le lithium. Ceux-ci sont ensuite réutilisés pour créer de nouveaux accumulateurs, qui seront ensuite installés dans des voitures électriques. Les anciennes batteries peuvent provenir d’auto ayant été mises à la casse à la suite d’un choc, ou avoir été remplacées car trop anciennes et ayant perdu en capacité au fil des ans.

Cependant, selon une récente étude, seulement 2,5 % des accumulateurs de voitures électriques ont été remplacés pour le moment, issus principalement de véhicules ayant plus de 10 ans. Au fil des années, et avec l’amélioration de la technologie, la durée de vie de ces derniers devrait encore augmenter, tandis que les constructeurs veulent améliorer le taux de recyclage. Volkswagen prévoit notamment une valorisation à l’infini de ses packs au cours des prochaines années.