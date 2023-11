La Tesla Model Y casse outrageusement tous les records en Europe

Si la Tesla Model Y reste la voiture la plus vendue en Europe au mois de septembre, la marque doit faire face à une concurrence très rude de la part de MG. La firme chinoise se place sur la 2ème marche du podium avec sa compacte électrique à bas prix.

Avec plus d’un million de voitures vendues dans le monde l’an dernier et un record déjà battu en 2023, tout semble aller pour le mieux pour Tesla. Et pour cause, le constructeur reste encore et toujours en tête des ventes, que ce soit en France ou en Europe. A tel point que la Model Y fut même l’auto la plus immatriculée sur le Vieux Continent, toutes motorisations confondues au mois de septembre.

Un succès confirmé

Une position encore confirmée par les chiffres du cabinet spécialisé Jato cette fois-ci, qui vient de dévoiler le classement détaillé des voitures les plus vendues sur le territoire. Sans surprise, le SUV électrique est encore en tête des immatriculations, avec pas moins de 29 309 unités enregistrées en septembre. Un chiffre en très légère baisse de 1 % par rapport à l’année précédente.

Un succès que l’on doit notamment aux baisses de prix opérées depuis le début de l’année, qui permettent à la Model Y de rester éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Ce qui devrait encore le cas l’an prochain, alors que le SUV est assemblé en Allemagne, au sein de la Gigafactory de Berlin. Un atout qui devrait lui permettre de gagner une longueur d’avance par rapport à ses rivaux chinois.

Car si Tesla se porte très bien depuis plusieurs années, les spécialistes prévoyaient tout de même que la marque soit fortement chahutée par des rivales venues de l’Empire du Milieu en 2023. Il est vrai que depuis le début de l’année, la firme doit faire face à une montée en puissance de la concurrence chinoise, avec des entreprises telles que BYD, en passe de lui passer devant. C’est d’ailleurs déjà le cas si l’on prend en compte les modèles hybrides.

Mais un autre concurrent inquiète également Tesla. Il s’agit de MG, appartenant désormais au groupe chinois SAIC, qui cartonne en Europe depuis le lancement de sa MG4, affichée à moins de 30 000 euros et chassant directement sur les terres de la Model 3. Un succès tel que la compacte chinoise a même dépassé sa concurrente américaine en mai dernier, avant que cette dernière ne repasse devant en août. Mais ce fut de courte durée.

Progression française

En effet, au mois de septembre, la MG4 est repassée très largement devant la Tesla Model 3 à tel point que la berline électrique ne figure même pas dans le top 10 des immatriculations. La compacte chinoise a vu ses ventes grimper de 887 % en un an, tandis que 7 313 unités ont été écoulées en un mois. Mais cela ne signifie pas forcément que sa concurrente américaine est hors compétition.

Et pour cause, il faut savoir que cette dernière est produite en Chine et aux États-Unis, et que les livraisons se font au gré du remplissage des bateaux. Ce qui explique les chiffres en dent de scie, qui peuvent être très différents d’un mois à l’autre. La domination de la MG4 ne pourrait donc être que temporaire, même si Tesla doit tout de même garder un œil sur cette rivale.

D’autant plus que le constructeur asiatique envisage de produire cette dernière sur le Vieux Continent, ce qui pourrait lui permettre de conserver son bonus écologique l’an prochain, et donc un prix plus abordable. La compacte doit cependant faire attention à la concurrence française, alors que la Peugeot e-208, que nous avons récemment pu découvrir, se place sur la 3ème marche du podium avec 6 637 exemplaires et des ventes en hausse de 62 %.

Elle est suivie par la Fiat 500e ainsi que la Volkswagen ID.4, en baisse de 9 % tandis que le constructeur a du mal à remplir le carnet de commandes. Les clients lui préfèrent-ils le Skoda Enyaq, son cousin plus abordable ? Sans doute, comme le montrent les chiffres de ce dernier, avec des ventes en hausse de 29 % et plus de 6 000 unités vendues en septembre.

Pour rappel, la Tesla Model Y est vendue à partir de 45 990 euros. Avec le bonus, cela passe le prix à 40 990 euros. À titre de comparaison, la MG4 démarre à partir de 29 990 euros.

Ventes voitures électriques Europe septembre 2023

Modèle Immatriculations Tesla Model Y 29 309 MG 4 7 313 Peugeot e-208 6 637 Fiat 500 6 059 Volkswagen ID.4 6 033 Skoda Enyaq 6 002 Dacia Spring 4 590 Mercedes EQA 4 497 Audi Q4 4 495 Kia Niro 4 318