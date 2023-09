Faut-il continuer à critiquer les SUV ? Le paradoxe du Tesla Model Y

La vente de voitures dans le monde a connu des hauts et des bas au fil des ans, mais la montée en popularité du SUV semble sans fin. Un mélange de confort, de style et d'espace, il représente désormais une grande partie du marché automobile européen. C'est aussi une catégorie de voitures qui est souvent critiquée pour ce qu'elle représente : une voiture anormalement lourde et massive. Mais, dans ce contexte, un phénomène étonnant s'est produit : le SUV le plus vendu en Europe est aussi une des voitures électriques les plus efficientes, toutes catégories confondues.

Le SUV, initialement considéré comme un véhicule de niche, a acquis une popularité massive ces dernières années. Les chiffres le prouvent : en 2010, le SUV représentait à peine 10 % des immatriculations en Europe. Mais au premier semestre 2023, ce chiffre a grimpé à 51 %, démontrant une domination croissante sur le marché. Avec une progression rapide de 23 % en seulement six mois, cela a également permis à la Tesla Model Y de s’imposer comme le véhicule le plus vendu en Europe, surpassant toutes les autres catégories de voitures.

Tesla Model Y : un paradoxe sur quatre roues

Alors, comment le SUV le plus vendu peut-il également être l’un des plus efficients, surtout dans un monde où le SUV est synonyme d’émissions plus élevées et d’inefficacité aérodynamique ? La réponse réside dans la conception du Model Y.

En théorie, un SUV, à cause de sa structure, émet davantage de CO2 que les autres types de voitures, avec un écart qui peut atteindre jusqu’à 20 % pour les modèles les plus volumineux. Cette logique s’applique également aux voitures électriques. Mais la Tesla Model Y déjoue ces attentes. Bien que Tesla présente la Model Y AWD comme étant le SUV le plus efficient, c’est en réalité la version Propulsion qui détient ce titre en Europe.

En matière de consommation, le Model Y se montre impressionnant. À 130 km/h sur autoroute, il consomme environ 18,5 kWh/100 km. Ce chiffre est bien meilleur, et de loin, que des berlines comme la Renault Mégane E-Tech ou la Citroën ë-C4, qui consomment environ 22 kWh dans les mêmes conditions. Certes, c’est toujours plus que la nouvelle Model 3 de Tesla, mais le fait qu’un SUV puisse rivaliser avec des berlines, et même les surpasser en termes d’efficacité, est remarquable.

En bref, nous sommes témoins d’un paradoxe sur le marché automobile. Bien que le SUV, en général, soit moins efficient en raison de son poids et de son design, le SUV le plus vendu en Europe – le Tesla Model Y – se révèle être l’une des voitures électriques les plus efficientes.

Cela nous amène à nous interroger sur l’avenir de l’automobile. Peut-être que le SUV, longtemps diabolisé pour son impact environnemental, n’est pas si néfaste s’il est conçu de manière innovante.

