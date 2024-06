Bonne nouvelle pour la durée de vie des batteries de voitures électriques comme le prouvent ces chiffres

Selon une récente étude, seulement 2,5 % des batteries de voitures électriques ont été remplacées à cause de défauts. Une bonne nouvelle pour les conducteurs, d’autant plus que ce chiffre pourrait encore baisser au cours des prochaines années.

Les ventes de voitures électriques sont stables, avec une part de marché de 17 % en France, et ce alors que l’offre est de plus en plus large. Sans parler des incitations financières afin de pousser les conducteurs à l’achat, tandis que les infrastructures de recharge sont de plus en plus nombreuses.

Une étude rassurante

Cependant, de nombreux automobilistes sont encore assez craintifs au sujet de cette motorisation, et ne sont pas encore tout à fait prêts à sauter le pas. Et ce pour plusieurs raisons, comme le prix, mais également l’autonomie, jugée à tort insuffisante. Mais ce n’est pas tout, car beaucoup expriment aussi des craintes en ce qui concerne la durée de vie de la batterie. Il faut savoir que celle-ci représente environ 40 % du prix total d’une voiture électrique, et il est donc normal d’avoir peur de devoir la remplacer.

Mais ne vous en faites pas, cela est en fait très rare. C’est ce que confirme une nouvelle étude qui vient tout juste d’être publiée par le site américain Reccurent Auto, qui a analysé pas moins de 20 000 véhicules électriques de divers constructeurs. Et dans les faits, le remplacement de la batterie est un évènement assez exceptionnel, puisqu’il n’a en fait concerné que 2,5 % des voitures zéro-émission (à l’échappement). De quoi rassurer les conducteurs qui craignent de devoir remplacer leur accumulateur en cours de route, et ainsi payer des sommes très élevées.

Logiquement, ce sont les voitures les plus âgées qui sont le plus concernées. Et pour cause, le taux de remplacement atteint les 30 % pour les véhicules construit en 2011 tandis qu’il baisse à seulement 1 % pour ceux fabriqués à partir de 2016. On l’a donc compris, l’âge est un facteur déterminant, et c’est en fait assez logique.

Car comme pour un smartphone, l’accumulateur se dégrade au fil des années, c’est totalement normal et prévisible. Mais toutes les voitures ne sont évidemment pas logées à la même enseigne. Par exemple, Tesla est plutôt performant dans le domaine, puisque l’accumulateur de ses Model 3 et Model Y ne perd que 15 % de capacité après plus de 321 860 kilomètres. Des chiffres très bons, quand on sait qu’en moyenne, une voiture électrique part à la casse au bout de 321 860 kilomètres aux États-Unis. Cela peut même être encore plus tôt, à la suite d’un choc, même très léger.

L’âge, mais pas seulement

Bien évidemment, l’âge des voitures joue un rôle déterminant, mais ce n’est pas la seule chose à prendre en compte. En effet, les technologies utilisées pour les batteries sont aussi très importantes, même si cela est aussi lié de près ou de loin à l’année où est sortie l’auto. Par exemple, les modèles les plus anciens sont dotés de packs refroidis par air et qui ne possèdent pas de gestion thermique intégrées. Elles ont dont tendance à plus chauffer, ce qui accélère leur dégradation.

Au contraire, les batteries plus récentes peuvent mieux réguler leur température et possèdent des chimies plus résistantes. De plus, leur taille et leur capacité ne cesse de grimper, ce qui laisse plus de marge de perte au fil des années, tandis que la dégradation sera plus lente. Le taux de remplacement pourrait chuter au cours des décennies, et des technologies innovantes arriveront sur les voitures de série. On pense notamment à la batterie solide, qui offre une plus grande capacité et qui coûte moins cher à produire.

Si de nombreuses batteries ont été remplacées en raison de l’âge, certains constructeurs ont également organisé des campagnes de rappel en raison de défaillances. C’est par exemple le cas de Hyundai sur son Kona ou de GMC sur son Hummer EV. À noter que la grande majorité des remplacements, quelle que soit la cause, ont été effectués alors que la garantie était encore en cours. Ainsi, tout a été pris en charge par le constructeur, et les propriétaires n’ont généralement pas déboursé le moindre centime.

Rappelons également que lorsque la voiture électrique est hors garantie, il est possible de changer uniquement la cellule défectueuse chez un garagiste spécialisé, permettant de réduire drastiquement le coût de l’opération à plusieurs centaines d’euros.