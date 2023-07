On est montés à bord de la nouvelle Peugeot e-208 : enfin une autonomie intéressante

Quatre ans après son lancement, la Peugeot e-208 s’offre un petit restylage de mi-carrière très attendu. Outre son design, la citadine revoit également ses technologies embarquées. Sous le capot, on retrouve un nouveau moteur, et une nouvelle batterie. Nous avons eu la chance de pouvoir la découvrir en première mondiale.

Cela fait déjà quatre ans que la Peugeot 208 s’est offert une toute nouvelle génération, qui avait été officiellement dévoilée lors de la dernière édition du salon de Genève, en 2019. La citadine avait alors fait sa première mondiale à quelques mètres seulement de sa grande rivale de toujours, la Renault Clio.

Quelques années plus tard, les deux stars de leurs gammes respectives sont plus que jamais en compétition, tandis que le best-seller de la firme au losange vient tout juste de subir un petit restylage pour le mois audacieux. Ce qui semble avoir donné des idées au constructeur de Sochaux, qui a également levé le voile sur le lifting de mi-carrière de sa citadine électrique il y a quelques jours.

Une nouvelle mouture qui évolue en douceur par rapport à sa rivale, mais qui gagne cependant en agressivité par rapport à l’ancienne version. Mais la citadine, qui rencontre toujours un franc succès sur le marché français face à la Fiat 500e et la Dacia Spring ne se contente pas de profiter d’un design retravaillé. À bord aussi, elle s’offre quelques petits changements, que nous avons eu la chance de pouvoir découvrir lors d’une présentation exclusive à l’occasion du 40ème anniversaire de la Peugeot 205. Un occasion idéale pour faire connaissance avec cette nouvelle mouture, qui n’est autre que sa digne petite fille.

Design : encore plus agressive

On se rappelle de la toute première révélation de cette seconde génération, qui avait fait couler beaucoup d’encre. Et pour cause, si la précédente mouture affichait un look très désirable, mais surtout très consensuel, cette nouvelle version changeait radicalement la donne. Elle se distinguait par un faciès plus agressif et anguleux, avec une inédite signature lumineuse rappelant des crocs. Quatre ans plus tard, et alors que le directeur du design de la marque a quitté le Lion pour rejoindre le Losange, la citadine évolue en douceur. Nous retrouvons des traits proches de l’ancienne version, mais poussant encore plus loin le curseur de l’agressivité.

Et cela, on le doit notamment à la nouvelle calandre, qui affiche un design légèrement retravaillé avec un nouveau motif, donnant une impression de dynamisme encore plus forte. Celle-ci est entourée d’optiques profitant également d’un nouveau dessin, et les crocs sont remplacés par des motifs rappelant plutôt des griffes de lion. Des bandes lumineuses qui changent tout, et qui rendent la e-208 encore plus musclée.

Bien sûr, le nouveau blason de la marque complète le tout, tandis que le nom de la voiture est toujours inscrit sur le capot. On notera également l’arrivée d’un très beau Jaune Agueda, qui devient la couleur de série. Ce dernier n’est pas sans nous rappeler le Vert Acide de la nouvelle Abarth 500e, que nous avons testé il y a peu.

De profil, la citadine ne change en revanche pas d’un iota. Elle conserve ainsi une longueur affichée à 4,06 mètres pour 1,75 mètre de large et 1,43 mètre de haut. Des dimensions qui restent donc identiques à l’ancienne version. Malheureusement, Peugeot ne communique pas sur le Cx (coefficient de trainée) de sa citadine, mais ce dernier devrait rester également inchangé, et qui devrait sans doute tourner autour des 0,23.

L’arrière évolue également très subtilement, avec l’arrivée là encore de nouveau feux, avec un motif à trois bandes cette fois-ci horizontales. Ces derniers sont reliés entre eux par une large bande noire sur lequel est inscrit le nom de la marque en toutes lettres. Pas de logo cette fois-ci, mais l’on retrouve des badges « E » sur le montant arrière afin de distinguer cette version électrique.

