L’art de l’efficience : la nouvelle Model 3 de Tesla éclipse toutes les voitures électriques, y compris la Dacia Spring

Une question brûlante se pose : comment Tesla a-t-elle pu améliorer l'autonomie de près de 12 % de la nouvelle Model 3 sans toucher à la mécanique de la batterie ? Grâce à une maîtrise de l'efficience.

La Tesla Model 3 a toujours été un modèle d’efficience. Avec la récente mise à jour, surnommée la Model 3 restylée ou Project Highland, Tesla a réussi à hausser encore plus la barre.

Bien que la majorité des pièces aient été revues (50 % pour être exact), une en particulier a suscité un intérêt massif : comment Tesla a-t-elle augmenté l’autonomie de 11 à 12 % sans même changer la batterie ?

Pour mettre en contexte, la nouvelle version Propulsion (SR RWD) de la Model 3 offre une autonomie de 554 km (estimés) avec des jantes de 18 pouces, et de 513 km (selon le cycle WLTP) avec des jantes de 19 pouces. La version Grande Autonomie (Long Range, LR) offre encore plus : 678 km (estimés) avec des jantes de 18 pouces et 629 km (cycle WLTP) avec des jantes de 19 pouces.

Les clés de cette performance : aérodynamique et pneumatiques

La première grande raison de cette augmentation d’autonomie est l’amélioration de l’aérodynamique. La partie avant du véhicule a été abaissée et moins arrondie, permettant à l’air de circuler autour de la voiture de manière plus fluide.

Ce changement a permis d’atteindre un coefficient de traînée de 0,219, une amélioration par rapport au précédent Cx de 0,23.

En outre, Tesla a équipé la Model 3 restylée de pneus plus efficients. Les Michelin e.Primacy pour les jantes de 18 pouces et les Hankook iOn EVO pour celles de 19 pouces contribuent également à cette efficience impressionnante.

D’après les calculs d’Automobile-Propre, et d’après les normes WLTP, la version d’entrée de gamme a une consommation de 13,2 kWh/100 km, tandis que la Grande Autonomie monte à 14 kWh/100 km.

Cependant, avec des batteries d’une capacité utile de 57,5 kWh et 75 kWh respectivement, les valeurs réelles de consommation sont de 11,2 et 11,9 kWh/100 km. Les estimations de Tesla sont encore plus optimistes, suggérant une consommation de 10,4 et 11,1 kWh/100 km pour la berline avec les plus petites roues.

Tesla mène le peloton

Pour mettre ces chiffres en perspective, prenons quelques concurrents notables : la Dacia Spring consomme 11,7 kWh/100 km, la Lucir Air Pure 12,1 kWh/100 km, et la Hyundai Ioniq 6 12,5 kWh/100 km. Tesla reste donc en tête en matière d’efficience énergétique.

