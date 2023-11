McDonald’s se lance dans la recharge rapide et abordable des voitures électriques

McDonald's se lance en France dans la recharge ultra-rapide des voitures électriques, avec une puissance élevée et un coût abordable. Il s'agit de l'un des meilleurs rapport puissance / prix du marché. De quoi recharger sa voiture électrique en une vingtaine de minutes sur le parking de la célèbre chaîne de fast-food américaine.

McDonald’s vient d’annoncer en France un partenariat d’envergure avec Izivia, la filiale d’EDF. D’ici à 2025, la chaîne de fast-food américaine et le spécialiste des bornes de recharges vont installer 2 000 points de recharge ultra-rapide sur 700 parkings McDonald’s. La moitié des McDonald’s de France seront donc couverts par la recharge rapide.

Une puissance de recharge très correcte

Mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quelle borne rapide. Comme le précise la dépêche AFP relayée par le site Connaissances des Énergies, Izivia va installer des bornes rapides d’une puissance maximale de 150 kW. Alors oui, ce n’est pas le must, puisqu’on trouve notamment sur les autoroutes du 350 voire 400 kW.

Mais avec 150 kW, on peut déjà recharger la plupart des voitures électriques de 10 à 80 % en moins de 30 minutes, voire même 20 minutes pour certains modèles comme la Tesla Model Y Propulsion produite à Berlin. McDonald’s, Izivia et le fonds Siloé du Crédit Mutuel soulignent qu’il est alors possible de profiter de la recharge « le temps de faire une pause café ou de se restaurer« .

Un tarif vraiment intéressant

Si le tarif a été annoncé comme « attractif« , nos confrères du Figaro avancent quant à eux un prix d’environ 35 centimes le kWh. C’est à peu près le prix proposé par Tesla en ce moment sur ses Superchargeurs. Mais c’est largement moins cher que la plupart des acteurs du marché, comme Ionity et Fastnedà 59 centimes. Seuls Lidl et Iecharge font mieux, avec certaines bornes à 25 centimes pour le premier et 30 centimes pour le second.

Dit autrement, une recharge à 35 centimes le kWh permet de parcourir 100 km pour moins de 5 euros. C’est donc globalement deux fois moins cher qu’un plein de diesel. Pour le paiement, on pourra compter sur un terminal de carte bancaire, un lecteur de badges de recharge ou un QR code pour un paiement depuis smartphone.

Un déploiement qui vient de démarrer

Le déploiement de ces bornes de recharge ultra-rapide dans les McDonald’s a déjà commencé en France, ce mardi 21 novembre, avec l’inauguration d’une première station. Il s’agit du McDonald’s de Noisy-le-Grand en banlieue parisienne. Une stratégie déjà adoptée dans d’autres pays européens par le géant américain, à l’image de l’Italie, du Royaume-Uni et de la Suède.

En France, plus de 110 000 points de recharge sont ouverts au public, avec environ 10 % de bornes ultra-rapide à 150 kW ou plus de puissance. Les autoroutes sont presque toutes équipées de bornes rapides sur les aires de service. Traverser la France en voiture électrique est devenu simple, comme le prouve notre trajet Paris – Marseille par autoroute ou par national.