Poste de conduite : peu d’évolutions

Qui dit restylage, dit évidemment nouveau design extérieur. Mais qu’en est-il du poste de conduite ? Car dans la plupart des cas, ce dernier change assez peu par rapport à la précédente version. Et sans grande surprise, cette nouvelle mouture ne fait pas exception. Il ne faut donc pas vous attendre à des évolutions radicales dans ce poste de conduite, qui ne change en fait pas beaucoup par rapport à avant. Il faudra sans doute patienter jusqu’à l’arrivée de la prochaine génération pour découvrir un nouvel i-Cockpit, sans doute inspiré de celui qui équipera la future Peugeot 3008 électrique, qui vient de donner de nouvelles informations à son sujet, dont son autonomie de 700 kilomètres.

L’avantage, c’est que l’on ne perd pas ses repères à bord de cette e-208 restylée, qui conserve une présentation inchangée par rapport à l’ancienne version. Cependant, on découvre que l’écran tactile affiche désormais une diagonale de 10 pouces sur toutes les finitions, et ce dès la version d’entrée de gamme Active. Jusqu’à présent, il était de 7 pouces sur les variantes les moins chères.

Mais nous entrerons dans les détails un peu plus loin. Juste en-dessous de ce dernier, nous remarquons des touches piano qui restent inchangées. En revanche, on note que la petite réglette située au-dessus est plus épurée et reçoit moins de raccourcis qu’auparavant. Ce qui n’améliore selon nous pas forcément l’ergonomie, qui reste un peu en-deçà de ce à quoi nous avait habitué la marque avec la précédente génération.

Les sièges sont quant à eux toujours très agréables et confortables, offrant un bon maintien latéral que nous vérifierons lors d’un prochain essai. On apprécie l’habillage, qui peut être choisi en Alcantara avec de très jolis motifs vert Adamite pour un style un peu plus dynamique. Une teinte que l’on retrouve aussi sur la planche de bord, qui affiche une finition plus que correcte ainsi qu’une excellente qualité perçue.

Dommage en revanche que le poste de conduite fasse la part belle aux plastiques noirs, très sensibles aux rayures. Avec son empattement de 2,54 mètres, la citadine offre assez de place aux jambes pour les passagers à l’arrière, qui profitent aussi d’un espace correct à la tête. Le conducteur profite quant à lui de sièges à réglages électriques. Enfin, le coffre affiche un volume de 309 litres (sous la tablette) lorsque la banquette est en place, et 342 litres en retirant la tablette.

Infodivertissement : de nouvelles fonctionnalités

Comme nous l’avons expliqué un peu plus haut, l’écran tactile de cette nouvelle Peugeot e-208 a légèrement évolué avec le restylage. Mais outre la taille, le système d’infodivertissement fait également le plein de nouveauté.

À commencer par la navigation GPS, qui s’inspire de celle déjà proposée sur la nouvelle Peugeot 308. Comme sur la e-2008 restylée, que nous avons eu la chance de tester il y a quelques jours, celle-ci prend désormais toute la place sur l’écran, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Et cela facilite évidemment grandement la lisibilité lorsque l’on conduit. La fluidité a également été améliorée, de même que l’ergonomie générale.

Mais ce n’est pas tout, car la citadine est également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ce qui permet par exemple de profiter de Waze, actuellement en train de fusionner avec Google Maps. Il est bien évidemment toujours possible de recharger son smartphone grâce aux deux prises USB-C à l’avant. Les passagers installés sur la banquette arrière au aussi le droit d’en avoir deux, livrées de série sur la version électrique.

Il est également possible de recharger son smartphone par induction, grâce à un chargeur beaucoup plus rapide que sur l’ancienne version. Ce dernier est dissimulé sous le volet de la console centrale. A noter également que le système d’infodivertissement de la citadine est désormais compatible avec les mises à jour OTA (over the air) à distance.

Ce qui permet de toujours profiter des dernières fonctionnalités sans avoir besoin de passer au garage, comme le propose déjà Tesla, Audi ou encore Hyundai. Le combiné numérique de 10 pouces ne change quant à lui pas d’un iota, et profite toujours de l’affichage 3D sur la finition GT. Cela est très joli visuellement, mais n’apporte en réalité pas grand chose à la conduite. La voiture est toujours livrée de série avec de nombreuses aides à la conduite, dont l’alerte de franchissement de ligne, la détection des angles morts ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. De quoi proposer la conduite semi-autonome de niveau 2.

