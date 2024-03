Ces chiffres prouvent que recharger une voiture électrique devient plus simple et coûte moins cher en France

Le nombre de bornes de charge publiques pour voitures électriques est encore en hausse en France au mois de février. Et bonne nouvelle, recharger sa voiture électrique coûte moins cher, malgré la hausse du prix de l'électricité. On vous explique tout !

Au fil des années, les ventes de voitures électriques ont fortement progressé, alors que les craintes des automobilistes concernant l’autonomie sont de moins en moins fortes. Et cela grâce aux innovations concernant les batteries, mais aussi aux infrastructures de recharge.

Des bornes toujours plus nombreuses

C’est tout particulièrement le cas en France, où l’on compte désormais plus de 100 000 bornes accessibles au grand public. Un chiffre atteint en 2023, avec un grand retard par rapport à l’objectif, initialement annoncé pour 2021. Mais où en est-on aujourd’hui ? Et bien l’Avere-France vient justement de dévoiler son baromètre pour le mois de février 2024, et l’on découvre que le pays compte actuellement pas moins de 123 347 bornes accessibles au public.

Un chiffre en hausse de 36 % en un an, qui correspond aussi quasiment à l’augmentation des immatriculations de voitures électriques sur le territoire. Ainsi, on compte pas moins de 183 points de charge pour 100 000 habitants en moyenne. De quoi rassurer les conducteurs, encore nombreux à juger l’autonomie des voitures électriques insuffisantes. Et ce alors que la France était encore une mauvaise élève quelques années plus tôt. Aujourd’hui, ce n’est donc plus le cas du tout, puisque la charge rapide s’est beaucoup développée.

Cependant, on note que la répartition des stations de charge n’est pas encore équitable partout en France, bien au contraire. Et cela n’est pas une surprise, c’est une fois encore en Île-de-France que l’on retrouve le plus de bornes. Selon le dernier baromètre de l’Avere-France, on en compte pas moins de 5 446, ce qui correspond à un total de 21 412 bornes. La région est talonnée par l’Auvergne-Rhône-Alpes avec 5 084 stations et 14 484 bornes.

En revanche, les outre-mer restent encore à la traîne. C’est notamment le cas de la Guyane, avec seulement 44 bornes au total. Cependant, c’est toujours en région Auvergne-Rhône-Alpes que l’on comptabilise la plus grande puissance, avec un total de 611 848 kW, contre 534 110 kW en Île-de-France. Là encore, la Guyane est très en retrait, avec seulement 712 kW, comme ce fut déjà le cas au mois de mars dernier.

Un prix en légère baisse

Comme ce fut déjà le cas le mois dernier, ce sont dans les commerces que l’on retrouve la majorité des bornes de charge publiques (42 %). Et pour cause, de nombreuses enseignes ont décidé d’en installer, telles que Carrefour et plus récemment McDonald’s ainsi que Burger King. Les parkings arrivent ensuite en 2ème position (35 %), suivis par la voirie (18 %). Les municipalités installent en effet beaucoup de bornes sur des places de stationnement en bordure de rue par exemple.

Globalement, ce sont les bornes en courant alternatif dont la puissance est comprise entre 7,4 et 22 kW qui sont les plus nombreuses en France (50 %). Elles sont suivies par les bornes de moins de 7,4 kW, toujours en courant alternatif (AC). En courant continu (DC), ce sont celles entre 50 et 150 kW qui sont les plus nombreuses, même si elles ne représentent que 6 % du total en France, ce qui reste peu. Enfin, seulement 4 % des prises dépassent les 350 kW, comme c’est par exemple le cas chez Lidl tandis que les Superchargeurs Tesla se contentent de 250 kW.

Si le prix de l’électricité a tendance à fortement grimper en France, celui de la charge sur les bornes publiques est quant à lui en baisse. En effet, il faut compter en moyenne 0,32 euro du kWh en courant alternatif, et 0,33 euro en courant continu. Au mois de janvier, il fallait payer respectivement 0,34 et 0,35 euro. Une bonne nouvelle, qui confirme encore une fois que rouler en voiture électrique reste plus économique qu’en auto thermique.

Attention, car il s’agit du prix B2B, soit celui que paie l’opérateur de mobilité à celui des bornes. La marge doit ensuite encore être appliquée pour obtenir le tarif payé par le client final.

Enfin, la fiabilité des bornes reste relativement stable, puisque le taux de disponibilité de celles en courant alternatif reste à 81 % . Elle est affichée à 78 % pour les bornes en courant continu de moins de 150 kW, soit une hausse d’un point par rapport à janvier. En ce qui concerne celles de plus de 150 kW, ce chiffre passe de 76 à 77 % en février.