Paris – Marseille en voiture électrique : est-ce plus rentable de prendre la nationale ou l’autoroute ?

En termes de consommation, de coût total et de durée de trajet, est-il plus judicieux de rouler sur nationale en voiture électrique face à l'autoroute ? Nous nous sommes penchés sur la question autour d'un Paris - Marseille en Dacia Spring, Tesla Model Y & MG4.

Les longs trajets cristallisent les craintes des clients potentiels de voiture électrique. Quelle sera l’autonomie ? Vais-je trouver des bornes sur mon trajet ? Combien coûteront les recharges ? Combien de temps vais-je mettre ?

Ne nous voilons pas la face : le passage d’une voiture thermique à une voiture électrique peut être source d’inquiétude. L’autonomie, bien évidemment, revient quasi systématiquement, avec cette question presque universelle : quid des départs en vacances ?

En théorie, ça devrait bien se passer : les stations de charge rapide se multiplient à toute vitesse et (quasiment) toutes les aires d’autoroute disposent de bornes de plus de 100 kW. Le passage à la pratique peut cependant radicalement différer, d’autant plus avec la variété des voitures électriques disponibles sur le marché. Même si nos 4 000 km en pleine période de chassés – croisés s’est révélé assez simple.

Nous nous sommes donc penchés sur la question en sélectionnant trois voitures représentatives du marché français : une Dacia Spring, pour un exemple d’entrée de gamme, une MG4 Luxury avec batterie de 64 KWh, pour une compacte polyvalente, et une Tesla Model Y Propulsion, la meilleure vente en Europe depuis le début de l’année.

Et concernant le trajet, nous sommes partis sur un Paris – Marseille, un parcours qu’on avait déjà retenu lors d’une première comparaison entre plusieurs modèles chacuns dotés de 400 km d’autonomie.

Notre méthodologie

L’idée ? Simuler le trajet Paris – Marseille. Comment ? En comparant sur le planificateur d’itinéraire A Better Route Planner les temps de trajet, temps de recharge, consommation et coûts sur trois trajets types : d’abord sur autoroute, à 130 km/h puis à 110 km/h, puis en évitant les péages. Et cela, avec les trois voitures électriques de notre sélection.

Le départ se fera avec une batterie pleine, avec un niveau de charge cible de 10 % à notre arrivée. Concernant les recharges, nous sommes partis sur un coût de 0,60 euros du kWh pour les trajets autoroutiers, un tarif adopté par Ionity, Fastned, TotalEnergies et la majorité des stations d’Engie Vianeo.

Pour l’option des nationales, nous avons joué le jeu de tirer les coûts vers le bas au maximum en ne sélectionnant que les stations IECharge, Lidl et Tesla afin de se baser sur l’hypothèse d’une charge à 0,35 euros par kWh.

Voici nos résultats.

Sur autoroute à 130 km/h

Voici les résultats pour relier Paris à Marseille en voiture électrique, sur autoroute, à une vitesse maximale de 130 km/h.

Spring MG4 Model Y Durée de trajet 12:25 08:28 08:05 Durée de conduite 06:51 06:34 06:34 Durée de recharge 04:53 01:33 01:10 Nombre de recharges 7 4 4 Conso totale (kWh) 144 165 159 Conso moyenne (kWh/100 km) 18.7 21.4 20.5 Péage (€) 66 66 66 Coût énergie (€) 86,4 99 95,4 Coût total (€) 152,4 165 161,4

Dacia Spring

L’exercice est cruel pour la citadine low-cost. Petite batterie de 28 kWh, charge maximale à 30 kW et vitesse limitée à 125 km/h : la petite Dacia n’est franchement pas dans son élément. De fait, rejoindre Marseille depuis Paris se soldera par sept recharges, pour une durée totale tutoyant les cinq heures !

Il faudra environ 12h30 pour parcourir les 775 km du trajet. Reste un appétit maîtrisé, qui limite la consommation totale à 144 kWh (soit 18.7 kWh/100 km), de quoi s’acquitter de 86 euros d’énergie. Rajoutons à cela les 66 euros de péage : le trajet vous coûtera donc 152 euros au total.

MG4

Voilà une voiture mieux taillée pour l’exercice, avec une batterie de 64 kWh pouvant charger à 140 kW. Le trajet fond de quatre heures par rapport à la Spring, avec une durée totale de 8h28 !

Quatre recharges seront nécessaires pour arriver à destination, pour une durée totale de 1h33. ABRP annonce une consommation totale de 165 kWh (21.4 kWh/100 km, donc), soit 99 euros de recharge, passant à 165 euros en comprenant le péage.

Tesla Model Y Propulsion

Les Tesla sont connues pour être des voitures extrêmement abouties, et cette simulation le prouve bien : quand bien même le Model Y Propulsion ne peut compter que sur une batterie d’environ 60 kWh, il profite d’une consommation maîtrisée et d’une recharge rapide (170 kW max) pour damer le pion à la MG4.