La version GT est également équipée de l’accès et du démarrage sans clé ainsi que de la caméra de recul HD.

Motorisation, autonomie et recharge

Comme lors de la majorité des restylages, la motorisation n’évolue que très peu. Si la gamme thermique connaît quelques changements, avec notamment la suppression de la dernière alternative fonctionnant au diesel, la version électrique connaît une évolution un peu plus en douceur.

Et pour cause, elle avait déjà subi quelques évolutions quelques mois plus tôt, avec l’arrivée d’un nouveau moteur plus puissant. Ce dernier, conçu par Nidec et produit au sein de l’usine française de Tremery est commun aux Jeep Avenger et autres DS 3 E-Tense. Il affiche une puissance de 156 chevaux pour un couple de 260 Nm qui reste inchangé. Attention, car s’il est en théorie disponible sur l’actuelle version de la citadine en version GT, la production est pour le moment interrompue. On peut donc dire qu’il s’agit d’une nouveauté pour cette version restylée.

Ce bloc est associé à une nouvelle batterie utilisant la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 54 kWh, qui permet à la citadine d’afficher une autonomie allant jusqu’à 400 kilomètres selon le cycle WLTP. Pour rappel, et comme nous l’avons déjà prouvé sur un trajet Paris – Marseille, une autonomie théorique de 400 km permet de traverser la France, à condition de bénéficier de la recharge rapide.

Et justement, la charge est quant à elle toujours effectuée à une puissance maximale de 100 kW en courant continu, permettant de passer de 20 à 80 % en moins d’une trentaine de minutes.

Il faut également compter 11h10 sur une prise renforcée de 3,2 kW à la maison. Enfin, la voiture est également livrée avec un chargeur embarqué de 7,4 kW et peut être équipée d’un chargeur triphasé de 11 kW.

Il est aussi toujours possible d’opter pour le petit moteur de 136 chevaux et 260 Nm de couple, qui est quant à lui associé à une batterie d’une capacité inférieure, affichée à 50 kWh. Cette dernière permet à la citadine de parcourir jusqu’à 360 kilomètres en une seule charge, toujours selon le cycle WLTP. La recharge est quant à elle identique à la version plus performante.

À noter que Peugeot, comme d’autres marques du groupe Stellantis, a pour projet d’équiper ses voitures de batteries LFP (lithium – fer – phosphate) dans le futur. Une technologie qui possède l’avantage d’être moins chère, ce qui permettra aux différents constructeurs de réduire les prix de leurs voitures. L’inconvénient, c’est que ces cellules offrent une densité moindre, ce qui implique d’augmenter la taille et le poids de la batterie pour atteindre une même autonomie.

Prix et disponibilité

Cette nouvelle mouture de la Peugeot e-208 entamera ses livraisons à partir du mois de novembre prochain, tandis que ses tarifs n’ont pas encore été dévoilés pour le moment. Il faudra sans doute s’attendre à un ticket d’entrée tournant autour des 33 000 euros environ pour la version électrique dotée du moteur de 136 chevaux. La variante de 156 équidés devrait plutôt démarrer à 36 000 euros environ.

Mais il faudra attendre l’annonce officielle pour en savoir un peu plus. Dans tous les cas, la citadine sera éligible au bonus écologique de 5 000 euros, réservé aux voitures de moins de 47 000 euros.

D’autant plus qu’elle est toujours fabriquée en Europe, bien qu’elle quittera l’usine de Slovaquie pour celle de Saragosse, en Espagne. Si le gouvernement aimerait que sa production se fasse en France, comme pour la future Renault 5, cela n’est pas prévu pour le moment par le groupe Stellantis. Cette nouvelle Peugeot e-208 devrait toujours chasser sur les terres de la Renault Zoé, mais également de la Fiat 500 ainsi que de la nouvelle BYD Dolphin qui arrive tout doucement en France. Et sans oublier, la MG4.