Résultat, 20 minutes de moins en recharge, de quoi boucler le Paris-Marseille en 8h05 ! Le Model Y consommera « seulement » 159 kWh (20.5 kWh/100 km), facturés 95 euros – 161 euros, donc, avec le péage.

Sur autoroute à 110 km/h

Voici les résultats pour relier Paris à Marseille en voiture électrique, sur autoroute, à une vitesse maximale de 110 km/h cette fois-ci.

Spring MG4 Model Y Durée de trajet 12:10 08:50 08:39 Durée de conduite 07:30 07:29 07:28 Durée de recharge 04:04 01:06 00:57 Nombre de recharges 7 3 3 Conso totale 124 140 136 Conso moyenne 16.1 18 17.6 Péage 66 66 66 Coût énergie 74,4 84 81,6 Coût total 140,4 150 147,6

Dacia Spring

En baissant la vitesse maximale, la Dacia reprend quelques couleurs. Si on doit toujours s’arrêter sept fois, le temps de recharge baisse de 49 minutes !

Le temps « total » de trajet reste certes un peu supérieur (ABRP compte en effet cinq minutes supplémentaires par recharge, le temps de trouver la borne, de se garer, de se brancher puis de se débrancher), mais on se retrouve tout de même avec un petit paradoxe : rouler plus vite sur un Paris-Marseille en Spring ne sert (presque) à rien. D’autant plus que les économies, elles, sont bien réelles : avec 20 kWh économisés grâce à la baisse de la consommation, la facture totale s’allège de 12 euros.

MG4

La baisse de la consommation joue un rôle important dans les résultats de la MG4 à 110 km/h, puisqu’elle permet de sauter une pause recharge. 25 minutes sont ainsi économisées, limitant la différence de temps total à 22 minutes. Quant à la facture, elle baisse de 15 euros, de quoi se payer une petite pizza en arrivant.

Tesla Model Y Propulsion

Si le Model Y consommait peu à 130 km/h, il consomme encore moins à 110 km/h : 17,6 kWh/100 km, c’est le score d’une citadine hors autoroute ! Comme la MG4, cette baisse de conso s’accompagne d’une pause recharge en moins, permettant de gagner 18 minutes et de contenir la hausse du temps de trajet à 33 minutes. C’est également 14 euros d’économisés.

Et en évitant les péages ?

Voici les résultats pour relier Paris à Marseille en voiture électrique, en évitant les péages, à une vitesse maximale de 130 km/h sur autoroute.

Spring MG4 Model Y Durée de trajet 15:23 11:59 11:42 Durée de conduite 10:45 10:24 10:22 Durée de recharge 04:03 01:14 01:00 Nombre de recharges 7 4 4 Conso totale 119 151 150 Conso moyenne 14 17.7 17.6 Péage 0 0 0 Coût énergie 41,65 52,85 52,5 Coût total 41,65 52,85 52,5

Dacia Spring

Ce qui est évident, c’est que la durée de conduite explose par rapport au trajet effectué à 130 km/h, prenant trois heures supplémentaires au total. On reste à sept recharges, mais le coût total fond en parallèle, grâce à une consommation bien moindre, à des tarifs de recharge moins élevés et, bien évidemment, d’absence de péages. Résultat : 100 euros de moins !

MG4

Mêmes causes, mêmes conséquences : 3h30 supplémentaires de trajet mais 112 euros de moins au total. À vous de voir.

Tesla Model Y Propulsion

Chose étonnante, les différences avec le trajet à 130 km/h sont strictement identiques en termes de temps de trajet et d’économies totales qu’avec la MG4 ! Comme quoi, on est vraiment sur une tendance de fond.

Qu’en conclure ?

Les différences entre un trajet à 110 km/h et à 130 km/h sur une distance aussi longue sont remarquables : vingt minutes d’écart sur plus de 770 km, c’est absolument négligeable ; ce qui l’est moins, ce sont les 10 à 15 euros d’économisés (mais ça, on le savait déjà).

Concernant le trajet hors péages ? Ce qui saute aux yeux, ce sont bien évidemment les économies, d’une part grâce à la disparition des 66 euros du péage, mais également grâce au duo « charges plus économiques + consommation en baisse ». Reste à savoir si les 100 euros d’économies valent le coup par rapport aux trois heures supplémentaires de trajet…

Crevons cependant l’abcès : c’est vrai, un Paris – Marseille sur nationale n’est pas forcément hyper représentatif d’un usage réel. Un Paris – Bordeaux, par exemple, est bien plus facile à mettre en place : la distance est la même que si on prenait l’autoroute, alors qu’éviter les péages en allant à Marseille ajoute une centaine de kilomètres au trajet. La différence en termes de temps sera d’autant plus réduite. On garde ça en tête…

Restez là-dessus : l’idée derrière ce petit dossier, c’était simplement d’avoir quelques ordres de grandeur afin de mieux appréhender ces notions souvent pointées du doigt par les néophytes. Vous avez désormais toutes les cartes en main !